Mark Zuckerberg, çocukları koruyamadıkları için ailelerden özür diledi: İşte o anlar

Tam Boyutta Gör Meta'nın CEO'su Mark Zuckerberg, çarşamba günü ABD Kongresinde çevrimiçi çocuk güvenliği konusunda yapılan oturumda alışılmadık bir şey yaptı. Ayağa kalktı, arkasını döndü ve sosyal medya ile ilgili olduğunu söyledikleri nedenlerle ölen veya ciddi zarar göre çocukların ebeveynlerinden ve ailelerinden özür diledi.

Sosyal medya CEO'ları platformlarındaki çocukların güvenliği konusunda düzenlenen, ABD Senatosu Yargı Komitesi merkezli görüşmelere katıldı ve saatler süren ifadeler verdi. Meta, TikTok, Snap, Discord ve X'in liderleri, genç kullanıcıları güvende tutma konusundaki eksiklikleri yanıtladı. Oturum sırasında Mark Zuckerberg, Evan Spiegel, Jason Citron, Linda Yaccarino ve Shou Chew, çocuk güvenliği konusundaki sicilleri hakkında milletvekilleri tarafından sorgulanarak yaklaşık dört saat geçirdiler.

Sosyal medya platformunu yönetenler ailelerle yüzleşti

Duruşma salonu, sosyal medyada çevrimiçi istismar mağduru olan çocukların ebeveynleriyle doluydu. CEO'lar salona girerken izleyicilerin çoğu sessizce çocuklarının fotoğraflarını kaldırdı.

Tam Boyutta Gör Yargı Komitesi Başkanı Senatör Dick Durbin, "Discord, çocukları tımar etmek, kaçırmak ve istismar etmek için kullanıldı. Meta'nın Instagram'ı bir pedofil ağını birbirine bağlamaya ve teşvik etmeye yardımcı oldu. Snapchat'in kaybolan mesajları, genç kurbanları finansal olarak gasp eden suçlular tarafından oyun alanı oldu. TikTok, saldırganların çocuklara erişmesi, onlarla etkileşime geçmesi ve onları istismar için tercih edilen bir platform haline geldi. X'te CSAM'ın (Çocuk porngrafisi) yaygınlığı, şirketin iş gücünü azaltmasıyla birlikte artmıştır.” dedi.

Oturum sırasında çocukları internette istismara uğradıktan sonra intihar ederek ölen ebeveynlerin kişisel hikayeleri paylaşıldı. Senatör Lindsey Graham, "Bay Zuckerberg, siz ve bizden önceki şirketler - öyle olmasını istemediğinizi biliyorum - ama ellerinizde kan var" dedi.

Meta, 41 eyaletin gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açtığı davanın ardından son aylarda daha fazla baskı görmeye başladı. Davaya ilişkin mahkeme belgelerinde Meta'nın 13 yaşından küçük çocukların hizmetini kullanmasına göz yumduğu, yetişkinlerin Facebook'ta gençlere cinsel tacizde bulunmasını engellemek için çok az şey yaptığı ve Zuckerberg'in Instagram'da plastik cerrahi filtrelerinin yasaklanması çabasını durdurmak için bizzat müdahale ettiği iddia ediliyor.

“Bizi dava edebilirler”

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Zuckerberg duruşma sırasında özellikle mercek altına alındı. Senatör Graham, Zuckerberg'e bir seks şantajına kurban gittikten sonra intihar ederek ölen bir çocuğun ailesinin Meta'yı dava edip edemeyeceğini sordu. Rahatsız görünen Zuckerberg durakladı ve "Bence bizi dava edebilirler" dedi.

Daha sonra Meta'nın kurucusuna duruşma salonundaki ebeveynlerden şahsen özür dileyip dilemeyeceği konusunda baskı yapıldı. Zuckerberg ayağa kalktı, ailelere döndü ve özür diledi:

"Yaşadığınız her şey için özür dilerim. Hiç kimse ailelerinizin yaşadığı şeyleri yaşamamalı ve işte bu yüzden bu kadar çok yatırım yapıyoruz ve hiç kimsenin ailelerinizin yaşadığı şeyleri yaşamaması için sektör çapında çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."

Özür dileyen sadece Zuckerberg değildi. Snap’in kurucusu Spiegel'de özür diledi. Duruşma sırasında şirketlerin çoğu mevcut güvenlik önlemlerini ve ebeveyn kontrollerini öne çıkardı. X CEO’su Yaccarino, platformun “14 aylık yeni bir şirket” olduğunu söyleyerek ebeveyn kontrolleri eklemeyi düşündüğünü söyledi. Oturum esnasında şu anda senatörler tarafından önerilen çocukların çevrimiçi güvenliğiyle ilgili yarım düzineden fazla yasa tasarısına da değinildi. Genel olarak yasaların daha kapsamlı olması ve revize edilmeleri önerildi.

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Mark Zuckerberg, çocukları koruyamadıkları için özür diledi