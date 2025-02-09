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    Apple’ın AR Gözlük Projesi Devam Ediyor: İptal Edildiği İddiaları Yanlış Çıktı

    Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı artırılmış gerçeklik (AR) gözlük projesine devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iptal iddialarının ardından, Mark Gurman konuya açıklık getirdi.
    Orion markasının AR gözlükleri Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz yıl satışa sunduğu Vision Pro ile karma gerçeklik(AR/VR) pazarına giriş yaptı ve bu alanda çeşitli projeler üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu projelerden biri de bir süredir sızıntılara konu olan arttırılmış gerçeklik projesi. Sanal gerçeklik başlıklarının aksine normal bir gözlük olarak işlev görmesi planlanan ürün, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan iddialara konu olmuştu. Ortaya atılan iddialara göre proje iptal edilmişti. Ancak Mark Gurman, bu söylentilere açıklık getirdi.

    Apple’ın AR gözlüklerinin tanıtılmasına birkaç yıl var

    Son günlerde ortaya çıkan iddialar, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlük projesini iptal ettiğini öne sürüyordu. Hayranları oldukça üzen bu durum, görünüşe göre tam olarak iddia edildiği gibi değil. Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde firmanın AR projeleri hakkında konuştu. Gurman’a göre iptal edilen AR gözlük projesi, Mac cihazlarına bağlı olarak çalışan bir gözlükmüş. Bağlanılan cihaza ek bir ekran sunması için geliştirilen gözlük geçtiğimiz haftalarda resmen iptal edilmiş.

    Gurman, iptal edilen projenin bağımsız AR gözlüklerinden farklı olduğunu belirterek Vision serisi hayranlarını rahatlattı. Buna rağmen Gurman, firmanın Vision Ürünleri Grubu’nun yeni Başkanı John Ternus’un başarısız bir ürün geliştirmekten çekindiğini ve bu nedenle bağımsız arttırılmış gerçeklik gözlüklerinin uzun yıllar satışa sunulmayacağını belirtti. Görünüşe göre Apple, bağımsız bir AR gözlük üretmek için ekran ve yarı iletken teknolojisinin gelişmesini bekliyor. Şirketin ilk bağımsız AR gözlüklerini piyasaya sürmesi için en az 3 ila 5 yıl daha beklememiz gerekebilir.
     

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    Tayfun balistik füzesi hedefi başarı ile vurdu

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    HknRmzi 2 gün önce

    Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .

    A
    asukrumercan 3 gün önce

    Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.

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