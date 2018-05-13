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Gmail sizin için email yazacak: Teşekkürler yapay zeka

1 yıl
3,8b
1
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yapay zekanın hızlı yükselişi hayatın her alanında kendisini belli ediyor. Bütün servislerini yapay zeka ile güçlendiren Google, Gmail'e eklediği Smart Compose özelliği ile otomatil email yazdırıyor.
Google'ın bütün servisleri yapay zeka ile güncelleniyor. Bundan nasibini alan Gmail, kullanıcısı için email yazabilecek ve bu sayede hem zaman kazandıracak hem de yazım kuralları ve gramere uygun elektronik postaların oluşmasını sağlayacak. Peki Smart Compose özellikli yeni Gmail bunu nasıl yapıyor, işte detaylar. 

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likeablex 1 yıl en beğenilen
Maşallah Erdi bey. Çocuklar gibi sevinçli mutlusunuz. :)
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Omisis046 12 ay
Artık yanlış birşey yazıldığında kuzenim yazdı yerine yapay zekam yazdı diyebileceğiz, oley.
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Omisis046 12 ay
Artık yanlış birşey yazıldığında kuzenim yazdı yerine yapay zekam yazdı diyebileceğiz, oley.
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general-net 12 ay
Vidoyu izlemedim ama köyde arzuhalcilik yapıyorum, acaba işlerim bundan etkilenir mi? Kahrolsun küreselleşme.


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Lumibrite 1 yıl
Sapıtıp millete taciz mesajları atmasın?
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GrandTiger 1 yıl
Her alanda karşımızda artık.
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AnadoluEfes 1 yıl
Adımıza kredide çeker bu
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sabe 1 yıl
İnşallah bir gün sizler içinde video çeker.
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dubbed 1 yıl sabe


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elektrontan 1 yıl
Niye, bir mail yazamayacak kadar geri zekalı mıyım?
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MaFiAMaX 1 yıl
Video "cut" başarılı olmuş.
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snoppy 1 yıl
yapay zeka ilerledikçe, insan zekası gerileyecek o halde?
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