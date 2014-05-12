Gmail tasarım değişikliği web uygulamasına da gelecek





Google'ın bir süredir mobil Gmail uygulamasında hayata geçirmek istediği tasarım yenilikleri web sürümünde de kullanıma sunulacak.





Tüm Gmail uygulamalarını tek bir tasarım çatısı altında toplamayı amaçlayan Google, web uygulamasında mavi bir tema benimsemiş ve sol taraftaki menü çubuğu dikkat çekiyor. Klasör ve etiketlerin yanında artık sekmeler de bu çubukta yerini alıyor. Ayrıca sekmelere yenileri de ekleniyor.





Yeni arayüzde epostaları sabitleme ve susturma gibi özellikler bulunurken, sağ tarafta Hangouts arayüzü yer alıyor. Sağ üstte ise yeni mail oluşturma veya yapılacak listesi oluşturma butonları konumlanmış. Google'ın yeni arayüzü ne zaman yayımlayacağı bilinmiyor ancak gelecek ay ki I/O 2014 konferansında duyurulması bekleniyor.

http://www.talkandroid.com/206425-gmail-changes-appear-to-be-headed-to-desktop-along-with-mobile-interface/