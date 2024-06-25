Gmail, beklenen Gemini AI kenar çubuğuna kavuştu: Ne işe yarayacak?

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Tam Boyutta Gör Google kısa bir süre önce Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Drive ve Gmail hizmetlerinin yan panelinde Gemini yapay zekasını kullanıma sundu. Yan panel aracılığıyla Gemini, uygulamaları veya sekmeleri değiştirmeden e-postalardan, belgelerden ve daha fazlasından toplanan bilgileri kullanarak içerik özetleme, analiz etme veya içerik üretme konusunda kullanıcılara yardımcı olacak.

Gemini artık Gmail ve dahasında

Tam Boyutta Gör Daha uzun bir bağlam penceresine ve daha gelişmiş muhakemeye sahip Gemini 1.5 Pro modeli de dahil olmak üzere Google'ın en yetenekli modellerinden yararlanmak üzere tasarlanan Gemini'yi artık Web'deki Gmail'de e-posta özetleme, yanıt önerme, taslak hazırlama ve gelen kutusu veya Google Drive’daki dosyalar hakkında sorular sorma gibi süreçlerde kullanmak mümkün.

Google’ın Gemini uygulaması artık Türkçe olarak kullanımda 13 sa. önce eklendi

Gmail’in yan panelindeki Gemini, kullanıcılara bazı proaktif istemler önerse de istediğiniz sorguyu da yapabilmeniz mümkün. Örneğin, "Şirket son pazarlama etkinliğine ne kadar harcadı?" veya "Bir sonraki ekip toplantısı ne zaman?" gibi soruları gelen kutunuzda aramasını isteyebilirsiniz.

Bugünden itibaren, tıpkı web'deki yan panelde olduğu gibi, Gemini'yi Android ve iOS'taki Gmail mobil uygulamasında da kullanarak e-posta ileti dizilerini analiz edebilir ve içeriğin özetlenmiş bir görünümünü elde edebilirsiniz. Bu özellikler oldukça faydalı gibi görünse de kullanılabilirlik konusunda bazı sınırlar var. Gemini ile gelen özellikleri yalnızca ücretli sürüme sahip olan Google Workspace kullanıcıları kullanabilecek.

Gmail entegrasyonuna ek olarak Google, Google Workspace müşterileri için Gemini özelliklerini Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Drive platformlarına da yan panel olarak ekledi. Gemini ile iş akışlarınızı daha verimli hale getirerek zamandan tasarruf sağlamanız mümkün. Ancak işiniz için tamamen Gemini’ın çıktılarına güvenmemenizi, halüsinasyon sorununun bulunduğunu da belirtelim. Dolayısıyla çıktıların doğruluğunu kontrol etmenizde fayda olacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

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