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Gmail tasarım değişikliği web uygulamasına da gelecek

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Gmail tasarım değişikliği web uygulamasına da gelecek

Google'ın bir süredir mobil Gmail uygulamasında hayata geçirmek istediği tasarım yenilikleri web sürümünde de kullanıma sunulacak. 

Tüm Gmail uygulamalarını tek bir tasarım çatısı altında toplamayı amaçlayan Google, web uygulamasında mavi bir tema benimsemiş ve sol taraftaki menü çubuğu dikkat çekiyor. Klasör ve etiketlerin yanında artık sekmeler de bu çubukta yerini alıyor. Ayrıca sekmelere yenileri de ekleniyor.

Yeni arayüzde epostaları sabitleme ve susturma gibi özellikler bulunurken, sağ tarafta Hangouts arayüzü yer alıyor. Sağ üstte ise yeni mail oluşturma veya yapılacak listesi oluşturma butonları konumlanmış. Google'ın yeni arayüzü ne zaman yayımlayacağı bilinmiyor ancak gelecek ay ki I/O 2014 konferansında duyurulması bekleniyor.  

http://www.talkandroid.com/206425-gmail-changes-appear-to-be-headed-to-desktop-along-with-mobile-interface/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Metabolism 5 yıl
hoş olmuş
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SahiNN1 5 yıl
çok güzel olmuş
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talsuv61 5 yıl
Ana epostam gmail olur bundan sonra ama spam mesajlar çok fazla onun da çaresini bulsalar temizlemekle bitmiyorlar
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Futurisma 5 yıl
OH BE ŞÖLE GÜZEL TASARIM GİBİSİ YOK HOŞ OLMUŞ GERÇEKTEN SÜPER BEĞENDİM
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| OMG! | 5 yıl
bu birincil,sosyal,tanıtımlar ve güncellemeler sekmeleri aşırı kullanışlı. onlar bozulmadan ne yapacaklarsa yapsınlar :)
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Captain_Ivy 5 yıl
çok kullanışlı gmail ya seviyorum
bakalım yeni yüzüyle nasıl olacak
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Manchester United 5 yıl
Güzelmiş.
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ouzqan 5 yıl
Göze hoş geliyor kullanımıda basitleşmiş gibi ama bakalı çıkmadan bir şey diyemeyiz .
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mehmedaltair 5 yıl
10 numara olmuş tasarım
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ÖmErenay 5 yıl
tasarım gayet hoş bence. beklemedeyiz
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ALPARS 5 yıl
Eskisinden daha kullanışlı olacak gibi.
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