    Netflix’e cevap gecikmedi: HBO Max Palu ailesini belgesel yapıyor

    Yakın dönemde Türk televizyon tarihinin en tartışılan konularından birisi haline gelen Palu ailesi belgesel oluyor. HBO Max Türkiye yayın haklarını satın aldı.  

    HBO Max
    Netflix tarafından Müzeyyen Karabulut cinayetinin belgesel haline getirileceğinin duyurulmasının ardından bir hamle de HBO Max tarafından geldi. Yakın tarihin önemli suç hikâyelerinden birisi olan Palu ailesi belgesele konu oluyor. 

    Palu ailesi belgeseli

    Halen Türkiye’de en tartışmalı dosyalardan birisi olarak kabul edilen Palu ailesi, 2018-2019 döneminde Müge Anlı ile Tatlı Sert programında kayıp aile ferdini aramasıyla gündeme gelmiş ancak sonrasında olaylar tahmin edilmeyen boyutlara evrilmişti. 

    HBO Max belgeseli olayı araştırmacı gazetecilik açısından ele alacak. İzleyicilerin medyada gördüklerinin ötesinde davanın perde arkası, ifadeler, soruşturmalar, görgü tanıkları gibi süreçler ekrana gelecek. Henüz Palu ailesi belgeseli için bir tarih verilmedi. 
     

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Damar içinde yüzen robot geliştirildi

    Profil resmi
    MSC Elektronik 3 dakika önce

    yorum

    C
    cerdem40 12 dakika önce

    selam

    Profil resmi
    barankaya92 14 dakika önce

    Bir sürü bu şekilde teknoloji görüyoruz fakat bunların hayat geçmesi çok uzun süre alıyor.

    Profil resmi
    Evren7 34 dakika önce

    kupon kaldı mı acaba? :)

    M
    Mehmet DURMUŞİ 48 dakika önce

    .

    Profil resmi
    Devridünya 53 dakika önce

    Kupon varsa talibim.

