Qualcomm ve Google iş birliği: Android sistemli araçlar daha hızlı güncellenecek

Tam Boyutta Gör Qualcomm, Android 17 ile başlayarak Android Automotive sistem için birleşik referans platformu oluşturmak üzere Google ile birlikte çalıştıklarını duyurdu. Bu, Android Automotive ve Snapdragon çipli araçların yeni Google özelliklerine daha hızlı erişebileceği anlamına geliyor. Qualcomm ayrıca, sistem güncellemelerini hızlandıracak Project Treble'ın Snapdragon çipli araçlara geleceğini de duyurdu.

Android Automotive ve Snapdragon çiplerine sahip otomobiller en yeni Google özelliklerine daha hızlı erişecek

Qualcomm, otomobillerde Android için birleşik referans platformu oluşturmak üzere Google ile iş birliği yaptığını duyurdu. Bu yaklaşım, otomobil üreticilerinin prototipleme, inovasyon ve ölçeklenebilir geliştirme süreçlerini hızlandırmalarını sağlayarak tüketicilere daha yüksek kaliteli, gelişmiş otomotiv deneyimleri sunmalarına olanak tanıyacak. Basitçe söylemek gerekirse, Android Automotive ve Snapdragon çiplerine sahip otomobiller, en yeni Google özelliklerine daha hızlı erişim sağlayacak.

Project Treble, Snapdragon çipli araçlara geliyor

Qualcomm ayrıca, Snapdragon işlemcileri kullanan otomobil üreticilerine Project Treble'ın geleceğini de duyurdu. Project Treble, Android'in iç işleyişini basitleştirerek daha hızlı ve kolay sistem güncellemeleri sağlıyor. Çip üreticisi, Project Treble'ın dört nesil Snapdragon otomotiv yonga setine ve 14’ten fazla ayrı işlemciye geleceğini de ekliyor.

10 yıl güncelleme desteği

Qualcomm, bu iş birliği sayesinde otomobil üreticilerinin önemli ölçüde basitleştirilmiş Android güncellemeleri, daha kolay entegrasyon, mühendislik maliyetlerinde azalma ve kritik yazılım güncellemeleri için 10 yıllık destek planıyla pazara daha hızlı giriş yapacaklarını söylüyor.

