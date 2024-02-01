Mark Zuckerberg, çocukları koruyamadıkları için ailelerden özür diledi: İşte o anlar

Sosyal medya CEO'ları platformlarındaki çocukların güvenliği konusunda düzenlenen, ABD Senatosu Yargı Komitesi merkezli görüşmelere katıldı ve saatler süren ifadeler verdi. Meta, TikTok, Snap, Discord ve X'in liderleri, genç kullanıcıları güvende tutma konusundaki eksiklikleri yanıtladı. Oturum sırasında Mark Zuckerberg, Evan Spiegel, Jason Citron, Linda Yaccarino ve Shou Chew, çocuk güvenliği konusundaki sicilleri hakkında milletvekilleri tarafından sorgulanarak yaklaşık dört saat geçirdiler.
Sosyal medya platformunu yönetenler ailelerle yüzleşti
Duruşma salonu, sosyal medyada çevrimiçi istismar mağduru olan çocukların ebeveynleriyle doluydu. CEO'lar salona girerken izleyicilerin çoğu sessizce çocuklarının fotoğraflarını kaldırdı.
Oturum sırasında çocukları internette istismara uğradıktan sonra intihar ederek ölen ebeveynlerin kişisel hikayeleri paylaşıldı. Senatör Lindsey Graham, "Bay Zuckerberg, siz ve bizden önceki şirketler - öyle olmasını istemediğinizi biliyorum - ama ellerinizde kan var" dedi.
Meta, 41 eyaletin gençlerin ruh sağlığına zarar verdiği gerekçesiyle açtığı davanın ardından son aylarda daha fazla baskı görmeye başladı. Davaya ilişkin mahkeme belgelerinde Meta'nın 13 yaşından küçük çocukların hizmetini kullanmasına göz yumduğu, yetişkinlerin Facebook'ta gençlere cinsel tacizde bulunmasını engellemek için çok az şey yaptığı ve Zuckerberg'in Instagram'da plastik cerrahi filtrelerinin yasaklanması çabasını durdurmak için bizzat müdahale ettiği iddia ediliyor.
“Bizi dava edebilirler”
Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Zuckerberg duruşma sırasında özellikle mercek altına alındı. Senatör Graham, Zuckerberg'e bir seks şantajına kurban gittikten sonra intihar ederek ölen bir çocuğun ailesinin Meta'yı dava edip edemeyeceğini sordu. Rahatsız görünen Zuckerberg durakladı ve "Bence bizi dava edebilirler" dedi.
Daha sonra Meta'nın kurucusuna duruşma salonundaki ebeveynlerden şahsen özür dileyip dilemeyeceği konusunda baskı yapıldı. Zuckerberg ayağa kalktı, ailelere döndü ve özür diledi:
"Yaşadığınız her şey için özür dilerim. Hiç kimse ailelerinizin yaşadığı şeyleri yaşamamalı ve işte bu yüzden bu kadar çok yatırım yapıyoruz ve hiç kimsenin ailelerinizin yaşadığı şeyleri yaşamaması için sektör çapında çalışmalar yapmaya devam edeceğiz."
Özür dileyen sadece Zuckerberg değildi. Snap’in kurucusu Spiegel'de özür diledi. Duruşma sırasında şirketlerin çoğu mevcut güvenlik önlemlerini ve ebeveyn kontrollerini öne çıkardı. X CEO’su Yaccarino, platformun “14 aylık yeni bir şirket” olduğunu söyleyerek ebeveyn kontrolleri eklemeyi düşündüğünü söyledi. Oturum esnasında şu anda senatörler tarafından önerilen çocukların çevrimiçi güvenliğiyle ilgili yarım düzineden fazla yasa tasarısına da değinildi. Genel olarak yasaların daha kapsamlı olması ve revize edilmeleri önerildi.Kaynakça https://www.washingtonpost.com/technology/2024/01/31/mark-zuckerberg-apology-hearing-child-safety/ https://www.engadget.com/senate-tells-social-media-ceos-they-have-blood-on-their-hands-for-failing-to-protect-children-170411884.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.