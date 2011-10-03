Google +1 butonu günde 2.3 milyar kez tıklanıyor

Haber Editörü
Google'ın yılın ilk aylarında duyurduğu Facebook'un Like butonuna benzer bir sistemde çalışan +1 butonu beğenilen sitelerin kullanıcının Google profiline kaydedilmesini ve ilgili aramalarda üst sıralarda çıkmasını sağlıyordu.
Ancak Google'ın sosyal ağı Google+'ı devreye sokmasının ardından beğenilen sayfaların Google+ akışlarında paylaşılması işlevini üstlenen +1 butonu kısa sürede 1 milyar tıklanma barajını aşmıştı.
Google'ın arama reklamlarını geliştirdiği kampanyasının duyurusu esnasına +1 butonu ile ilgili de son bilgiler verildi.
Google Ürün Yönetimi başkan yardımcısı Nick Fox, +1 butonunun günde 2.3 milyar kez tıklandığını, 5 milyar kez de görüntülendiğini açıkladı.
Google+'ın kapalı davetiye sisteminden çıkarak yaygın olarak kullanıma geçmesi +1 butonunun günlük tıklanma sayısını kısa sürede ikiye katladı. Google+'ın kullanıcı sayısındaki artışa paralel olarak +1 butonunun tıklanma ve gösterim oranlarının da daha hızlı bir yükseliş kaydetmesi bekleniyor.
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Ben bir firmanın her halta atlamasını sevmem .1 iş yapsın ama hakkıyla yapsın ,bakın arama motoru konusunda oldukça kullanıyorum ama diğer hiçbir servisini kullanmıyorum.
Esas Facebook'a fazla takılmamak lazım. Facebook'u kapatsanız bile takip ediyor adamlar. İyice abarttılar.
"Google+'ın kapalı davetiye sisteminden çıkarak yaygın olarak kullanıma geçmesi +1 butonunun günlük tıklanma sayısını kısa sürede ikiye katladı. Google+'ın kullanıcı sayısındaki artışa paralel olarak +1 butonunun tıklanma ve gösterim oranlarının da daha hızlı bir yükseliş kaydetmesi bekleniyor."