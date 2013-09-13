Google+, Chrome tarayıcı üzerinden erişilebilen fotoğraf düzenleme araçlarına kavuştu





İnternet devi Google'ın geçtiğimiz sene fotoğraf düzenleme uygulaması Snapseed’i satın alması, kullanıcılara olumlu geçişmeler olarak geri dönüyor. Kendi sosyal ağı Google+ ve yine kendi geliştirdiği Chrome tarayıcılar üzerine eklenen yeni fotoğraf düzenleme seçeneği, çekilen ya da yüklenen fotoğrafları farklı bir yapıya büründürebiliyor.

Snapseed temelli fotoğraf düzenleme sistemi, otomatik düzenleme seçenekleri yanında, bölgesel değişiklik yapmak için farklı araçları, yaratıcı filtre seçeneklerini ve birçok farklı efekti kişilere sunabiliyor. Bu seçenekleri oldukça sade yapıda hazırlanan sağ taraftaki bölüm üzerinden sağlayan Google, Chrome tarayıcı tercih etmeyen Google+ üyelerine ise sadece fotoğrafları kesme ve döndürme araçlarını kullanma hakkı veriyor.

Yeni fotoğraf düzenleme sistemi hakkında Google tarafından hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

https://plus.google.com/u/0/107982474099703846460/posts/8CDR3mLfMmE