Google, Acer tarafından üretilen Chrome OS işletim sistmeli netbook'u da tanıttı

Google tarafından resmi tanıtımı bugün yapılan Chrome OS işletim sistemli ikinci netbook (Chromebook) ise Acer'dan geldi. Yazılım özellikleri ve internet odaklı genel kullanım deneyimi açısından Samsung'un ürettiği model ile benzer özelliklere sahip olan bilgisayar, başta tasarım olmak üzere fiziksel ölçüler ve donanım anlamında farklılık içeriyor.

11.6-inç boyutunda CineCrystalTM LED-backlit LCD ekrana sahip olan netbook, Intel Atom platformunu kullanıyor ve çift çekirdekli (Atom N550 veya Atom N570) işlemciden güç alıyor. Entegre grafik birimi ile gelen sistemde ayrıca standart olarak 802.11n WiFi, isteğe bağlı seçenek olarak ta global 3G modülü desteği sunuluyor.

Tam şarj ile 6 saat çalışabildiği belirtilen mini bilgisayar, tam boyutlu Chrome klavye ve standartların üzerinde tam dokunmatik touchpad ile geliyor. Yüksek tanımlı ses desteğine sahip olan netbook, Google'ın önemli yatırımlar yaptığı GTalk üzerinden (ya da uyumlu başka bir uygulamadan) görüntülü konuşma içinHD kamera ve gürültü engelleme özellikli mikrofonla geliyor.

Harici donanımlar için iki adet USB 2.0 portu ile birlikte çok formatlı kart okuyucusuna ve Samsung'un modelinden farklı olarak HDMI portuna sahip olan 1.34 Kg ağırlığında sistemin 15 Haziran itibariyle Amazon.com ve Best Buy üzerinden farklı ülkelerde satışa sunulacağı açıklanırken, fiyatının ise 349 dolar olacağı bildirildi.