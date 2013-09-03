Google, Android 4.4 KitKat sürümünün ilk işaretlerini verdi





Google'ın Android 5.0 sürümünü bu yıl kullanıma sunacağına dair geçen yıl başlayan dedikoduları herkes dikkatle takip ediyor. Ancak günümüze doğru geldikçe son bilgiler artık bu sürümün çok uzakta olduğunu gösteriyor.





Google'ın başkan yardımcısı ve Android'in lideri Sundar Pichai, işletim sisteminin yeni sürümünün Android 4.4 KitKat olacağını Google+ hesabından yayınladığı bir gönderi ile açıkladı.





İlk günden bu yana sürümlerini harf ve bu harflerle ilişkili tatlılarla özdeşleştiren Android, son olarak 4.1, 4.2 ve 4.3 sürümlerini Jelly Bean şeklinde isimlendirmişti. Sonraki versiyonun ise Android 5.0 Key Lime Pie olacağı sık sık gündeme gelen bir konuydu. Zira bazı site loglarında K harfini taşıyan Android yapıları tespit edilmeye başlanmıştı. Pichai, bu gönderisi ile aslında Android dünyasını şaşkına uğrattı.





Pichai gönderisinde Android KitKat sürümünün herkes için mükemmel bir tecrübe sunacağını da sözlerine eklemiş. Android yöneticilerinden John Lagerling ise yeni sürümün eğlenceli ve beklenmedik olacağını müjdeliyor.





Google yeni sürümün tanıtımı amacıyla ABD ve İngiltere'de KitKat ürünleriyle birlikte Nexus 7 ve Google Play kredileri kazanma şansı vermeye başladı. Brezilya, Japonya, Rusya gibi 19 ülkede ise 50 milyon KitKat ürünü yanında Android maskotunu hediye edecek. KitKat sayfası ise Google tarafından yayına sokulmuş durumda.





Lagerling, ayrıca Key Lime Pie isimlendirmesinden çok az kişinin bu tadı bilmesi nedeniyle vazgeçildiğini belirtiyor. Google Jelly Bean sürümünün yaygınlaşması için 4.1-4.2-4.3 sürümlerinin isimlendirmesini değiştirmemişti. Böylece Android işletim sisteminin sonraki büyük güncellemesi 4.4 KitKat oldu.





Pichai ayrıca Android cihaz sayısının 1 milyar rakamını da aştığını aktardı. Bu rakamın yıl sonunda beklendiği düşünüldüğünde, Android işletim sisteminin daha hızlı yayıldığı görülüyor. Android 4.4 KitKat sürümünün neler sunacağı ise açıklanmadı. Ancak Ekim-Kasım döneminde yayınlanması bekleniyor.

http://www.android.com/kitkat/