Google+ 25 milyon barajını da geçti

Google’ın büyük umutlar bağladığı sosyal ağı Google+ 28 Haziran’da davetiye usulü ile yayına başlamıştı ve halen daha yaygın kullanıma geçmiş değil. Buna rağmen Google+’ın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.





İnternet analiz firması comScore’un verilerine göre 24 Temmuz itibariyle Google+ 25 milyon ziyaretçi sayısını aştı. Firmanın endüstri analizi bölümü başkan yardımcısı Andrew Lipsman, Temmuz ayı ortalarında 20 milyon olan tekil ziyaretçi sayısının 25 milyonu geçtiğini ve buna mobil kullanıcıların dahil edilmediğini belirtti.





Tekil ziyaretçi sayısının direk siteye üye olan kişiler olduğunun altını çizen Lipsman, Google+’ın aynı dönemde Facebook, Twitter ve MySpace’den daha hızlı bu sayıya ulaştığını vurguladı.





23 Temmuz’da Experian Hitwise sitesinin analizine göre Google+’ın %3 oranında yavaşladığı ve ve sitede kalma oranının %10 düştüğü duyurulmuştu. Ancak comScore verileri bunun tam aksini gösteriyor. Ziyaretçiler 10 Temmuz haftasına nazaran 24 Temmuz haftasında %50 daha fazla sitede zaman geçirmiş.





Lipsman bu yükselişin sebebini Gmail hizmetinin Google+’a başarı ile entegre edilmesi olarak görüyor. Gmail’in ne kadar popülerse Google+’da o kadar çok ziyaret ediliyor. Lipsman ayrıca sosyal ağların pazar payının %20’yi geçmesi ile yaygın kullanıma başladıklarını ve şirket haline gelme eğiliminde olduklarını düşünüyor. Bu açıdan Google+’ın yaygın kullanıma başlamasına çok kısa bir zaman kaldı denilebilir.