Netflix’e cevap gecikmedi: HBO Max Palu ailesini belgesel yapıyor

Palu ailesi belgeseli
Halen Türkiye’de en tartışmalı dosyalardan birisi olarak kabul edilen Palu ailesi, 2018-2019 döneminde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp aile ferdini aramasıyla gündeme gelmiş ancak sonrasında olaylar tahmin edilmeyen boyutlara evrilmişti.
HBO Max belgeseli olayı araştırmacı gazetecilik açısından ele alacak. İzleyicilerin medyada gördüklerinin ötesinde davanın perde arkası, ifadeler, soruşturmalar, görgü tanıkları gibi süreçler ekrana gelecek. Henüz Palu ailesi belgeseli için bir tarih verilmedi.
yorum
selam
Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.
kupon kaldı mı acaba? :)
.
Kupon varsa talibim.