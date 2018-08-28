Google, Amerikalı gazilerin yeteneklerine uygun iş buluyor

Ordudan ayrıldıktan sonra sivil hayatta, para kazanmak için ne iş yapılacağı sorusu her gazi için netleşmiş değil. Bilginizi ve deneyiminizi hafife aldığınızda, yeteneğinizin altında bir pozisyon elde edebilirsiniz. Bu durumun farkında olan Google ABD ordusunun gazileri için iş fırsatı yaratacağına inanıyor.

Grow with Google projesi ile gaziler yeteneklerine uygun işlerle eşlecekler.

Grow with Google projesi ile artık aramalarda ve Haritalar'da bir gazi çalıştırmak isteyen işletmeyi etiketlemenizi mümkün kılınıyor.

Gaziler için işler yazmak yeterli olacak

Google arama motoruna "Gaziler için işler" yazan gaziler, kendilerine en uygun işi bulmak için askeri iş kodlarını girebilecekler. Google, gazilerin yeteneklerini sivil hayatta daha iyi değerlendirebilmek için CareerBuilder, Getting Hired ve FedEx Careers gibi amerikadaki iş bulma siteleriyle çalışacağını açıkladı.

https://blog.google/outreach-initiatives/grow-with-google/veteran-job-search/