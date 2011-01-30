Google, Android Market'teki ücretli uygulamaların satış performansından memnun değil

Android ile mobil sektörün Microsoft'u olmaya emin adımlarla yürüyen Google'ın Android Market'teki ücretli uygulamaların satış performansından memnun olmadığı ortaya çıktı. Android platformundan sorumlu yönetici Eric Chu, Inside Social Apps Konferansı'nda yaptığı açıklamalarda firma olarak çeşitli çözümlerle satış performansını arttırmak istediklerini söyledi.
Chu, iOS'de yaklaşık 1 seneyi aşkın süredir yapılan uygulama içi satış çözümünü bu yıl içinde Android platformunda da hayata geçireceklerini söylerken; dünya genelinde operatör üzerinden faturalandırma sistemini hayata geçirmek için servis sağlayıcılarıyla birlikte çalıştıklarını belirtti. Chu, ayrıca, kullanıcıların yeni uygulamaları daha rahat keşfedebilmeleri için marketin sıralama algoritmasında iyileştirmeler yapacaklarının da altını çizdi.
AndroLIB'de yer alan veriye göre Android Market'te, haberin yazıldığı saat itibariyle, yaklaşık 236,000 uygulama bulunurken; bu uygulamaların yaklaşık %40'ı ücretli uygulamalardan oluşuyor.
<a href="http://androidcommunity.com/google-not-happy-with-android-market-paid-app-performance-20110126/">Android Community</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
daha listeleme biçimi seçemiyorum (canım en çok indirilen uygulamaları görmek istiyo ama yapamıyorum ya en çok ranking alanları görüyorum yada en son çıkanları)
yani daha çok kazanmak istiyorsa gidipp adam gibi satış yaptığı bölgeleri arttırsın ve şu markete temayı değiştiren bi güncellemeden fazlasını yapsın(zaten marketin eski şekli daha iyiydi)
he çok büyük laf soktun.
Aklıma ilginç bişey geldi; Madem operatör üzerinden ücretlendirilicek o zaman Turkcell gibi firmalar kapattıkları Android Market'in ne kadar çok kullanıldığını anlar umarım.. Ve Türkiye'de de rahat rahat Android Market'e girilebilir :)) Galaxy S sahibiyim ama yamuk yumuk grafiklere sahip oyunları oynamak istemiyorm... Eee Android Market sorunlu zaten... Kaçak kullanıma yöneliyoruz haliyle... Ama rahat rahat kullanabilelim, fiyatlar uygun olsun, uygulama kalitesi yüksek olsun, oyunlarda grafikler iyi olsun o zaman vericeğim parayı sorun etmem.. Ama kütük görünümlü arabalarla yarışmak istemiyorum... düzgün oyun istiyoruz arkadaşım...
iyide android marketi kapatan turkcell değil ki!! turkcelli ne ilgilendirir marketin açık olması yada kapalı olması..!! google bu ülkede yasaklı.. adamlar vergi ödemediklerinden dolayı yasak kalkmıyor ve hiç Türkiyeyi tınladıkları da yok!! açmazsan açma havasındalar..!! biz ne kadar yasak olmasın diye istesekte googleında yaptığını hiçbir kefeye sığdıramayız sonuçta..!! bu ilkede asgari ücret alan adam tıkır tıkır vergisini ödüyor ama sadece ismi milyar dolar eden bir firma ben vergi ödemem diyor.. o zaman orada duracaksın.. bu sonuç hem iyi hem kötü.. umarım en kısa zamanda bu sorunu oturup hallederler..
Android icin kaliteli grafikleri olan oyunlar var.
NFS shift, Dungeon defenders, asphalt, spectral souls, reckless racing, jetcarstunts, exzeus...
ayrıca cok tutan kucuk oyunların (angry birds, fruit ninja, doodle jump) gibi oyunların neredeyse hepsi de var
google bile bizim vergilere alışamamış , adamlara koyuyor +dan eşek yükü para vermek
HBOOT versiyonunuzu söylerseniz yardımcı olabilirim size bu konuda Gerçi USB brick olduysa yapabileceğimiz birşey yok
Cihazı root edip markete girebilirsiniz.