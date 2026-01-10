Google, ücretli Android oyunları için deneme sürümü sunacak

Google Play Store oyunlarına "Satın almadan önce dene" seçeneği geliyor
Google Play Store 49.6.19-29 sürüm kodlarında “Satın almadan önce dene” özelliğinin geleceğine dair işaretlere rastlandı. Bu, Google’ın yakında kullanıcıların premium oyunların tam sürümlerini ödeme yapmadan oynamalarına izin vereceği anlamına geliyor. Ancak, ücretsiz deneme sürümünü sunup sunmamak geliştiricinin isteğine bağlı olacak.
Bu yeni özellik ile kullanıcılar, oyunu açarak ücretsiz deneme sürümünü başlatabilecek. Deneme süresi oyun geliştiricisi tarafından belirlenecek. Bu süre zarfında kullanıcılar, sınırlı demo sürümüne değil, oyunun tam deneyimine erişebilecek. Deneme süresi sona erdiğinde, oyunculardan oynamaya devam etmeleri için oyunu satın almaları istenecek. En iyi yanı ise tüm oyun ilerlemesinin kaydedilecek olması; böylece kullanıcılar kaldıkları yerden devam edebilecek. Her kullanıcıya oyun başına muhtemelen yalnızca bir ücretsiz deneme hakkı tanınacak.
Google henüz bu özelliği resmi olarak duyurmadı. Ayrıca ücretsiz deneme seçeneğinin oyunlara özel olacağı, uygulamaları içermeyeceği söyleniyor.