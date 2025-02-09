Apple’ın AR Gözlük Projesi Devam Ediyor: İptal Edildiği İddiaları Yanlış Çıktı

Apple’ın AR gözlüklerinin tanıtılmasına birkaç yıl var
Son günlerde ortaya çıkan iddialar, Apple’ın artırılmış gerçeklik gözlük projesini iptal ettiğini öne sürüyordu. Hayranları oldukça üzen bu durum, görünüşe göre tam olarak iddia edildiği gibi değil. Apple’a yakın kaynakları ile bilinen Mark Gurman, Bloomberg’in Power On köşesinde firmanın AR projeleri hakkında konuştu. Gurman’a göre iptal edilen AR gözlük projesi, Mac cihazlarına bağlı olarak çalışan bir gözlükmüş. Bağlanılan cihaza ek bir ekran sunması için geliştirilen gözlük geçtiğimiz haftalarda resmen iptal edilmiş.
Gurman, iptal edilen projenin bağımsız AR gözlüklerinden farklı olduğunu belirterek Vision serisi hayranlarını rahatlattı. Buna rağmen Gurman, firmanın Vision Ürünleri Grubu’nun yeni Başkanı John Ternus’un başarısız bir ürün geliştirmekten çekindiğini ve bu nedenle bağımsız arttırılmış gerçeklik gözlüklerinin uzun yıllar satışa sunulmayacağını belirtti. Görünüşe göre Apple, bağımsız bir AR gözlük üretmek için ekran ve yarı iletken teknolojisinin gelişmesini bekliyor. Şirketin ilk bağımsız AR gözlüklerini piyasaya sürmesi için en az 3 ila 5 yıl daha beklememiz gerekebilir.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Savaşları , silahları sevmeyen birisi olarak. Böylesi bir çoğrafyada her an tetikte olup ve üstün silahlara sahip olmak çok önemli. Bravo alkışlıyorum yetkilileri .
Körfez ulkelerinde de çok satılıyor, geçen gün ben FJ ile kum tepesi tırmanışı yaparken, yanıma bir tane geldi.