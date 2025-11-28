Netflix’e cevap gecikmedi: HBO Max Palu ailesini belgesel yapıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Netflix tarafından Müzeyyen Karabulut cinayetinin belgesel haline getirileceğinin duyurulmasının ardından bir hamle de HBO Max tarafından geldi. Yakın tarihin önemli suç hikâyelerinden birisi olan Palu ailesi belgesele konu oluyor.

Palu ailesi belgeseli

Halen Türkiye’de en tartışmalı dosyalardan birisi olarak kabul edilen Palu ailesi, 2018-2019 döneminde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp aile ferdini aramasıyla gündeme gelmiş ancak sonrasında olaylar tahmin edilmeyen boyutlara evrilmişti.

HBO Max belgeseli olayı araştırmacı gazetecilik açısından ele alacak. İzleyicilerin medyada gördüklerinin ötesinde davanın perde arkası, ifadeler, soruşturmalar, görgü tanıkları gibi süreçler ekrana gelecek. Henüz Palu ailesi belgeseli için bir tarih verilmedi.



