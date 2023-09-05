Apple'dan ucuz MacBook geliyor: İşte detaylar

Söz konusu cihazların 2024 yılının ikinci yarısında satışa sunulabileceği belirtiliyor. Yeni uygun fiyatlı serinin MacBook Air ve Pro'dan bazı önemli farkları olacak. Apple'ın yine metal kasa kullanacağı ancak bu kez farklı malzemelere yöneleceği söyleniyor. Ayrıca şirket maliyetleri düşürmek için bazı bileşenleri daha uygun fiyatlı seçeneklerle değiştirilebilir.
Apple pastadan pay almak istiyor
Apple, daha uygun bir fiyatla satılabilmesi için eğitim amaçlı MacBook modelinde M1 çipini kullanabilir. Ayrıca bu işlemciye 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanının eşlik ettiğini görebiliriz. Beklenildiği üzere Apple henüz bu spekülasyonlar hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.
Eğitim sektöründe büyüyen bir pazar olduğuna ve Google'ın Chromebook modelleriyle bundan yararlandığına dikkat çekiliyor. DigiTimes'ın verilerine göre 2019'da 13.9 milyondan fazla Chromebook sevkiyatı yapıldı. Bu rakam 2020'de 30.4 milyona, 2021'de ise 33.5 milyona yükseldi. Sevkiyatlar 2022'de düşmüş olsa da bu cihazların büyük bir kısmı devletler tarafından satın alındı, dolayısı ile ortada hala büyük bir fırsat var.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Emin misiniz? Kasım 2020'de 2900TL'ye (350 dolar) Xiaomi portatif süpürge aldık. 3 ay bile olmadan bataryası çok hızlı bitmeye başladı. Batarya en önemli parça ve kalitesiz. Yedek parça olarak yeni batarya almak istedim Türkiye'de bulamadık AB'de 99 avroya bulduk Türkiyeye göndermiyorlardı. Tam güçte bir odayı temizleyecek şarj tutmuyor, düşük güçte sigara külü, çerez kabuğu gibi basit temizlikler için kullanıyoruz,
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.