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Google, Boston Dynamics firmasını satın aldı

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google, Boston Dynamics firmasını satın aldı
İnternet dünyasının büyük ismi Google, bildiğiniz üzere robot teknolojileri geliştirmek amacıyla kurulan yeni biriminin başına geçtiğimiz günlerde Andy Rubin'i geçirmiş ve bu doğrultuda son altı ay içerisinde konusunun uzmanı 7 farklı firmayı satın almıştı. Gelen son bilgiye göre Google, ATLAS, WildCat, Big Dog, Petman ve Cheetah gibi üst düzey robot modellerinin altında imzası bulunan Boston Dynamics firmasını da bünyesine kattı.
Andy Rubin tarafından resmi Twitter hesabında "Gelecek harika görünüyor" şeklinde yorumlanan Boston Dynamics satın alma süreci, firmaya özellikle robot hareket / yürüme kabiliyeti açısından dünyanın en gelişmiş sistemlerine erişim imkanı sağlayacak. Boston Dynamics'in ABD ordusu ile yaptığı mevcut anlaşmalara sadık kalacağı ancak ilerleye süreçte bu tarz askeri konulara girmeyeceği belirtilen Google'ın, robot teknolojileri için satın aldığı sekizinci şirkete ne kadar ödeme yaptığı ise açıklamadı.
Yaptığı yatırımlar ile gelecek robot teknolojilerine ne kadar fazla önem verdiğini gözler önüne seren Google, öyle görünüyor ki internette olduğu gibi robot dünyasında da bir numaralı isimler arasında yer alacak ve robotları ticari anlamda hayatımıza daha fazla oranda sokmaya çalışacak.
Boston Dynamics firmasının geliştirdiği robotlar hakkında ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
 
Google, Boston Dynamics firmasını satın aldı

http://www.engadget.com/2013/12/14/google-bought-boston-dynamics-its-over-for-humans/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
DaRKFoRCeS 5 yıl en beğenilen
Onlar satın alıyor biz bakıyoruz bakmaya devam edeceğiz.Teknoloji adına 1 tane yerli firma yok şu ülkede.
3 Yanıt Yanıtla +30
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frostburn 5 yıl
massive dynamics geliyor!
2 Yanıt Yanıtla +23
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Foo Fighters 5 yıl
Yok artık ya.. Çok şaşırdım.
1 Yanıt Yanıtla +11
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okan_cehapelioglu 5 yıl
adamlar gündelik yaşamıyor 20 yıl sonrasını düşünüyo
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keskin53 5 yıl
google reklam için robotları kullancak galıba
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crazyfriend712 5 yıl
Para var huzur var
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musa_unsal2005 5 yıl
O cihazada android kurup içine ederler. Sonrada 4 gb ram gerekiyor derler :D
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BlackBeasT 5 yıl
Google'nun bu depreşen robot sevgisi anlam vermek güç, büyük yazılım şirketinin hayata geçirmek istediği büyük ölçekli planları var.
20 yılmı olur yoksa 30 yıl sonra skynet benzeri 1 proje ile karşımıza çıkarlar.. aynı cephede savaşırız.
Google ve Nasa'nın Kuantum Bilgisayar üzerinde çalışdığını söyelemek lazım, bu konu ile ilgili net'de bir çok yazı video var.
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Divinity 5 yıl BlackBeasT
BlackBeasT

Google'nun bu depreşen robot sevgisi anlam vermek güç, büyük yazılım şirketinin hayata geçirmek istediği büyük ölçekli planları var.

20 yılmı olur yoksa 30 yıl sonra skynet benzeri 1 proje ile karşımıza çıkarlar.. aynı cephede savaşırız.

Google ve Nasa'nın Kuantum Bilgisayar üzerinde çalışdığını söyelemek lazım, bu konu ile ilgili net'de bir çok yazı video var.

Google bir donanım firması değil, bir yazılım teknoloji firması, Quantum Computing'i araştırıyorlar, yani yazılımsal tarafını, donanım tarafını araştıran geliştiren ise IBM. Dünyanın en büyük teknoloji firması ve en ileri donanım teknolojilerini geliştiren firma IBM.
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Bradley Cooper 5 yıl
google ı gerçekten takdir ediyorum adamlar olduğu yerde kalmak istemiyor
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muratkaya 5 yıl
özellikle Petman isimli robotlarını uzun zamandır takip ediyorum. Robot teknolojileri hakkında az buçuk bilgisi olan birisi şu videoyu izleyince olayın nerelere vardığını çok iyi anlayacaktır:
youtube.com/...
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mladenbmv 5 yıl
adamlar çalışıyor biz ise olduğumuz yerde türban maç siyaset gelip gidiyoruz,
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med_cezir91 5 yıl
google skynet i hayata soktu (2032)
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Atı Radeon 5 yıl
umut_baris söylediklerin kesinlikle doğru.Her Şeyin başı EĞİTİM.Ama bizim gibi cahil ülkelerinde her şeyin başı sağlık zannediyorlar.Malesef bu krolarla bu kadar aloyur:D
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umut_baris 5 yıl Atı Radeon
Atı Radeon

umut_baris söylediklerin kesinlikle doğru.Her Şeyin başı EĞİTİM.Ama bizim gibi cahil ülkelerinde her şeyin başı sağlık zannediyorlar.Malesef bu krolarla bu kadar aloyur:D

Yine de hayattaysak şükretmeliyiz.


Atatürk'ün bir sözü vardır. Yapılan en kutsal şavaş cahillikle olanıdır.
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Atı Radeon 5 yıl
Bizde playstation 4'e 1TB disk takıyoruz ne var yani.MUhaHAHAHHAA
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