Google +1 butonu günde 2.3 milyar kez tıklanıyor

Google'ın yılın ilk aylarında duyurduğu Facebook'un Like butonuna benzer bir sistemde çalışan +1 butonu beğenilen sitelerin kullanıcının Google profiline kaydedilmesini ve ilgili aramalarda üst sıralarda çıkmasını sağlıyordu.





Ancak Google'ın sosyal ağı Google+'ı devreye sokmasının ardından beğenilen sayfaların Google+ akışlarında paylaşılması işlevini üstlenen +1 butonu kısa sürede 1 milyar tıklanma barajını aşmıştı.





Google'ın arama reklamlarını geliştirdiği kampanyasının duyurusu esnasına +1 butonu ile ilgili de son bilgiler verildi.





Google Ürün Yönetimi başkan yardımcısı Nick Fox, +1 butonunun günde 2.3 milyar kez tıklandığını, 5 milyar kez de görüntülendiğini açıkladı.





Google+'ın kapalı davetiye sisteminden çıkarak yaygın olarak kullanıma geçmesi +1 butonunun günlük tıklanma sayısını kısa sürede ikiye katladı. Google+'ın kullanıcı sayısındaki artışa paralel olarak +1 butonunun tıklanma ve gösterim oranlarının da daha hızlı bir yükseliş kaydetmesi bekleniyor.