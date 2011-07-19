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Google+, Android'den sonra iOS platformuna merhaba dedi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,6b
1
22
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Google+, Android'den sonra iOS platformuna merhaba dedi
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Kısa bir süre önce sınırlı sayıda kullanıcıya kapılarını açan ve davetiye sistemiyle kullanıcı sayısı 10 milyonu aşan Google+'ın ilk günden beri beklenen iOS uygulaması sonunda App Store'daki yerini aldı.

Android platformu için olan Google+ uygulamasını servisiyle birlikte kullanıcılara sunan Google, iOS platformu için hazırladığı özel uygulamada da kullanıcılara rahatça çevreleriyle birşeyler paylaşabilmeyi, anlık akışı takip edebilmeyi ve çevreleri ile "Huddle" sayesinde grup konuşması yapmalarına imkan veriyor. Gerek Android gerekse de iOS için olan özel uygulamanın yanı sıra Google+'ın oldukça başarılı bir de web uygulaması bulunuyor.

Maalesef önceki Google uygulamalarında olduğu gibi "hala" App Store Türkiye'de yayınlanmayan uygulamanın App Store Amerika'daki sayfasına buradan ulaşabilir, eğer üyeliğiniz var ise cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Google+, Android'den sonra iOS platformuna merhaba dedi
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Google+, Android'den sonra iOS platformuna merhaba dedi
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Google+, Android'den sonra iOS platformuna merhaba dedi
Tam Boyutta Gör
Google+, Android'den sonra iOS platformuna merhaba dedi
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Volkanbaba 8 yıl
Güzel gelişşin bakalım daha çok yolu var google+ nın yanındayız
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Thailano 8 yıl
Ya bende HTC desire HD var ama yükleyemedim bir türlü!!! androide yükleyen varmı app'ı? uyuz oldum walla ya!
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powersky 8 yıl Thailano
pustherif

Ya bende HTC desire HD var ama yükleyemedim bir türlü!!! androide yükleyen varmı app'ı? uyuz oldum walla ya!


android bölümüne yazarsanız daha çabuk cevap alırsınız
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batuta 8 yıl
Wp7 uygulaması da çıkar yakında
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Megaslaughter 8 yıl
Davetler tamamdir.
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umutarslan.com 8 yıl
rockerboy-h
buyrun upload ettim. mediafire.com/...

kurdum ama telefondan görüntülü görüşülüyomu :D
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Megaslaughter 8 yıl
Davet isteyenler gmail hesaplarini ozel mesaj atarsa davet edebilirim. :)
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defected 8 yıl
app'i bulsak da indirsek :P link bilen var mı tr'den başka store hsabım yok
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rockerboy-h 8 yıl
iPod tan nasil açabiliriz bu programı?
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gopgop 8 yıl
biri beni davet edebilirmi merak ettim cidden google+ yı
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FrioVentus 8 yıl
SecureSpy
most_uniQue uygulamayı installoustan kurulmak üzere kırdığını duyurdu. Google+ (v1.0.1.1809 os40)-most_uniQue.ipa dosya adı ile muhtemelen yarın google uzerinden bulabilirsiniz. Ya da installousa düşer. Edit : WYSE daha once yayinlamis. Link vermek yasak mi bilmiyorum. Eger yasaksa ozur dilerim. Ancak admin duzeltebilir sanirim. Link 1 Link 2

Aslında free bir uygulama. Yasadışı birşey yapmıyorsun sonuçta. :)
Uygulama mobil sürüm ile aynı sayılır.
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umutarslan.com 8 yıl
anilozler
us apple store hesabı olmayanlar ne yapacak :(((

birisi hesabını versinde indirelim D:
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windwalker 8 yıl
ekran görüntülerinde görünen "Bests" circle ı beni benden aldı.
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Chidori 8 yıl windwalker
windwalker
ekran görüntülerinde görünen "Bests" circle ı beni benden aldı.

Yok artık
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UyGaR___ 8 yıl
ipad ve ipod un dislanmis olmasi komik olmus simdilik.
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TuffkiLLe 8 yıl
[code]link ; itunes.apple.com/...[/code]

Türkiye Store unda daha yok :) us üyeliği olanlar yükleyebilirler
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