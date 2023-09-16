Google, Chromebook'ların yazılım desteğini 10 yıla çıkarıyor

Tam Boyutta Gör İşletim sistemi olarak Linux tabanlı ChromeOS'u çalıştıran Chromebook’lar için sevindiren haber geldi. Google bugün Chromebook'lar için 10 yıllık yazılım desteği sağlayacağını duyurdu. Google aynı zamanda cihazları daha da sürdürülebilir hale getirme ve satın alma maliyetini daha da düşürme sözü verdi.

Chromebook'lar için 10 yıllık destek

Tam Boyutta Gör Google’ın yapacağını söylediği şeyler arasında muhtemelen en ilginç olanı 10 yıllık yazılım desteği. Yapılan açıklamaya göre 2021'den sonra piyasaya sürülen her Chromebook, 10 yıl boyunca aylık ücretsiz güncellemeler alacak. Kullanıcılar ve BT yöneticileri otomatik güncellemeleri en son güncellemeyi aldıktan sonra 10 yıla kadar uzattıkları sürece 2021'den önce üretilen cihazlar da genişletilmiş yazılım desteği şansına sahip olacak. Ancak bu uzatmalar, tüm yeni özelliklerin eski Chromebook'larda çalışmasını sağlamayacak.

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Google, Wi-Fi modemler, CPU'lar gibi tüm donanımlarla uyumluluk gerektirdiğinden, uzun yazılım desteğini sağlamak için satıcı ortaklarıyla yakın bir şekilde çalıştığını söylüyor. Arama devi ayrıca kolay ve zamanında onarım sağlamak için de çalışıyor. Chromebook'lar eğitim sektöründe oldukça popüler olduğundan, birçok okul bunları kullanıyor ve kurum içi onarımlara güveniyor. Önümüzdeki aylarda Google, cihazların enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan güncellemeler de yayınlayacak. Ek olarak pil ömrünü koruyacak ve enerji yoğun işlemleri kapatacak özellikler de Chromebook’lara gelecek.

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