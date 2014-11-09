Gionee, 5000mAh gücünde bir batarya taşıyan akıllı telefonunu duyurdu





Akıllı telefonlarda batarya kullanım süresi halen büyük bir dezavantaj durumunda ve dişe dokunur bir teknoloji geliştirilebilmiş değil. Mobil dünya genelde bileşenlerin enerji tüketimini kısıtlayarak veya yazılımsal olarak enerji tasarrufu sağlayacak çözümler geliştirmeye çalışıyor. Bazı üreticiler ise çareyi pili büyütmekte buluyor.





Genelde bilinen teknoloji devlerinin 4000mAh sınırına kadar çıkabilen bataryalar kullandığına şahit oluyoruz. Çin'de ise 5000mAh sınırına ulaşılmış durumda. Geçen yıl 5 inçlik bir akıllı telefonda 5000mAh gücünde batarya ile rekor kıran THL sonrasında Gionee de 5000mAh gücünde batarya kullanan bir akıllı telefon tanıttı.





Gionee Marathon M3 adındaki akıllı telefon dev bataryası sayesinde 32 saat 3G konuşma süresi veya 33 gün bekleme süresi sunuyor. Standart bir kullanım ile cihazın 3-4 güne kadar kullanıcıyı idare edebileceği tahmin ediliyor.





5 inçlik IPS ekranında 720p çözünürlük sunan Marathon M3, Cortex-A7 tabanlı 1.3Ghz saat hızında çalışan 4 çekirdekli bir MediaTek işlemcisinden gücünü alıyor. Modelde 1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi, 128GB hafıza kartı desteği, 8MP çözünürlükte arka kamera, Android 4.4 işletim sistemi şeklinde diğer özellikler mevcut.





Batarya nedeniyle modelin kasası kalınlaşmış. 10.4mm seviyesine ulaşan kalınlığın yanında ağırlık da batarya hariç 180gr civarında. Bataryanın ağırlığı ise bilinmiyor. Model 200$ fiyat etiketi ile Hindistan'da satışa sunulacak. Bu nedenle cihazı Avrupa tarafında görmemiz biraz zor gibi duruyor.

http://www.gionee.co.in/portfolio/m3/