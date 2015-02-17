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Google Android One programını Filipinlere taşıyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,7b
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8
Cep İşletim Sistemleri
Oğuz Avcı
Editör
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Google Android One programını Filipinlere taşıyor
Google'ın Android One projesi düşük fiyatlı ve uygun donanımlı Android cihazlarda akıcı bir Android deneyimi yaşatabilmeyi amaçlıyor. Şu an için 5 ülkede(Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Nepal, Sri Lanka) yürütülen programın yakın zamanda Filipinler'de de boy göstereceği açıklandı. Android One kapsamında Cherry One ve MyPhone Uno modelleri Filipinler'de satışa sunulacak.
Geçtiğimiz günlerde Android 5.1 güncellemesinin Endonezya'da başladığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu güncellemeyi ilk olarak Android One projesi dahilindeki düşük maliyetli cihazların alması dikkat çekici nitelikteydi. Filipinler'de satılacak cihazların da direk olarak Android Lollipop 5.1 sürümü yüklü olarak çıkacağı konuşuluyor. Yeni sürüm sistem belleğini kullanma konusunda optimize edilirken pil ömründe iyileşme sağladığı ve 5.0 ile yaşanan wifi,bildirim problemi gibi sorunların giderildiği söyleniyor. 

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doctor_bey 4 yıl
Google şu Samsung'a söylesende benim Trend Plus'a güncelleme verse ya, valla perişanız


Birde bizim gibi ülkelere getirmeyi düşünüyorlar mı acaba bu projeyi?
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Elsa 4 yıl doctor_bey
Rom at
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Gece772 4 yıl
google güzel bir planın var
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cryzboy43 4 yıl
google a fakırlıkten oluyoz dıyelımde burayada getırsın
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colaker 4 yıl
bu ülkelerden çokca dönüt toplasın da şu 5.1i nexuslara adam akıllı dağıtsın artık. kitkat'a göre görsellik dışında her alanda sıçıp sıvadılar, telefonu elime almak istemiyorum. kitkat arayüzü de baydı geri dönmek de istemiyorum. ay sonuna kadar geldi geldi, gelmedi telefonu parçalayıp blackberry alacam artık romdan kernelden hevesim geçti
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