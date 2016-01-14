Google, Cardboard VR'da daha iyi ses deneyimi sunmayı planlıyor

Şu an için sanal gerçeklik pazarının en büyük oyuncuları Oculus Rift, HTC Vive ve PlayStation VR, ancak tüm bu ürünlerin en büyük özelliği yüksek fiyatları ve güçlü bir donanıma gereksinim duymaları. Google ise farklı bir bakış açısıyla sektörü yönlendirmek için CardBoard VR adını verdiği karton sanal gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürdü.

Oldukça uygun fiyatlı bu gözlükler akıllı telefonlar ile birleşince sanal gerçeklik deneyimini sunabiliyor. Google'ın yönlendirmesiyle birlikte farklı CardBoard VR versiyonlarını üreten onlarca üretici de özelleştirdikleri gözlüklerle birlikte piyasada yer bulmaya başladı. Bu çeşitlilik her ne kadar ergonomi sorunlarını çözse de sanal gerçekliğin içerisine tamamen girebilmek için ses deneyimi büyük vaatler sunamıyor.

Google'ın yeni geliştirme kiti ise bu konuya da el atmış durumda.Yeni Spatial audio (Mekansal Ses) özelliği ile birlikte artık Sanal Gerçeklik içerikleri yalnıza görüntüyle değil seslerle de sizi içerisine çekecek. Bu teknolojiyi internette benzerleri bulunan 3D seslere de benzetebiliriz. Örnek bir sese videonun altında yer alan videodan ulaşabilirsiniz.

Sektörün büyümesiyle birlikte Google'ın da CardBoard projesine daha fazla önem verdiğini görüyoruz. Her ne kadar kartondan da olsa büyük kitlelere kolayca ulaşabilen ve ekstra bir maliyet gerektirmeden kullanılabilen bu teknoloji Youtube'un 360 derece videolarında da kullanılabildiği için izlenebilir içerik konusunda da büyük bir sıkıntı yaşamayacak gibi görünüyor.



Uyarı: Aşağıda yer alan video "Mekansal Ses" içermektedir. Tam deneyim için sesi dinlerken kulaklık kullanmalı ve gözlerinizi kapatmalısınız.



http://www.theverge.com/2016/1/13/10755526/google-cardboard-vr-spatial-audio-update