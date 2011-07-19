Google+, Android'den sonra iOS platformuna merhaba dedi

Kısa bir süre önce sınırlı sayıda kullanıcıya kapılarını açan ve davetiye sistemiyle kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan Google+'ın ilk günden beri beklenen iOS uygulaması sonunda App Store'daki yerini aldı.

Android platformu için olan Google+ uygulamasını servisiyle birlikte kullanıcılara sunan Google, iOS platformu için hazırladığı özel uygulamada da kullanıcılara rahatça çevreleriyle birşeyler paylaşabilmeyi, anlık akışı takip edebilmeyi ve çevreleri ile "Huddle" sayesinde grup konuşması yapmalarına imkan veriyor. Gerek Android gerekse de iOS için olan özel uygulamanın yanı sıra Google+'ın oldukça başarılı bir de web uygulaması bulunuyor.

Maalesef önceki Google uygulamalarında olduğu gibi "hala" App Store Türkiye'de yayınlanmayan uygulamanın App Store Amerika'daki sayfasına buradan ulaşabilir, eğer üyeliğiniz var ise cihazınıza yükleyebilirsiniz.