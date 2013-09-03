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Google, Android 4.4 KitKat sürümünün ilk işaretlerini verdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,4b
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83
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Android 4.4 KitKat sürümünün ilk işaretlerini verdi

Google'ın Android 5.0 sürümünü bu yıl kullanıma sunacağına dair geçen yıl başlayan dedikoduları herkes dikkatle takip ediyor. Ancak günümüze doğru geldikçe son bilgiler artık bu sürümün çok uzakta olduğunu gösteriyor.

Google'ın başkan yardımcısı ve Android'in lideri Sundar Pichai, işletim sisteminin yeni sürümünün Android 4.4 KitKat olacağını Google+ hesabından yayınladığı bir gönderi ile açıkladı.

İlk günden bu yana sürümlerini harf ve bu harflerle ilişkili tatlılarla özdeşleştiren Android, son olarak 4.1, 4.2 ve 4.3 sürümlerini Jelly Bean şeklinde isimlendirmişti. Sonraki versiyonun ise Android 5.0 Key Lime Pie olacağı sık sık gündeme gelen bir konuydu. Zira bazı site loglarında K harfini taşıyan Android yapıları tespit edilmeye başlanmıştı. Pichai, bu gönderisi ile aslında Android dünyasını şaşkına uğrattı.

Pichai gönderisinde Android KitKat sürümünün herkes için mükemmel bir tecrübe sunacağını da sözlerine eklemiş. Android yöneticilerinden John Lagerling ise yeni sürümün eğlenceli ve beklenmedik olacağını müjdeliyor.

Google yeni sürümün tanıtımı amacıyla ABD ve İngiltere'de KitKat ürünleriyle birlikte Nexus 7 ve Google Play kredileri kazanma şansı vermeye başladı. Brezilya, Japonya, Rusya gibi 19 ülkede ise 50 milyon KitKat ürünü yanında Android maskotunu hediye edecek. KitKat sayfası ise Google tarafından yayına sokulmuş durumda.

Lagerling, ayrıca Key Lime Pie isimlendirmesinden çok az kişinin bu tadı bilmesi nedeniyle vazgeçildiğini belirtiyor. Google Jelly Bean sürümünün yaygınlaşması için 4.1-4.2-4.3 sürümlerinin isimlendirmesini değiştirmemişti. Böylece Android işletim sisteminin sonraki büyük güncellemesi 4.4 KitKat oldu. 

Pichai ayrıca Android cihaz sayısının 1 milyar rakamını da aştığını aktardı. Bu rakamın yıl sonunda beklendiği düşünüldüğünde, Android işletim sisteminin daha hızlı yayıldığı görülüyor. Android 4.4 KitKat sürümünün neler sunacağı ise açıklanmadı. Ancak Ekim-Kasım döneminde yayınlanması bekleniyor. 

http://www.android.com/kitkat/ Yorum Yaz
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Fandroid 6 yıl en beğenilen
Apple, ios 7 nin adını dido yapar artık karşı hamle olarak.
1 Yanıt Yanıtla +60
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SSDc 6 yıl
Gelecek haber : Google telif hakkı nedeniyle nestleyi satın aldı.
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tekin-71 6 yıl
Nexus almak şart oldu
1 Yanıt Yanıtla +24
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Armin van Buuren* 6 yıl
Autobus2010
FutureLand iyiki android işletim sistemini bir Türk şirket yaratmadı;ayrıca bu isim mantığından gitmedi.Yoksa neler olurdu tahmin bile edemiyorum.
TürkDroid 1.5 Baklava 1.6 Kadayıf 2.0 Şekerpare 2.2 Frigo 2.3 Acıbadem 3.0 Balbadem 4.0 Kağıt Helva 4.1 Sultan Lokum 4.4 Gofreti (etinin çikolatalı gofreti
)

Yalnız baş harflere dikkat.
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Moofy 6 yıl
Firmaların işine yarayacak.Şu telefone 4.4 vermeyecez şuna vereceğiz vs. derken bayağı kâr edecekler.
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X-FI 6 yıl
çukulata eriyor orda yaa :D
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Like a Sir 6 yıl
Telefonu nexus veya google Edition olanlar haberi rahatça okusunlar :-)
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black_67 6 yıl
gelsin bakalım

arayüz değişsin de zaten fazla bir beklentim yok
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NeroWin 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Nasıl olmuş..:)
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NeroWin 6 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Nasıl olmuş...:)
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NeroWin 6 yıl
kitkat 3
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İnsan Çakması 6 yıl
4.4 KitKat'ta yeni Nexus ile birlikte tanıtılır. Tahminimce Ekim'de görürüz.
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furkant1 6 yıl
Harf kalmayınca ne yapacaklar merak ediyorum
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lazloo 6 yıl furkant1
furkant1

Harf kalmayınca ne yapacaklar merak ediyorum


Key Lime Pie vardı.
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bravez 6 yıl
Zaten içerisindeki her şey reklamdı, şimdi ismi de reklam oldu tam oldu.. Bir android kullanıcısı ve eski bir android fanboyu olarak üzülüyorum..
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Exelance60 6 yıl
Android için büyük bir değişim şart. Bu değişikliği 5.0 da yaparlar inşallah..
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