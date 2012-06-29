Google, 10 inçlik Nexus tablet çalışmalarına başlamış olabilir





Birkaç gün önce ilk tablet bilgisayarı Nexus 7'yi resmen duyuran Google, 10 inçlik paneller satın almış. ASUS tarafından üretilen ME370T model numaralı tabletiyle 200$ altı segmenti hedef alan arama motoru devi, direk Apple'ın iPad serisiyle rekabet etmeyi planlıyor olabilir.

DigiTimes'ın endüstri kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Google, Haziran'da Wintek firmasından Nexus 7 tableti için 500,000 OGS (tek cam çözümü) dokunmatik panel almış. Toplam sevkiyatın Mayıs-Temmuz döneminde bir milyonu aşması bekleniyor. Tedrakçiler arasında TPK Holding de yer alıyor.

Google ayrıca AUO ve yine Wintek'ten 10 inçlik OGS dokunmatik paneller satın alarak yeni bir tablet bilgisayar tanıtmayı planlıyormuş. Cihazın üst düzey mi yoksa ASUS Nexus 7 gibi bütçe dostu mu olacağı henüz bilinmiyor.

Sonbaharda beş farklı üretici ile anlaşarak Nexus akıllı telefonları piyasaya sürecek olan Google'ın tanıtıma Nexus 10 adıyla yeni bir tableti de dahil etmesi mümkün görünüyor. Şuan için ancak 10 inçlik bir cihaz için çalışmaların başladığını kesin bir şekilde ifade edebiliriz.

http://www.digitimes.com/news/a20120628PD222.html