    Qualcomm ve Google iş birliği: Android sistemli araçlar daha hızlı güncellenecek

    Android Automotive sistemli araçlar, Android cihazla eşleşme gereği duymadan bağımsız Android deneyimi sunuyor. Şimdi ise Google ve Qualcomm bu alanda bazı olumlu gelişmeler duyurdu.

    qualcomm google iş birliği android automotive Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, Android 17 ile başlayarak Android Automotive sistem için birleşik referans platformu oluşturmak üzere Google ile birlikte çalıştıklarını duyurdu. Bu, Android Automotive ve Snapdragon çipli araçların yeni Google özelliklerine daha hızlı erişebileceği anlamına geliyor. Qualcomm ayrıca, sistem güncellemelerini hızlandıracak Project Treble'ın Snapdragon çipli araçlara geleceğini de duyurdu.

    Android Automotive ve Snapdragon çiplerine sahip otomobiller en yeni Google özelliklerine daha hızlı erişecek

    Qualcomm, otomobillerde Android için birleşik referans platformu oluşturmak üzere Google ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bu yaklaşım, otomobil üreticilerinin prototipleme, inovasyon ve ölçeklenebilir geliştirme süreçlerini hızlandırmalarını sağlayarak tüketicilere daha yüksek kaliteli, gelişmiş otomotiv deneyimleri sunmalarına olanak tanıyacak. Basitçe söylemek gerekirse, Android Automotive ve Snapdragon çiplerine sahip otomobiller, en yeni Google özelliklerine daha hızlı erişim sağlayacak.

    Project Treble, Snapdragon çipli araçlara geliyor

    Qualcomm ayrıca, Snapdragon işlemcileri kullanan otomobil üreticilerine Project Treble'ın geleceğini de duyurdu. Project Treble, Android'in iç işleyişini basitleştirerek daha hızlı ve kolay sistem güncellemeleri sağlıyor. Çip üreticisi, Project Treble'ın dört nesil Snapdragon otomotiv yonga setine ve 14’ten fazla ayrı işlemciye geleceğini de ekliyor.

    10 yıl güncelleme desteği

    Qualcomm, bu iş birliği sayesinde otomobil üreticilerinin önemli ölçüde basitleştirilmiş Android güncellemeleri, daha kolay entegrasyon, mühendislik maliyetlerinde azalma ve kritik yazılım güncellemeleri için 10 yıllık destek planıyla pazara daha hızlı giriş yapacaklarını söylüyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot araba üretiminde çalışacak

