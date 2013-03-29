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Google, Android tabletten izlenen filmler için Knowledge Graph özelliğini devreye soktu

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Google, Android tabletten izlenen filmler için Knowledge Graph özelliğini devreye soktu

Halen ülkemizde devreye girmiş olmasa da, Android kullanıcıları Google Play üzerinden uygulama ve oyunların yanı sıra; kitap, film ve müzik gibi içerik ihtiyaçlarını da karşılayabiliyor. Google'ın devreye soktuğu Knowledge Graph olarak adlandırılan yeni bir özellik ise, mağaza üzerinden temin edilerek, Android tabletlerde izlenen filmlere yeni bir anlam kazandırıyor.

Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, filmi durdukları an ekranda hangi oyuncu varsa, o oyuncu hakkındaki bilgileri ekranın sağ tarafında görüntüleyebiliyor. Knowledge'in bilgi içeriğini sağladığı bu özellik yüz tanıma teknolojisinden faydalanıyor. Film durdurulduğu an ekranda birden çok oyuncu olduğunda ise, kullanıcının hakkında bilgi edinmek istediği oyuncunun yüzüne dokunması yeterli oluyor.

Şu an için sadece ABD'de kullanılabilen Knowledge Graph özelliğinin Android 4.0 ve üzeri sürüme sahip tabletlerde çalışabildiğini de belirtelim.

http://officialandroid.blogspot.com/2013/03/get-inside-your-favorite-movies-with.html Yorum Yaz
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