Xiaomi 15C Türkiye’de ilk kez n11’de satışa çıktı

Tam Boyutta Gör Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformlarından n11, Xiaomi’nin yeni akıllı telefonu 15C’yi Türkiye’de ilk satışa sunan adres oldu. Markanın resmi mağazası üzerinden satışa çıkan cihaz, bataryası ve yapay zeka destekli kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Xiaomi 15C modelinin satış fiyatı ise 10.999 TL olarak açıklandı.

Uzun ömürlü batarya ve uygun fiyat

Xiaomi 15C modelinde ilk dikkatleri çeken detay 6000 mAh kapasiteli bataryası. Bu sayede kullanıcılar telefonu uzun süre şarj etmeden kullanabiliyor. Ayrıca telefonda 33 W hızlı şarj desteği de bulunuyor.

Telefonun arkasında yer alan 50 MP çift kamera sistemi, ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Kameralar çeşitli yapay zeka özellikleriyle destekleniyor.

Siyah, mavi, yeşil ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Xiaomi 15C, 6.9 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip 720p ekranla geliyor. Gücünü MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden alan cihazda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.

