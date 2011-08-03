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Google+ 25 milyon barajını da geçti

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google+ 25 milyon barajını da geçti
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Google’ın büyük umutlar bağladığı sosyal ağı Google+ 28 Haziran’da davetiye usulü ile yayına başlamıştı ve halen daha yaygın kullanıma geçmiş değil. Buna rağmen Google+’ın kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

İnternet analiz firması comScore’un verilerine göre 24 Temmuz itibariyle Google+ 25 milyon ziyaretçi sayısını aştı. Firmanın endüstri analizi bölümü başkan yardımcısı Andrew Lipsman, Temmuz ayı ortalarında 20 milyon olan tekil ziyaretçi sayısının 25 milyonu geçtiğini ve buna mobil kullanıcıların dahil edilmediğini belirtti.

Tekil ziyaretçi sayısının direk siteye üye olan kişiler olduğunun altını çizen Lipsman, Google+’ın aynı dönemde Facebook, Twitter ve MySpace’den daha hızlı bu sayıya ulaştığını vurguladı.  

23 Temmuz’da Experian Hitwise sitesinin analizine göre Google+’ın %3 oranında yavaşladığı ve ve sitede kalma oranının %10 düştüğü duyurulmuştu. Ancak comScore verileri bunun tam aksini gösteriyor. Ziyaretçiler 10 Temmuz haftasına nazaran 24 Temmuz haftasında %50 daha fazla sitede zaman geçirmiş.

Lipsman bu yükselişin sebebini Gmail hizmetinin Google+’a başarı ile entegre edilmesi olarak görüyor. Gmail’in ne kadar popülerse Google+’da o kadar çok ziyaret ediliyor. Lipsman ayrıca sosyal ağların pazar payının %20’yi geçmesi ile yaygın kullanıma başladıklarını ve şirket haline gelme eğiliminde olduklarını düşünüyor. Bu açıdan Google+’ın yaygın kullanıma başlamasına çok kısa bir zaman kaldı denilebilir.

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DH Misafiri 7 yıl
Google+ yeni bir nefes ama facebook için bir rakip değil bence. Evet ICQ bir zamanlar çok popülerdi ama İsrailli arkadaşlar kendileri kaşındılar. Paralı pro sürüm vs... ile ortaya bir de MSN çıkınca bir daha bellerini doğrultamadılar. MSN hiç bir zaman bitmeyecektir, kimler geldi kimler geçti bu piyasadan. Odigolar, Mirandalar, Trillianlar ve diğer adı bile hatırlanamayanlar... Hiç biri MSN'in yerini alamadı. MSN Microsoft'un belkide yıkılmaz kalesidir. Microsoft bu pazarda boruyu ben öttürürüm demiyor elbette popüler medyaların panellerini ilave ediyor. Etmese MSN bitmez ama eklerse varolan kullanıcılarını da kaybetmez. GTalk'a gelirsek iyi,güzel, sevimli, minimal ama o da MSN'in yerini alamadı alamaz da. Standalone'u bile bence MSN'den beklenen kişiyi götürememiştir bırakın built-in versiyonunu... Google her zaman öncü firmalardan biri ama batırdıkları işler de var. Bknz: The fall of googlevideo!!! Devamı gelirmi bilinmez ama G+'ın çıkması bence MSN, FB ya da Twitter için bir tehlike değil, itici güçtür.
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santanio 7 yıl
aceleciburak

sosyal mecra konusunda geçmişe bi dönelim bu anlık mesajlaşma yazılımlarının adeta zirvede olduğu yıllar 1998-2004 arası o zamanlar zirvede kim vardı tartışmasız ICQ vardı herkes birbirine icq numaralarını verir muhabbet ederdi bunlar paralel IRC popüler oldu ama asıl msn messenger ın çıkmasıyla işler değişti neden çünkü bi çok kişinin hali hazırda msn hotmail adresi vardı ve anlık mesajlaşmada bi çığır açtı.ICQ yu tamamen baltaladı kimse girmez oldu.Gelelim bu güne Facebook un öncelemez yükselişine kimse kayıtsız kalamadı microsoft bile live messenger 2011 e facebook chat panelini yerleştirdi Skype bile benzer uygulamaya geçti.şu an için live messenger kullanımı oranları düşmüş durumda Google+ a gelirsek belkide facabook un yavaşlayarak azalmasına kendisinin dahada yükselişine tahık olacağız neden mi yukarıda bahsettiğim gibi icq yu msn bitirdi msn ide bi bakıma facebook bitirdi belkide facebook u google+ bitirir olmaz demeyin yukarıda yazdığım bitenler bi zamanların zirveda olan yazılımlarıydı..


yazın eksik kalmış.. aynen dediğin gibi hali hazırla msn hotmail adresleri varken msn icq yu yoketti. aynı şey google+ da geçerli. birçok insan gmail kullanıyoar. aynı adres üzerinde google talk var. birde üzerine google+ eklenince tek bir adres ile komple çözüm üretmiş oldular. tek bir arayüzden mail chat video hepsi var daha ne !!! Android telefon kullanıpta google+ üyesi olmayan kalmayacaktır. e malumunuz dünyada kaç android cihaz var ??? birde son birkaç senedir msn hotmailin spam mail filtresinin patates olduğunu günde 10 spam geldiğini düşünürsek gmail ilaç...

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aceleciburak 7 yıl
sosyal mecra konusunda geçmişe bi dönelim bu anlık mesajlaşma yazılımlarının adeta zirvede olduğu yıllar 1998-2004 arası o zamanlar zirvede kim vardı tartışmasız ICQ vardı herkes birbirine icq numaralarını verir muhabbet ederdi bunlar paralel IRC popüler oldu ama asıl msn messenger ın çıkmasıyla işler değişti neden çünkü bi çok kişinin hali hazırda msn hotmail adresi vardı ve anlık mesajlaşmada bi çığır açtı.ICQ yu tamamen baltaladı kimse girmez oldu.
Gelelim bu güne Facebook un öncelemez yükselişine kimse kayıtsız kalamadı microsoft bile live messenger 2011 e facebook chat panelini yerleştirdi Skype bile benzer uygulamaya geçti.şu an için live messenger kullanımı oranları düşmüş durumda
Google+ a gelirsek belkide facabook un yavaşlayarak azalmasına kendisinin dahada yükselişine tahık olacağız neden mi yukarıda bahsettiğim gibi icq yu msn bitirdi msn ide bi bakıma facebook bitirdi belkide facebook u google+ bitirir olmaz demeyin yukarıda yazdığım bitenler bi zamanların zirveda olan yazılımlarıydı..
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Castiel 7 yıl
yaş sınırı varsa ıyı ılkokul anasınıfı hayvanlar adına uyelık acılmaz hıcolmazsa
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lazerboy 7 yıl
yaş sınırı nedeniyle giremiyorum malesef. ama yaş sınırı olması iyi sonra face gibi olursa kötü olur.
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SEO-Uzmanı 7 yıl
g+ grup olayında
google grupları bir türlü G+ a adapte edemediği için çok fazla puan kaybediyor.
ben mesleki ve hobi gruplarını takip eden biriyim !
ve G+ ta şu an için bu yok sa
ortada bir şey yoktur. ! :(
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met@lrock 7 yıl
25milion kulanici var bi biz davetiye alamadik. Elinde olan varmı
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sadtneverdie 7 yıl
Açılır açılmaz üyelik aldım. ne arkadaşlar ne ben kullanıyoruz. Hazırı varken kim neden kullansın bunu? Her g+ haberine benzer yorum yapıyorum ama durum böyle. Hadi ben kullanmıyorum ama kimse kullanmıyor. Benim gözlemim bu insanlar üyelik alıyor öyle kalıyor. günde 1 dakika bile harcamadığım bir site o kadar.
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Holy-Ghost 7 yıl
erencexor
bu günün real değerlerine göre karşılaştırma yapılsın :)

arkdaşım g+ daha tam olarak açılmamış sosyal ve bu tablo 25 milyon kullanıcı sayısına ulaşıldığındaki zaman çizelgesi facebook kaç zamandır var şuanki değerleri yazarsan myspace yerlerde facebook en üste olurdu zaten 2 ay bile olmadan bu kadar üye sayısına sadece davetiyeyle ulaşması büyük bir başarıdır.
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Denorath 7 yıl
Face için sonun başlangıcı :)
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