Google Android One programını Filipinlere taşıyor

Google'ın Android One projesi düşük fiyatlı ve uygun donanımlı Android cihazlarda akıcı bir Android deneyimi yaşatabilmeyi amaçlıyor. Şu an için 5 ülkede(Hindistan, Endonezya, Bangladeş, Nepal, Sri Lanka) yürütülen programın yakın zamanda Filipinler'de de boy göstereceği açıklandı. Android One kapsamında Cherry One ve MyPhone Uno modelleri Filipinler'de satışa sunulacak.

Geçtiğimiz günlerde Android 5.1 güncellemesinin Endonezya'da başladığını bu bağlantıda sizlerle paylaşmıştık. Bu güncellemeyi ilk olarak Android One projesi dahilindeki düşük maliyetli cihazların alması dikkat çekici nitelikteydi. Filipinler'de satılacak cihazların da direk olarak Android Lollipop 5.1 sürümü yüklü olarak çıkacağı konuşuluyor. Yeni sürüm sistem belleğini kullanma konusunda optimize edilirken pil ömründe iyileşme sağladığı ve 5.0 ile yaşanan wifi,bildirim problemi gibi sorunların giderildiği söyleniyor.