Google'a ait popüler bulut depolama hizmeti Drive, güncellendi. Güncelleme ile gelen bazı özellikler geçtiğimiz Ekim ayından beri geliştirilmekteydi. Ancak artık tüm özellikler geniş çapta kullanıma sunuldu.

Threads API'i üçüncü taraf geliştiricilerin kullanımına sunulacak 1 gün önce eklendi

İşte yeni Google Drive güncellemesi ile gelen özellikler:

Yeni Google Drive güncellemesi ile 3 özellik kullanıma sunuldu. Bunlardan ilki ve en dikkat çekeni Google Drive'a yüklenen videoların oynatma iyileştirilmeleri. Bu yeni özellik ile Google Drive'a yüklenen tüm yeni videolar için HTTP üzerinden Dinamik Uyarlanabilir Akış (DASH) video kod dönüştürmelerinin oluşturulması ve oynatılması sağlandı. Yani artık videolar, kullanıcıların yerel ağ kalitesi gibi unsurlara bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük çözünürlükte oynatılabilecek. Ancak bu özellik Drive'a yüklenen tüm yeni videolar için geçerli olsa da Drive'daki mevcut videolar yıl sonuna kadar güncelleneceğin de altı çizildi.

Tam Boyutta Gör Yeni gelen özelliklerden bir diğeri ise uygulamadaki aramalarla ilgil. Şimdilik iOS'a sunulan özellik ile uygulamaya, doğrudan arama çubuğunun altından erişilebilen ve Dosya Türü, Sahipler ve Son değiştirilme filtrelerini içeren filtre kategorileri eklendi. Bu yeni filtreler ile bir dosya aradığınız zaman kolaylıkla bulmanız amaçlanıyor.

Güncelleme ile gelen son özellik ise Bağlı Sayfalar'da uzun süren sorguların kapsamı ile ilgili. Geçtiğimiz yıl şirket, BigQuery ve Looker için zaman aşımı süresini 5 dakikadan 10 dakikaya çıkarmıştı. Yeni güncelleme ile artık zaman aşımı süresi 20-30 dakikaya çıktı ve bu haftadan itibaren Bağlantılı Sayfa kullanıcıları, bir sorgunun durumunu Google E-Tablolar'da görüntüleyip kolayca iptal edebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Mobil Uygulamalar Haberleri

Google Drive güncellendi: Videolar artık daha hızlı yüklenecek