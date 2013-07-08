Google Çin'de arama motoru pazarında 5.liğe geriledi





Google her ne kadar global olarak arama motoru pazarında yüzde 90'lara yakın bir paya sahip olsa da, söz konusu Çin olduğunda hiçbir varlık gösteremiyor.





Uyguladığı teknoloji politikalarıyla adeta bir kapalı kutu olarak tanımlanan Çin'de, Google uzun süredir erişim yasaklarıyla karşı karşıya ve bu nedenle hizmetlerinin pek çoğunu bu ülkede sonlandırmış durumda. Sunucularını Hong Kong üzerine kaydıran Google, yasaklar nedeniyle arama motoru pazarında neredeyse hiç varlık gösteremiyor.





Çin'deki bu yasaklar elbette yerel arama motorlarının elini güçlendirmiş durumda. Pazarda yüzde 69'a yakın paya sahip Baidu, sunduğu hizmetler ve teknolojiler ile Çin'in Google'ı olarak adlandırılıyor. Ancak Baidu'nun global pazarda hiçbir gücü yok.





Ağustos ayında faaliyete başlayan Qihoo arama motoru ise kısa sürede yüzde 15 barajını geride bıraktı. Sogou arama motoru yüzde 8.83, Soso arama motoru ise yüzde 3.4 paya sahip. Google'ın yer almadığı Çin pazarında irili ufaklı pek çok firmaya yeterli boş alan kalıyor.





Google 2010 yılında pazarda yüzde 30 ile ikinci sırada geliyordu. Ancak yasaklar neticesinde aynı yıl Hong Kong'dan hizmet vermeye başladı ve pazar payı geriledi. Google'ın şu anki pazar payı yüzde 2 civarında ve beşinci sırada bulunuyor.





http://thenextweb.com/asia/2013/07/05/googles-steady-decline-in-china-continues-now-ranked-fifth-with-just-2-of-search-traffic/