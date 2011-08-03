Google+ 25 milyon barajını da geçti

Haber Editörü
Google’ın büyük umutlar bağladığı sosyal ağı Google+ 28 Haziran’da davetiye usulü ile yayına başlamıştı ve halen daha yaygın kullanıma geçmiş değil. Buna rağmen Google+’ın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.
İnternet analiz firması comScore’un verilerine göre 24 Temmuz itibariyle Google+ 25 milyon ziyaretçi sayısını aştı. Firmanın endüstri analizi bölümü başkan yardımcısı Andrew Lipsman, Temmuz ayı ortalarında 20 milyon olan tekil ziyaretçi sayısının 25 milyonu geçtiğini ve buna mobil kullanıcıların dahil edilmediğini belirtti.
Tekil ziyaretçi sayısının direk siteye üye olan kişiler olduğunun altını çizen Lipsman, Google+’ın aynı dönemde Facebook, Twitter ve MySpace’den daha hızlı bu sayıya ulaştığını vurguladı.
23 Temmuz’da Experian Hitwise sitesinin analizine göre Google+’ın %3 oranında yavaşladığı ve ve sitede kalma oranının %10 düştüğü duyurulmuştu. Ancak comScore verileri bunun tam aksini gösteriyor. Ziyaretçiler 10 Temmuz haftasına nazaran 24 Temmuz haftasında %50 daha fazla sitede zaman geçirmiş.
Lipsman bu yükselişin sebebini Gmail hizmetinin Google+’a başarı ile entegre edilmesi olarak görüyor. Gmail’in ne kadar popülerse Google+’da o kadar çok ziyaret ediliyor. Lipsman ayrıca sosyal ağların pazar payının %20’yi geçmesi ile yaygın kullanıma başladıklarını ve şirket haline gelme eğiliminde olduklarını düşünüyor. Bu açıdan Google+’ın yaygın kullanıma başlamasına çok kısa bir zaman kaldı denilebilir.
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yazın eksik kalmış.. aynen dediğin gibi hali hazırla msn hotmail adresleri varken msn icq yu yoketti. aynı şey google+ da geçerli. birçok insan gmail kullanıyoar. aynı adres üzerinde google talk var. birde üzerine google+ eklenince tek bir adres ile komple çözüm üretmiş oldular. tek bir arayüzden mail chat video hepsi var daha ne !!! Android telefon kullanıpta google+ üyesi olmayan kalmayacaktır. e malumunuz dünyada kaç android cihaz var ??? birde son birkaç senedir msn hotmailin spam mail filtresinin patates olduğunu günde 10 spam geldiğini düşünürsek gmail ilaç...
Gelelim bu güne Facebook un öncelemez yükselişine kimse kayıtsız kalamadı microsoft bile live messenger 2011 e facebook chat panelini yerleştirdi Skype bile benzer uygulamaya geçti.şu an için live messenger kullanımı oranları düşmüş durumda
Google+ a gelirsek belkide facabook un yavaşlayarak azalmasına kendisinin dahada yükselişine tahık olacağız neden mi yukarıda bahsettiğim gibi icq yu msn bitirdi msn ide bi bakıma facebook bitirdi belkide facebook u google+ bitirir olmaz demeyin yukarıda yazdığım bitenler bi zamanların zirveda olan yazılımlarıydı..
google grupları bir türlü G+ a adapte edemediği için çok fazla puan kaybediyor.
ben mesleki ve hobi gruplarını takip eden biriyim !
ve G+ ta şu an için bu yok sa
ortada bir şey yoktur. ! :(
arkdaşım g+ daha tam olarak açılmamış sosyal ve bu tablo 25 milyon kullanıcı sayısına ulaşıldığındaki zaman çizelgesi facebook kaç zamandır var şuanki değerleri yazarsan myspace yerlerde facebook en üste olurdu zaten 2 ay bile olmadan bu kadar üye sayısına sadece davetiyeyle ulaşması büyük bir başarıdır.