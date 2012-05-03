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Google Docs'a 450 yeni font ve 60 şablon eklendi

7 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İnternet üzerinden olmasına rağmen Word kelime işlemcisine en iyi alternatif haline gelen Google Docs, şimdiye kadar aldığı önemli güncellemelerden sonra bugün yeni bir güncelleme daha aldı.

Yeni güncelleme ile 450 yeni font Google Docs'a eklendi. Düzenleme menüsündeki font kutusuna tıkladıktan sonra en altta Add Fonts seçimi ile yeni pencerede Google Web Fonts içerisinden istediğiniz fontları ekleyebiliyorsunuz.

Bunun yanında bazı yenilikler daha eklenmiş. Örneğin Docs belgelerine artık Google Drive içerisindeki resimleri ekleyebilir, LIFE Photo arşivinde resimleri aratabilir veya web kamerası ile görüntü alabilirsiniz.

Spreadsheets içerisindeki çizelgelere küçük ızgara çizgileri ekleyebilirken, eksen etiketlerini de şekillendirebiliyorsunuz. File > Page setup bağlantısından sayfanın boyutları da ayarlanabiliyor.

Şablon galerisine de 60 yeni şablon eklendi.

Ayrıca epostalardaki eklenti sınırı 25MB'a, belge büyüklüğü sınırı ise 50MB'a çıkarıldı.

http://googledocs.blogspot.ca/2012/05/april-in-review-new-fonts-galore-and.html Yorum Yaz
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Prequel 7 yıl
punkek
yorum üzerine bir sistem var paylaşıma açıyorsun dökümanı herkese sonra sağ tarafta yorum ekleme çıkıyor.

Öyle birşey yok varsa da gösterirsen sevinirim.
Senin bahsettiğin muhtemelen chat bölümü. O aynı işlevi sağlamanın yakınından bile geçmmiyor. Yorum bırakma ve yorumların orada kalması benim bahsettiğim. Ben Google docs'un spreadsheets'leerini izlediğim dizi ve oynadığım oyunları listelemek için yapıyorum (başka siteler buna uygun değil, kişisel çok fazla ayrıntı girdiğim için) ama bu yorum bölümü olmadığı için bakanlarla pek görüş alışverişi yapamıyorum.
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E_Aydin35 7 yıl
Çoğu şey değişebilir ama Worl'dün hükümünün değişmesi biraz fazlasıyla zor..:)
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punkek 7 yıl
yorum üzerine bir sistem var paylaşıma açıyorsun dökümanı herkese sonra sağ tarafta yorum ekleme çıkıyor.
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1963bursa 7 yıl
Arşivimde renkli fontlar var, her harf resim gibi arcade oyun fontları, 1 harfde bile 8-10 renk var, hiç bir programda kullanamıyorum, word, msn falan gibi yazılımların artık bu konuda kullanıcıyı daha özgür kılacak güncellemeler çıkarması şart. Hiç mi koyamıyorum?? Hayır ama çooook uğraştırıyor.
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Prequel 7 yıl
Güzel. Bir de keşke ziyaretçilerin yorum bırakabileceği bir sistem olsa.
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