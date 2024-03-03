Google Drive güncellendi: Videolar artık daha hızlı yüklenecek

İşte yeni Google Drive güncellemesi ile gelen özellikler:
Yeni Google Drive güncellemesi ile 3 özellik kullanıma sunuldu. Bunlardan ilki ve en dikkat çekeni Google Drive'a yüklenen videoların oynatma iyileştirilmeleri. Bu yeni özellik ile Google Drive'a yüklenen tüm yeni videolar için HTTP üzerinden Dinamik Uyarlanabilir Akış (DASH) video kod dönüştürmelerinin oluşturulması ve oynatılması sağlandı. Yani artık videolar, kullanıcıların yerel ağ kalitesi gibi unsurlara bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük çözünürlükte oynatılabilecek. Ancak bu özellik Drive'a yüklenen tüm yeni videolar için geçerli olsa da Drive'daki mevcut videolar yıl sonuna kadar güncelleneceğin de altı çizildi.
Güncelleme ile gelen son özellik ise Bağlı Sayfalar'da uzun süren sorguların kapsamı ile ilgili. Geçtiğimiz yıl şirket, BigQuery ve Looker için zaman aşımı süresini 5 dakikadan 10 dakikaya çıkarmıştı. Yeni güncelleme ile artık zaman aşımı süresi 20-30 dakikaya çıktı ve bu haftadan itibaren Bağlantılı Sayfa kullanıcıları, bir sorgunun durumunu Google E-Tablolar'da görüntüleyip kolayca iptal edebilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.