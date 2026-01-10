Giriş
    Google, ücretli Android oyunları için deneme sürümü sunacak

    Google Play Store, Android kullanıcılarının ücretli oyunları satın almadan belli süreliğine oynamasına olanak tanıyacak yeni bir özellik getiriyor. İşte detaylar:

    google play store ücretli android oyunları deneme Tam Boyutta Gör
    Günümüzde çoğu mobil oyun, kozmetik ve oyun geliştirmeleri için uygulama içi satın alımlarla para kazanıyor. Oyun deneyiminin tamamını tek seferlik satın almayla sunan nadir oyun var. Bu, hem avantaj hem de bir dezavantaj çünkü; kullanıcılar para harcamadan önce oyunu deneme şansına sahip olamıyor. Google, Play Store’daki bu sorunu çözecek yeni bir özelliği test ediyor.

    Google Play Store oyunlarına "Satın almadan önce dene" seçeneği geliyor

    Google Play Store 49.6.19-29 sürüm kodlarında “Satın almadan önce dene” özelliğinin geleceğine dair işaretlere rastlandı. Bu, Google’ın yakında kullanıcıların premium oyunların tam sürümlerini ödeme yapmadan oynamalarına izin vereceği anlamına geliyor. Ancak, ücretsiz deneme sürümünü sunup sunmamak geliştiricinin isteğine bağlı olacak.

    Bu yeni özellik ile kullanıcılar, oyunu açarak ücretsiz deneme sürümünü başlatabilecek. Deneme süresi oyun geliştiricisi tarafından belirlenecek. Bu süre zarfında kullanıcılar, sınırlı demo sürümüne değil, oyunun tam deneyimine erişebilecek. Deneme süresi sona erdiğinde, oyunculardan oynamaya devam etmeleri için oyunu satın almaları istenecek. En iyi yanı ise tüm oyun ilerlemesinin kaydedilecek olması; böylece kullanıcılar kaldıkları yerden devam edebilecek. Her kullanıcıya oyun başına muhtemelen yalnızca bir ücretsiz deneme hakkı tanınacak.

    Google henüz bu özelliği resmi olarak duyurmadı. Ayrıca ücretsiz deneme seçeneğinin oyunlara özel olacağı, uygulamaları içermeyeceği söyleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
