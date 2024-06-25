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    Gmail, beklenen Gemini AI kenar çubuğuna kavuştu: Ne işe yarayacak?

    Google Gmail, Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Drive'ın yan panelinde Gemini yapay zekasını kullanıma açtı. Gemini ile özetler, içgörüler ve dahası yapılabilecek.
    Gmail, beklenen Gemini AI kenar çubuğuna kavuştu Tam Boyutta Gör
    Google kısa bir süre önce Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar, Drive ve Gmail hizmetlerinin yan panelinde Gemini yapay zekasını kullanıma sundu. Yan panel aracılığıyla Gemini, uygulamaları veya sekmeleri değiştirmeden e-postalardan, belgelerden ve daha fazlasından toplanan bilgileri kullanarak içerik özetleme, analiz etme veya içerik üretme konusunda kullanıcılara yardımcı olacak.

    Gemini artık Gmail ve dahasında

    Gmail, beklenen Gemini AI kenar çubuğuna kavuştu Tam Boyutta Gör
    Daha uzun bir bağlam penceresine ve daha gelişmiş muhakemeye sahip Gemini 1.5 Pro modeli de dahil olmak üzere Google'ın en yetenekli modellerinden yararlanmak üzere tasarlanan Gemini'yi artık Web'deki Gmail'de e-posta özetleme, yanıt önerme, taslak hazırlama ve gelen kutusu veya Google Drive’daki dosyalar hakkında sorular sorma gibi süreçlerde kullanmak mümkün.

    Gmail’in yan panelindeki Gemini, kullanıcılara bazı proaktif istemler önerse de istediğiniz sorguyu da yapabilmeniz mümkün. Örneğin, "Şirket son pazarlama etkinliğine ne kadar harcadı?" veya "Bir sonraki ekip toplantısı ne zaman?" gibi soruları gelen kutunuzda aramasını isteyebilirsiniz.

    Bugünden itibaren, tıpkı web'deki yan panelde olduğu gibi, Gemini'yi Android ve iOS'taki Gmail mobil uygulamasında da kullanarak e-posta ileti dizilerini analiz edebilir ve içeriğin özetlenmiş bir görünümünü elde edebilirsiniz. Bu özellikler oldukça faydalı gibi görünse de kullanılabilirlik konusunda bazı sınırlar var. Gemini ile gelen özellikleri yalnızca ücretli sürüme sahip olan Google Workspace kullanıcıları kullanabilecek.

    Gmail entegrasyonuna ek olarak Google, Google Workspace müşterileri için Gemini özelliklerini Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Drive platformlarına da yan panel olarak ekledi. Gemini ile iş akışlarınızı daha verimli hale getirerek zamandan tasarruf sağlamanız mümkün. Ancak işiniz için tamamen Gemini’ın çıktılarına güvenmemenizi, halüsinasyon sorununun bulunduğunu da belirtelim. Dolayısıyla çıktıların doğruluğunu kontrol etmenizde fayda olacaktır.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/24/24185277/google-gmail-gemini-ai-sidebar https://workspaceupdates.googleblog.com/2024/06/gemini-in-side-panel-of-gmail.html https://workspaceupdates.googleblog.com/2024/06/gemini-in-side-panel-of-google-docs-sheets-slides-drive.html
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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