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Google, Android Market'teki ücretli uygulamaların satış performansından memnun değil

8 yıl
19,6b
1
22
Cep İşletim Sistemleri
Shady
Haber Editörü
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Android ile mobil sektörün Microsoft'u olmaya emin adımlarla yürüyen Google'ın Android Market'teki ücretli uygulamaların satış performansından memnun olmadığı ortaya çıktı. Android platformundan sorumlu yönetici Eric Chu, Inside Social Apps Konferansı'nda yaptığı açıklamalarda firma olarak çeşitli çözümlerle satış performansını arttırmak istediklerini söyledi.

Chu, iOS'de yaklaşık 1 seneyi aşkın süredir yapılan uygulama içi satış çözümünü bu yıl içinde Android platformunda da hayata geçireceklerini söylerken; dünya genelinde operatör üzerinden faturalandırma sistemini hayata geçirmek için servis sağlayıcılarıyla birlikte çalıştıklarını belirtti. Chu, ayrıca, kullanıcıların yeni uygulamaları daha rahat keşfedebilmeleri için marketin sıralama algoritmasında iyileştirmeler yapacaklarının da altını çizdi.

AndroLIB'de yer alan veriye göre Android Market'te, haberin yazıldığı saat itibariyle, yaklaşık 236,000 uygulama bulunurken; bu uygulamaların yaklaşık %40'ı ücretli uygulamalardan oluşuyor.


<a href="http://androidcommunity.com/google-not-happy-with-android-market-paid-app-performance-20110126/">Android Community</a> Yorum Yaz
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aziz77 7 yıl
operatör üzerinde ödemi işi iyi olur,tutar en azından.
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busteray 8 yıl
android marketteki paralı uygulamalar hala türkiyeye gelmemiş sonra yok "benim market satışım az", yok "sıralamayı değiştirelim artsın"
daha listeleme biçimi seçemiyorum (canım en çok indirilen uygulamaları görmek istiyo ama yapamıyorum ya en çok ranking alanları görüyorum yada en son çıkanları)
yani daha çok kazanmak istiyorsa gidipp adam gibi satış yaptığı bölgeleri arttırsın ve şu markete temayı değiştiren bi güncellemeden fazlasını yapsın(zaten marketin eski şekli daha iyiydi)
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tahir40 8 yıl
Android zaten beleşçilerin yeri, parası olan apple kullanıyor ;)
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EddyCue 8 yıl

tahir40

Android zaten beleşçilerin yeri, parası olan apple kullanıyor ;)


he çok büyük laf soktun.
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Firaristt 8 yıl
Operatör üzerinden ücretlendirilmesi iyi olur... rahat rahat uygulama indirebiliriz :D ama şöyle bişey var çoğu kişi oyunları pc den indirip telefona atıyor ve öyle kullanıyor.. ee nasıl satış yapsınlar? bence android markette gruplandırma sistemine giriş-orta-üst donanım gereksinimi olan uygulamlar gibi bir seçenek gelmeli ve üst segment telefonlar için gerçekten kaliteli ve güzel programlar ve oyunlar yapılmalı işte o zaman satış patlaması olur... Haa burdan birisi aldığında Turkcell'den markete giremiyor o ayrı mesele..
Aklıma ilginç bişey geldi; Madem operatör üzerinden ücretlendirilicek o zaman Turkcell gibi firmalar kapattıkları Android Market'in ne kadar çok kullanıldığını anlar umarım.. Ve Türkiye'de de rahat rahat Android Market'e girilebilir :)) Galaxy S sahibiyim ama yamuk yumuk grafiklere sahip oyunları oynamak istemiyorm... Eee Android Market sorunlu zaten... Kaçak kullanıma yöneliyoruz haliyle... Ama rahat rahat kullanabilelim, fiyatlar uygun olsun, uygulama kalitesi yüksek olsun, oyunlarda grafikler iyi olsun o zaman vericeğim parayı sorun etmem.. Ama kütük görünümlü arabalarla yarışmak istemiyorum... düzgün oyun istiyoruz arkadaşım...
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Batuist 8 yıl

Firaristt

... o zaman Turkcell gibi firmalar kapattıkları Android Market'in ne kadar çok kullanıldığını anlar umarım...

iyide android marketi kapatan turkcell değil ki!! turkcelli ne ilgilendirir marketin açık olması yada kapalı olması..!! google bu ülkede yasaklı.. adamlar vergi ödemediklerinden dolayı yasak kalkmıyor ve hiç Türkiyeyi tınladıkları da yok!! açmazsan açma havasındalar..!! biz ne kadar yasak olmasın diye istesekte googleında yaptığını hiçbir kefeye sığdıramayız sonuçta..!! bu ilkede asgari ücret alan adam tıkır tıkır vergisini ödüyor ama sadece ismi milyar dolar eden bir firma ben vergi ödemem diyor.. o zaman orada duracaksın.. bu sonuç hem iyi hem kötü.. umarım en kısa zamanda bu sorunu oturup hallederler..
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fatihaky 8 yıl

Firaristt

Operatör üzerinden ücretlendirilmesi iyi olur... rahat rahat uygulama indirebiliriz :D ama şöyle bişey var çoğu kişi oyunları pc den indirip telefona atıyor ve öyle kullanıyor.. ee nasıl satış yapsınlar? bence android markette gruplandırma sistemine giriş-orta-üst donanım gereksinimi olan uygulamlar gibi bir seçenek gelmeli ve üst segment telefonlar için gerçekten kaliteli ve güzel programlar ve oyunlar yapılmalı işte o zaman satış patlaması olur... Haa burdan birisi aldığında Turkcell'den markete giremiyor o ayrı mesele..

Aklıma ilginç bişey geldi; Madem operatör üzerinden ücretlendirilicek o zaman Turkcell gibi firmalar kapattıkları Android Market'in ne kadar çok kullanıldığını anlar umarım.. Ve Türkiye'de de rahat rahat Android Market'e girilebilir :)) Galaxy S sahibiyim ama yamuk yumuk grafiklere sahip oyunları oynamak istemiyorm... Eee Android Market sorunlu zaten... Kaçak kullanıma yöneliyoruz haliyle... Ama rahat rahat kullanabilelim, fiyatlar uygun olsun, uygulama kalitesi yüksek olsun, oyunlarda grafikler iyi olsun o zaman vericeğim parayı sorun etmem.. Ama kütük görünümlü arabalarla yarışmak istemiyorum... düzgün oyun istiyoruz arkadaşım...


Android icin kaliteli grafikleri olan oyunlar var.
NFS shift, Dungeon defenders, asphalt, spectral souls, reckless racing, jetcarstunts, exzeus...

ayrıca cok tutan kucuk oyunların (angry birds, fruit ninja, doodle jump) gibi oyunların neredeyse hepsi de var
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Batuist 8 yıl
android uygulamaları maalesef kalite olarak ios platformundan hala çok uzak.. eğer ciddi oranda satış bekliyorlarsa daha kaliteli yazılımlar geliştirilmeli.. uygulamaların çoğunluğu yazılımcıyım diye çıkan ve bireysel çabalarla ortaya konan ama geneli acemilik sınıfında yer alacak cinsten uygulamalar.. hepsini kasdetmiyorum ama geneli öyle..!! ios platformunda ise yazılımcılar ciddi oranda bir pazar potansiyeli gördükleri için uygulamayı geliştirirken çok daha titiz davrandıklarını ortaya koydukları yazılımın kalitesiye gösteriyorlar.. ios ve android için yazılmış olan aynı iki uygulama arasında bile fark olabiliyor. artı ios için uygulama geliştiricilerin bir avantajı var o da standartlık. ios platformunda bir standart var ama maalesef androidde öyle bir standart yok.. bu yüzden geliştirilen bir uygulama telefonların genelinde çalışsın diye yazılınca bazı şeylerden de feragat etmek durumunda kalınıyor.. tabi dediğim gibi hepsi için söylemiyorum bunu ama genelde gördüğüm şey bu..!!
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acbold 8 yıl

Batuist

android uygulamaları maalesef kalite olarak ios platformundan hala çok uzak.. eğer ciddi oranda satış bekliyorlarsa daha kaliteli yazılımlar geliştirilmeli.. uygulamaların çoğunluğu yazılımcıyım diye çıkan ve bireysel çabalarla ortaya konan ama geneli acemilik sınıfında yer alacak cinsten uygulamalar.. hepsini kasdetmiyorum ama geneli öyle..!! ios platformunda ise yazılımcılar ciddi oranda bir pazar potansiyeli gördükleri için uygulamayı geliştirirken çok daha titiz davrandıklarını ortaya koydukları yazılımın kalitesiye gösteriyorlar.. ios ve android için yazılmış olan aynı iki uygulama arasında bile fark olabiliyor. artı ios için uygulama geliştiricilerin bir avantajı var o da standartlık. ios platformunda bir standart var ama maalesef androidde öyle bir standart yok.. bu yüzden geliştirilen bir uygulama telefonların genelinde çalışsın diye yazılınca bazı şeylerden de feragat etmek durumunda kalınıyor.. tabi dediğim gibi hepsi için söylemiyorum bunu ama genelde gördüğüm şey bu..!!


google bile bizim vergilere alışamamış , adamlara koyuyor +dan eşek yükü para vermek
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siyahtemas 8 yıl
ben ücretli bir uygulamaya rastlayamadım bile....
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musivga 8 yıl
2.2 froyo güncellemesinden sonra çok uğraştım ama olmadı hatta usb girişi bile brick oldu. htc sync çalışmıyo.. belki ben beceremedim ya da türkçe açıklamalı anlatım bulamadım.... yabancı bi forumda bişiler yazıyodu ama ingilizce yok...
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Bl00dyHell 8 yıl
musivga

2.2 froyo güncellemesinden sonra çok uğraştım ama olmadı hatta usb girişi bile brick oldu. htc sync çalışmıyo.. belki ben beceremedim ya da türkçe açıklamalı anlatım bulamadım.... yabancı bi forumda bişiler yazıyodu ama ingilizce yok...


HBOOT versiyonunuzu söylerseniz yardımcı olabilirim size bu konuda
Gerçi USB brick olduysa yapabileceğimiz birşey yok
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musivga 8 yıl
market uygulamasına girebilelim söz marketen uygulama alacam:) desireye bi ton para verdik markete girmiyo ondan sonra satıştan memnun değilim..
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Bl00dyHell 8 yıl

musivga

market uygulamasına girebilelim söz marketen uygulama alacam:) desireye bi ton para verdik markete girmiyo ondan sonra satıştan memnun değilim..


Cihazı root edip markete girebilirsiniz.
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