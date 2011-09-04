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Google AdMob'un mobil platformlara reklam yayınlamasına son verdi

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google masaüstü platformlarda AdSense ile online reklamcılık alanında büyük bir mesafe kat etti. Mobil platformların popüler olmasıyla bu alana da odaklanmaya başlayan Google 2009 yılında mobil reklam ağı AdMob'u 750 milyon dolar karşılığında satın almıştı.

Geçen yıl çapraz platform değişimi gibi AdMob'a ait bazı özellikleri stratejisine uymadığı için kaldıran Google dün yaptığı duyuruyla AdMob'un mobil web servisini tamamen kaldırdığını açıkladı.

Resmi blogunda kararı duyuran Google mobil uygulama geliştiricilerinin AdMob'a, mobil web yayıncılarının ise AdSense'e yönlenmesini istedi. Google yaklaşık bir yıldır AdMob hizmetinin sisteme nasıl entegre edileceği ile ilgili çalışmalar yapıyordu. Böylece mobil web yayıncılarının sitelerinden para kazanmak için AdSense, mobil uygulama geliştiricilerinin ise AdMob kullanmasına karar verilmiş oldu.

AdMob mobil uygulama geliştiriciler içi birincil reklam çözümü haline geldi. Mobil uygulamalar için AdSense'e kayıt yaptırmış katılımcılar ise AdMob'a yönlendirildi.

Google ayrıca eski WAP uyumlu mobil siteler için AdMob desteğinin de 30 Eylül'den itibaren sona ereceğini duyurdu. Daha gelişmiş cihazlardan görüntülenebilen siteler ve reklamlar için ise AdMob bir süre daha destek verdikten sonra aşama aşama sona erecek.

Mobil reklamcılık ağı her geçen gün büyürken Google'ın AdMob entegrasyonu ile ilgili bazı sıkıntılar yaşadığı belirtiliyor. Stratejilerin devamlı değişmesi geliştiricileri de olumsuz etkiliyor. Google'ın her iki alanı da aynı çatı altında yönetmeye çalışmasının da oldukça zor olduğu belirtiliyor.

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floydrose 7 yıl
Resmi blogunda kararı duyuran Google mobil uygulama geliştiricilerinin AdMob'a, mobil web yayıncılarının ise AdSense'e yönlenmesini istedi.
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napolyon94 7 yıl
Ne yani artik androidde reklam yokmu ?
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