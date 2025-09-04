Xiaomi 15C Türkiye’de ilk kez n11’de satışa çıktı

Uzun ömürlü batarya ve uygun fiyat
Xiaomi 15C modelinde ilk dikkatleri çeken detay 6000 mAh kapasiteli bataryası. Bu sayede kullanıcılar telefonu uzun süre şarj etmeden kullanabiliyor. Ayrıca telefonda 33 W hızlı şarj desteği de bulunuyor.
Telefonun arkasında yer alan 50 MP çift kamera sistemi, ön tarafta ise 8 MP çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Kameralar çeşitli yapay zeka özellikleriyle destekleniyor.
Siyah, mavi, yeşil ve turuncu olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulan Xiaomi 15C, 6.9 inç büyüklüğünde, 120Hz yenileme hızına sahip 720p ekranla geliyor. Gücünü MediaTek Helio G81 Ultra işlemciden alan cihazda 4 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunuyor.