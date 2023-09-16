Google, Chromebook'ların yazılım desteğini 10 yıla çıkarıyor

Chromebook'lar için 10 yıllık destek
Google, Wi-Fi modemler, CPU'lar gibi tüm donanımlarla uyumluluk gerektirdiğinden, uzun yazılım desteğini sağlamak için satıcı ortaklarıyla yakın bir şekilde çalıştığını söylüyor. Arama devi ayrıca kolay ve zamanında onarım sağlamak için de çalışıyor. Chromebook'lar eğitim sektöründe oldukça popüler olduğundan, birçok okul bunları kullanıyor ve kurum içi onarımlara güveniyor. Önümüzdeki aylarda Google, cihazların enerji verimliliğini artırmayı amaçlayan güncellemeler de yayınlayacak. Ek olarak pil ömrünü koruyacak ve enerji yoğun işlemleri kapatacak özellikler de Chromebook’lara gelecek.Kaynakça https://blog.google/outreach-initiatives/education/automatic-update-extension-chromebook/ https://www.gsmarena.com/google_extends_chromebooks_software_support_to_10_years-news-59913.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.