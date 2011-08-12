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Google Apps; Gmail, Calendar, Google Docs dahil olmak üzere yeni tasarımına kavuşuyor

7 yıl
3,2b
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10
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google sosyal ağı Google+’ın kısmen de ols büyük bir başarı yakalamasının ardından pek çok hizmetini yeniliyor veya tasarımını elden geçiriyor. Tasarımı yeni bir görünüme kavuşan son hizmet ise Google Apps oldu.

Google yaptığı duyuruda Gmail, Google Calendar ve Google Docs gibi tüketiciye yönelik ürünlerin de bulunduğu Google Apps hizmetini yenilediğini açıkladı.

Değişimler önümüzdeki bir kaç ay içerisinde tamamlanmış olacak ve standart uygulamalarda yapılan değişikliklerle benzerlik arz edecek. Değişikliklerin bazıları uygulanmış durumda. Google Apps yöneticileri hesaplarına girerek görebilirler.

Apps yöneticileri kullanıcılarının değişiklikleri tüketicilerle aynı zamanda almaları için ayarlama yapabiliyor. İstenirse kullanıcılar bu değişiklikleri daha sonraki bir zaman diliminde de alabiliyor.

Değişikliklerin hangi Google Apps uygulamaları için ne zaman yayınlanacağını öğrenmek için Neler Yeni sayfasını ziyaret etmek yeterli.

Şu anda yeni Calendar görünümü, Docs liste görünümü ve Gmail gelen kutusu görünümü yenilenmiş durumda. Ay sonunda Gmail hizmeti vCards özelliğine kavuşacak. 16 Ağustos’ta ise telefon numaralarını aramaya imkan veren Gchat üzerinden telefon görüşmesi de dünya çapında aktifleştirilmeye başlanacak.

Google yöneticilerin, kullanıcılarının alışamayacağını düşündüğü yenilikler olursa bunları devre dışı bırakabileceğini belirtiyor.

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| OMG! | 7 yıl
OverClocK1ng
sucvceza İyi güzel de sanki biraz gösterişsiz olmuş gibi. Ama insanın içini açıyor.
Minimalist tasarıma önem verildiği için sade olmak durumunda..

kesinlikle,minimalist tasarımlar google'ın en sevdiğim yönü :)
özellikle gmail minimalist temasıyla harika duruyor
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sleepnir 7 yıl | OMG! |
| OMG! |

OverClocK1ng

sucvceza İyi güzel de sanki biraz gösterişsiz olmuş gibi. Ama insanın içini açıyor.
Minimalist tasarıma önem verildiği için sade olmak durumunda..


kesinlikle,minimalist tasarımlar google'ın en sevdiğim yönü :)
özellikle gmail minimalist temasıyla harika duruyor


+1
Google'ın bu sadeliğini ben de çok seviyor ve takdir ediyorum.
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OverClocK1ng 7 yıl
sucvceza
İyi güzel de sanki biraz gösterişsiz olmuş gibi. Ama insanın içini açıyor.

Minimalist tasarıma önem verildiği için sade olmak durumunda..
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Bl00dyHell 7 yıl
Google şu sıralar büyük bir yenilenmenin içinde, son derece de güzel oluyor yenilediği şeyler
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Besiktask34 7 yıl

Bl00dyHell

Google şu sıralar büyük bir yenilenmenin içinde, son derece de güzel oluyor yenilediği şeyler



bu bilgiye nereden ulaştınız?
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cmert 7 yıl
yine sade ve güzel olmuş
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Besiktask34 7 yıl
sadelik güzeldir
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DemirKipi 7 yıl
İyi güzel de sanki biraz gösterişsiz olmuş gibi. Ama insanın içini açıyor.
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