YouTube artık ne kadar süre video izlediğinizi gösterecek

Eğer siz de YouTube'da çok fazla zaman harcamaktan şikayetçiyseniz Google'ın bu uygulaması kendinizi frenlemenizi sağlayabilir. Artık popüler video servisinde ne kadar süre video izlediğinizi görebilme şansına sahip olacaksınız.

Veriler izleme geçmişinizden alınacak

İzlediğiniz videolar ve süreleri artık hesaplanarak uygulamada yeni açılacak "Time watched" bölümüne yansıyacak. Buradaki rakamlar kullanıcının YouTube'daki izleme geçmişine dayanacak ve videolarınızı geçmişten silerseniz veya gizli modda görüntülerseniz, burada toplam süreyi doğru olarak göremeyeceksiniz. Dolayısı ile bu bölümdeki verilere dokunmamanız gerekiyor.

Google henüz YouTube TV izleme geçmişini ve YouTube Müzik akışını buradaki süreye nasıl ekleyeceği konusunda net bir açıklama yapmış değil. Şimdilik test aşamasında olan bu özelliğin önümüzdeki günlerde aktif olacağını da belirtelim.

https://www.ubergizmo.com/2018/08/youtube-see-how-much-time-spent-watching-videos/