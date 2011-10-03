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Google +1 butonu günde 2.3 milyar kez tıklanıyor

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google'ın yılın ilk aylarında duyurduğu Facebook'un Like butonuna benzer bir sistemde çalışan +1 butonu beğenilen sitelerin kullanıcının Google profiline kaydedilmesini ve ilgili aramalarda üst sıralarda çıkmasını sağlıyordu. 

Ancak Google'ın sosyal ağı Google+'ı devreye sokmasının ardından beğenilen sayfaların Google+ akışlarında paylaşılması işlevini üstlenen +1 butonu kısa sürede 1 milyar tıklanma barajını aşmıştı.

Google'ın arama reklamlarını geliştirdiği kampanyasının duyurusu esnasına +1 butonu ile ilgili de son bilgiler verildi.

Google Ürün Yönetimi başkan yardımcısı Nick Fox, +1 butonunun günde 2.3 milyar kez tıklandığını, 5 milyar kez de görüntülendiğini açıkladı.  

Google+'ın kapalı davetiye sisteminden çıkarak yaygın olarak kullanıma geçmesi +1 butonunun günlük tıklanma sayısını kısa sürede ikiye katladı. Google+'ın kullanıcı sayısındaki artışa paralel olarak +1 butonunun tıklanma ve gösterim oranlarının da daha hızlı bir yükseliş kaydetmesi bekleniyor.

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FRAPS 7 yıl
Facebook her işimi görürken neden google ın dandik servisine üye olayım.Yakında ,geçmişte giriştikleri sosyal servisler gibi söner.
Ben bir firmanın her halta atlamasını sevmem .1 iş yapsın ama hakkıyla yapsın ,bakın arama motoru konusunda oldukça kullanıyorum ama diğer hiçbir servisini kullanmıyorum.
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2K 7 yıl
Facebook , Google + ve Twitter gibi siteleri oldukça saçma buluyorum ama buna rağmen aralarında şu an çöplüğe dönüşmeyen tek yer Google +.
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berkxy 7 yıl
herkes birbirine tıklıyıp duruyor
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OverClocK1ng 7 yıl
Yani. Ne davetiyesi. Google+ günlerdir herkese açık. Google'ın ana sayfasında bile animasyonu vardı. Hem de kaç gün oldu. Facebook'tan çımadığınız için görmemişsinizdir.

Esas Facebook'a fazla takılmamak lazım. Facebook'u kapatsanız bile takip ediyor adamlar. İyice abarttılar.

"Google+'ın kapalı davetiye sisteminden çıkarak yaygın olarak kullanıma geçmesi +1 butonunun günlük tıklanma sayısını kısa sürede ikiye katladı. Google+'ın kullanıcı sayısındaki artışa paralel olarak +1 butonunun tıklanma ve gösterim oranlarının da daha hızlı bir yükseliş kaydetmesi bekleniyor."
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Batuist 7 yıl
hala davetiye bekleyen var.!! hani haberi okusa davetiye sisteminin kalktığını anlayacakta haberi dahi okumuyosunuz bide yorum yazıyorsunuz... facebooktan başka bildiğiniz başka birşey yok mu sizin?? okumak, okuduğunu anlamak dahil!!
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karaköy_soğancısı 7 yıl
şu gerizekalı facebook u geçsin yeter kendi yeğenimi ekleyemiorum yaw tanımıorsun dio bana :D böle salak bi sistem olurmu yaw...
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CodeMachine 7 yıl
Sıkma bi haber gibi geldi. Görüntülenme orarnının yarısı kadar tıklanma olması imkansız.
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osmanefeozkan 7 yıl
powered by google
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