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    Google, Chromebook'ların yazılım desteğini 10 yıla çıkarıyor

    İşletim sistemi olarak Linux tabanlı ChromeOS'u çalıştıran Chromebook’lar için iyi haber geldi. Yazılım devi Google, Chromebook'ların yazılım desteğini 10 yıla çıkaracağını açıkladı.
    Google, Chromebook'ların yazılım desteğini 10 yıla çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    İşletim sistemi olarak Linux tabanlı ChromeOS'u çalıştıran Chromebook’lar için sevindiren haber geldi. Google bugün Chromebook'lar için 10 yıllık yazılım desteği sağlayacağını duyurdu. Google aynı zamanda cihazları daha da sürdürülebilir hale getirme ve satın alma maliyetini daha da düşürme sözü verdi.

    Chromebook'lar için 10 yıllık destek

    Google, Chromebook'ların yazılım desteğini 10 yıla çıkarıyor Tam Boyutta Gör
    Google’ın yapacağını söylediği şeyler arasında muhtemelen en ilginç olanı 10 yıllık yazılım desteği. Yapılan açıklamaya göre 2021'den sonra piyasaya sürülen her Chromebook, 10 yıl boyunca aylık ücretsiz güncellemeler alacak. Kullanıcılar ve BT yöneticileri otomatik güncellemeleri en son güncellemeyi aldıktan sonra 10 yıla kadar uzattıkları sürece 2021'den önce üretilen cihazlar da genişletilmiş yazılım desteği şansına sahip olacak. Ancak bu uzatmalar, tüm yeni özelliklerin eski Chromebook'larda çalışmasını sağlamayacak.

    Google, Wi-Fi modemler, CPU'lar gibi tüm donanımlarla uyumluluk gerektirdiğinden, uzun yazılım desteğini sağlamak için satıcı ortaklarıyla yakın bir şekilde çalıştığını söylüyor. Arama devi ayrıca kolay ve zamanında onarım sağlamak için de çalışıyor. Chromebook'lar eğitim sektöründe oldukça popüler olduğundan, birçok okul bunları kullanıyor ve kurum içi onarımlara güveniyor. Önümüzdeki aylarda Google, cihazların enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan güncellemeler de yayınlayacak. Ek olarak pil ömrünü koruyacak ve enerji yoğun işlemleri kapatacak özellikler de Chromebook’lara gelecek.

    Kaynakça https://blog.google/outreach-initiatives/education/automatic-update-extension-chromebook/ https://www.gsmarena.com/google_extends_chromebooks_software_support_to_10_years-news-59913.php
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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