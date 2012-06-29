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Google, 10 inçlik Nexus tablet çalışmalarına başlamış olabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Birkaç gün önce ilk tablet bilgisayarı Nexus 7'yi resmen duyuran Google, 10 inçlik paneller satın almış. ASUS tarafından üretilen ME370T model numaralı tabletiyle 200$ altı segmenti hedef alan arama motoru devi, direk Apple'ın iPad serisiyle rekabet etmeyi planlıyor olabilir.
DigiTimes'ın endüstri kaynaklarından edindiği bilgiye göre; Google, Haziran'da Wintek firmasından Nexus 7 tableti için 500,000 OGS (tek cam çözümü) dokunmatik panel almış. Toplam sevkiyatın Mayıs-Temmuz döneminde bir milyonu aşması bekleniyor. Tedrakçiler arasında TPK Holding de yer alıyor.
Google ayrıca AUO ve yine Wintek'ten 10 inçlik OGS dokunmatik paneller satın alarak yeni bir tablet bilgisayar tanıtmayı planlıyormuş.  Cihazın üst düzey mi yoksa ASUS Nexus 7 gibi bütçe dostu mu olacağı henüz bilinmiyor. 
Sonbaharda beş farklı üretici ile anlaşarak Nexus akıllı telefonları piyasaya sürecek olan Google'ın tanıtıma Nexus 10 adıyla yeni bir tableti de dahil etmesi mümkün görünüyor. Şuan için ancak 10 inçlik bir cihaz için çalışmaların başladığını kesin bir şekilde ifade edebiliriz. 

http://www.digitimes.com/news/a20120628PD222.html Yorum Yaz
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Pardus Linux 6 yıl
Bence bütçe dostu fakat yine iyi bir cihaz olmalı böylece rekabet etmesi kolaylaşacaktır, diğer üreticiler zaten üretecektir üst seviye cihazlar...
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armanatilgan 6 yıl
ipadle rekabet edecekse ekran çözünürlüğünun yüksek olması lazım diye düşünüyorum. 10 inç ekrana 1920*1200 çok iyi gider
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fuckulteli 6 yıl
Nexus 7'nin 3G bağlantıya sahip bir varyantını üretmeyi gündemlerine alsınlar önce.
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armanatilgan 6 yıl
ipadle rekabet edecekse ekran çözünürlüğünun yüksek olması lazım diye düşünüyorum. 10 inç ekrana 1920*1200 çok iyi gider
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YGA 6 yıl
iPad rekabeti gerçekten güldürdü.Uygulamalar ne halde diye sormazlar mı adama...
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simaros 6 yıl
yalan diyorum ve gidiyorum
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smart1978 6 yıl
Bence 10 " lik modeli retina ekranlı olacak ve 400-500 $ seviyesinde olacak... GSM lı ve GSM siz olarak çıkartırsa akıllıca olur...
7" modeli mevcut oluşan pazardan pay kapmak için tasarlandı ve epey de kapacak gibi...
Benzer yaklaşım 10" ler için de olacak ama klasik 1280x800 leri hedef almayacak retina ekranlı 2560x1200 çözünürlükteki ürünleri hedef alırsa akıllıca olur...
Bekleyeceğiz...
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