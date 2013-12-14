Google, Boston Dynamics firmasını satın aldı

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İnternet dünyasının büyük ismi Google, bildiğiniz üzere robot teknolojileri geliştirmek amacıyla kurulan yeni biriminin başına geçtiğimiz günlerde Andy Rubin'i geçirmiş ve bu doğrultuda son altı ay içerisinde konusunun uzmanı 7 farklı firmayı satın almıştı. Gelen son bilgiye göre Google, ATLAS, WildCat, Big Dog, Petman ve Cheetah gibi üst düzey robot modellerinin altında imzası bulunan Boston Dynamics firmasını da bünyesine kattı.
Andy Rubin tarafından resmi Twitter hesabında "Gelecek harika görünüyor" şeklinde yorumlanan Boston Dynamics satın alma süreci, firmaya özellikle robot hareket / yürüme kabiliyeti açısından dünyanın en gelişmiş sistemlerine erişim imkanı sağlayacak. Boston Dynamics'in ABD ordusu ile yaptığı mevcut anlaşmalara sadık kalacağı ancak ilerleye süreçte bu tarz askeri konulara girmeyeceği belirtilen Google'ın, robot teknolojileri için satın aldığı sekizinci şirkete ne kadar ödeme yaptığı ise açıklamadı.
Yaptığı yatırımlar ile gelecek robot teknolojilerine ne kadar fazla önem verdiğini gözler önüne seren Google, öyle görünüyor ki internette olduğu gibi robot dünyasında da bir numaralı isimler arasında yer alacak ve robotları ticari anlamda hayatımıza daha fazla oranda sokmaya çalışacak.
Boston Dynamics firmasının geliştirdiği robotlar hakkında ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.engadget.com/2013/12/14/google-bought-boston-dynamics-its-over-for-humans/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz Paylaş Tweetle
20 yılmı olur yoksa 30 yıl sonra skynet benzeri 1 proje ile karşımıza çıkarlar.. aynı cephede savaşırız.
Google ve Nasa'nın Kuantum Bilgisayar üzerinde çalışdığını söyelemek lazım, bu konu ile ilgili net'de bir çok yazı video var.
Google bir donanım firması değil, bir yazılım teknoloji firması, Quantum Computing'i araştırıyorlar, yani yazılımsal tarafını, donanım tarafını araştıran geliştiren ise IBM. Dünyanın en büyük teknoloji firması ve en ileri donanım teknolojilerini geliştiren firma IBM.
youtube.com/...
Yine de hayattaysak şükretmeliyiz.
Atatürk'ün bir sözü vardır. Yapılan en kutsal şavaş cahillikle olanıdır.
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