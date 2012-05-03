Google Docs'a 450 yeni font ve 60 şablon eklendi

İnternet üzerinden olmasına rağmen Word kelime işlemcisine en iyi alternatif haline gelen Google Docs, şimdiye kadar aldığı önemli güncellemelerden sonra bugün yeni bir güncelleme daha aldı.





Yeni güncelleme ile 450 yeni font Google Docs'a eklendi. Düzenleme menüsündeki font kutusuna tıkladıktan sonra en altta Add Fonts seçimi ile yeni pencerede Google Web Fonts içerisinden istediğiniz fontları ekleyebiliyorsunuz.





Bunun yanında bazı yenilikler daha eklenmiş. Örneğin Docs belgelerine artık Google Drive içerisindeki resimleri ekleyebilir, LIFE Photo arşivinde resimleri aratabilir veya web kamerası ile görüntü alabilirsiniz.





Spreadsheets içerisindeki çizelgelere küçük ızgara çizgileri ekleyebilirken, eksen etiketlerini de şekillendirebiliyorsunuz. File > Page setup bağlantısından sayfanın boyutları da ayarlanabiliyor.





Şablon galerisine de 60 yeni şablon eklendi.





Ayrıca epostalardaki eklenti sınırı 25MB'a, belge büyüklüğü sınırı ise 50MB'a çıkarıldı.