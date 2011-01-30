Google, Android Market'teki ücretli uygulamaların satış performansından memnun değil

Android ile mobil sektörün Microsoft'u olmaya emin adımlarla yürüyen Google'ın Android Market'teki ücretli uygulamaların satış performansından memnun olmadığı ortaya çıktı. Android platformundan sorumlu yönetici Eric Chu, Inside Social Apps Konferansı'nda yaptığı açıklamalarda firma olarak çeşitli çözümlerle satış performansını arttırmak istediklerini söyledi.

Chu, iOS'de yaklaşık 1 seneyi aşkın süredir yapılan uygulama içi satış çözümünü bu yıl içinde Android platformunda da hayata geçireceklerini söylerken; dünya genelinde operatör üzerinden faturalandırma sistemini hayata geçirmek için servis sağlayıcılarıyla birlikte çalıştıklarını belirtti. Chu, ayrıca, kullanıcıların yeni uygulamaları daha rahat keşfedebilmeleri için marketin sıralama algoritmasında iyileştirmeler yapacaklarının da altını çizdi.

AndroLIB'de yer alan veriye göre Android Market'te, haberin yazıldığı saat itibariyle, yaklaşık 236,000 uygulama bulunurken; bu uygulamaların yaklaşık %40'ı ücretli uygulamalardan oluşuyor.

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