Gmail, beklenen Gemini AI kenar çubuğuna kavuştu: Ne işe yarayacak?

Gemini artık Gmail ve dahasında
Gmail’in yan panelindeki Gemini, kullanıcılara bazı proaktif istemler önerse de istediğiniz sorguyu da yapabilmeniz mümkün. Örneğin, "Şirket son pazarlama etkinliğine ne kadar harcadı?" veya "Bir sonraki ekip toplantısı ne zaman?" gibi soruları gelen kutunuzda aramasını isteyebilirsiniz.
Bugünden itibaren, tıpkı web'deki yan panelde olduğu gibi, Gemini'yi Android ve iOS'taki Gmail mobil uygulamasında da kullanarak e-posta ileti dizilerini analiz edebilir ve içeriğin özetlenmiş bir görünümünü elde edebilirsiniz. Bu özellikler oldukça faydalı gibi görünse de kullanılabilirlik konusunda bazı sınırlar var. Gemini ile gelen özellikleri yalnızca ücretli sürüme sahip olan Google Workspace kullanıcıları kullanabilecek.
Gmail entegrasyonuna ek olarak Google, Google Workspace müşterileri için Gemini özelliklerini Dokümanlar, E-Tablolar, Slaytlar ve Drive platformlarına da yan panel olarak ekledi. Gemini ile iş akışlarınızı daha verimli hale getirerek zamandan tasarruf sağlamanız mümkün. Ancak işiniz için tamamen Gemini’ın çıktılarına güvenmemenizi, halüsinasyon sorununun bulunduğunu da belirtelim. Dolayısıyla çıktıların doğruluğunu kontrol etmenizde fayda olacaktır.Kaynakça https://www.theverge.com/2024/6/24/24185277/google-gmail-gemini-ai-sidebar https://workspaceupdates.googleblog.com/2024/06/gemini-in-side-panel-of-gmail.html https://workspaceupdates.googleblog.com/2024/06/gemini-in-side-panel-of-google-docs-sheets-slides-drive.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.