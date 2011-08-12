Google Apps; Gmail, Calendar, Google Docs dahil olmak üzere yeni tasarımına kavuşuyor

Google sosyal ağı Google+’ın kısmen de ols büyük bir başarı yakalamasının ardından pek çok hizmetini yeniliyor veya tasarımını elden geçiriyor. Tasarımı yeni bir görünüme kavuşan son hizmet ise Google Apps oldu.





Google yaptığı duyuruda Gmail, Google Calendar ve Google Docs gibi tüketiciye yönelik ürünlerin de bulunduğu Google Apps hizmetini yenilediğini açıkladı.





Değişimler önümüzdeki bir kaç ay içerisinde tamamlanmış olacak ve standart uygulamalarda yapılan değişikliklerle benzerlik arz edecek. Değişikliklerin bazıları uygulanmış durumda. Google Apps yöneticileri hesaplarına girerek görebilirler.





Apps yöneticileri kullanıcılarının değişiklikleri tüketicilerle aynı zamanda almaları için ayarlama yapabiliyor. İstenirse kullanıcılar bu değişiklikleri daha sonraki bir zaman diliminde de alabiliyor.





Değişikliklerin hangi Google Apps uygulamaları için ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için Neler Yeni sayfasını ziyaret etmek yeterli.





Şu anda yeni Calendar görünümü, Docs liste görünümü ve Gmail gelen kutusu görünümü yenilenmiş durumda. Ay sonunda Gmail hizmeti vCards özelliğine kavuşacak. 16 Ağustos’ta ise telefon numaralarını aramaya imkan veren Gchat üzerinden telefon görüşmesi de dünya çapında aktifleştirilmeye başlanacak.





Google yöneticilerin, kullanıcılarının alışamayacağını düşündüğü yenilikler olursa bunları devre dışı bırakabileceğini belirtiyor.