Gmail sizin için email yazacak: Teşekkürler yapay zeka

Yapay zekanın hızlı yükselişi hayatın her alanında kendisini belli ediyor. Bütün servislerini yapay zeka ile güçlendiren Google, Gmail'e eklediği Smart Compose özelliği ile otomatil email yazdırıyor.

Google'ın bütün servisleri yapay zeka ile güncelleniyor. Bundan nasibini alan Gmail, kullanıcısı için email yazabilecek ve bu sayede hem zaman kazandıracak hem de yazım kuralları ve gramere uygun elektronik postaların oluşmasını sağlayacak. Peki Smart Compose özellikli yeni Gmail bunu nasıl yapıyor, işte detaylar.