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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Gigaset ofisler için çevrimiçi kablosuz sabit telefon C610 IP modelini tanıttı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Gigaset ofisler için çevrimiçi kablosuz sabit telefon C610 IP modelini tanıttı

Kablolu ve kablosuz sabit telefon çözümleri ile tanıdığımız Gigaset, ofisler için hep gneiş kapsama alanı sunan hem de çevrimiçi servislere erişim imkanı veren C610 IP kablosuz telefon modelini tanıttı.

Gigaset, C610 IP ile otel, AVM , hastane gibi çok sayıda çalışanla hizmet veren ofisleri hedefliyor. C610 IP modeli PSTN bağlantısıyla geniş bir şebeke görevi görüyor ve özellikle büyük alanlarda görev yapan ofis çalışanları masalarına bağlı kalmadan gelen çağrılara cevap verebiliyor, arama yapabiliyor. 

6 ilave el cihazına kadar genişletilebilme özelliği sayesinde de 300 metreye kadar geniş alanlar içerisinde birden fazla noktadan görüşme imkanı sağlarken, eş zamanlı 3 görüşmeye izin veriyor. 

Çevrimiçi hizmetlere de sahip olan Gigaset C610 IP, e-posta gönderilebiliyor ve Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlara bağlanabiliyor, hatırlatıcı servisleri ile ajandalarını düzenleyebiliyor. 

Gerçek seslerden, polifonik ve standart melodilerden oluşan zil sesleri farklı kişiye özel programlayabiliyor, belirli kişilerden gelen aramalar Gigaset C610 IP üzerinde hemen tanınıyor. Tanımlanan VIP gruplara göre ses ve renk seçimi yapılabiliyor. C610 IP'nin bataryası ise bekleme konumunda 180 saat kalabilirken 12 saate kadar konuşma imkanı sağlıyor. 


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korsanzeki168 6 yıl
karel denedi başaramadı ip dect telefonu otele alacaktık olmadı alan büyük wifiyi kullandıramadık
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theyapici 6 yıl
kendi batayrası olması güzel evde kullanıyorum siemens
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tIrTIL 6 yıl
Bunu 3 senedir kullaniyorum haberci kardesim
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