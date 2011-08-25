Google +1 butonu ile içerikler direkt olarak Google+'da paylaşılabilecek

Google'ın Haziran ayında hizmete soktuğu +1 butonu ilk etapta kullanıcıların gezdikleri sitelerde beğendikleri sayfaları profillerine kaydedebilmelerini ve arama yaptığında sonuçlarda da bu seçimlerini görebilmelerini sağlayan bir bookmark görevi görüyordu.





Çok fazla işlevi yok gibi görünmesine rağmen bugüne kadar 1 milyondan fazla internet sitesinde kullanılan +1 butonu günlük 4 milyar gösterime sahip hale geldi. Google'ın sosyal ağı Google+'ın yayına başlamasının ardından da +1 butonunun aslında ne işe yarayacağı da ortaya çıkmış oldu.





Google'ın sosyal ağdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Vic Gundotra blogunda kullanıcıların +1 butonuyla artık bir web içeriğini direkt olarak Çevreler'de paylaşabileceğini duyurdu. Bu özellik uzun zamandır Google+ kullanıcıları tarafından bekleniyordu. Çünkü Facebook'taki Paylaş butonunun Google+'da olmaması büyük eksiklik olarak görülüyordu.





Bundan sonra +1 butonuna tıklandığında açılacak bir pencerede yorum yapmak, Çevre seçmek ve sonra paylaşmak mümkün hale gelecek.





Google ayrıca yayıncılara içeriğin nasıl paylaşılacağını belirleyecekleri +snippet yapılarını düzenleme imkanı verileceğini belirtti. +snippet yapısı paylaşılan bir içeriğin otomatik olarak imaj, tanım ve linkini oluşturmaya yarıyor. Facebook’da bir link paylaşırken karşımıza çıkan yapı ile aynı sayılabilir.





Yayıncılar +snippet yapısındaki kodları düzenleyerek +1 butonun içeriğin hangi kısımlarını paylaşacağını belirleyebilecek. Böylece paylaşılan içerikler daha çekici hale gelebilecek. +1 butonu ile içerik paylaşımı peyder pey yaygınlaşmaya başlayacak.