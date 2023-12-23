"Sosyal medyada kişisel bilgi paylaşmayın"

Siber Güvenlik Uzmanı Halil Aydemir, siber dolandırıcıların sosyal medyayı aktif kullanarak geliştirdikleri yöntemleri, yazılım ve programcılığın değişimine paralel olarak dolandırıcılık yöntemlerini nasıl güncellediklerini anlattı.
Son günlerde sosyal medya dolandırıcılığının arttığına dikkat çeken Aydemir, sosyal medya üzerinden kişilerle iletişime geçilerek, sahte hesaplar veya diğer ara yüzler üzerinden bilgilerin alındığını belirtti.
Bilgilerin de banka uygulamalarına, platforma ya da şifre gereksinimi olan herhangi bir yere giriş amacıyla kullanabildiğini söyleyen Aydemir, bu bilgilerin ileride şantaj veya tehdit unsuru haline getirilebildiğini vurguladı.
Sahte alışveriş siteleri ve ödül vaadinde bulunan dolandırıcılık yöntemlerine karşı kullanıcıların, alışveriş yaptığı sitenin sol üst tarafında SSL (güvenilir site) ibaresi olmasına dikkat etmesi gerektiğini belirten Aydemir, şunları söyledi:
"Mesela sahte alışveriş siteleri, sosyal medyadan ya da reklamlardan gördüğümüz, telefonumuzda da kullandığımız uygulamalar var. Uygulamaların ara yüzlerini kopyalamak ve ilgi çekmek reklamlar aracılığıyla mümkün. Normalde 10 bin lira olması gereken bir ayakkabının fiyatını 6-7 bin lira olarak gösterip sizi cezbediyorlar sonra da kredi kartı bilgileriniz dahil bütün bilgilerinizi ele geçiriyorlar. Bu durumda limitiniz kadar dolandırılmanıza sebep oluyorlar. Hatta bununla da kalmıyor, bilgiler ele geçirildikten sonra sizin adınıza kredi çekip çekilen tutar kadar da dolandırılmış olabiliyorsunuz."
Aydemir, "sosyal mühendislik dolandırıcılığı" olarak adlandırılan yöntemin, insanların sosyal medyadan veya günlük hayatlarında tanıştıkları kişilere anne kızlık soyadı, doğum tarihi ve TC kimlik numaralarını vermeleri sonucu bilgilerin dolandırıcılar tarafından kullanılmasıyla ortaya çıkan siber suç tipi olduğuna dikkati çekti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.