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    Google Drive güncellendi: Videolar artık daha hızlı yüklenecek

    Teknoloji devi Google, yakın bir zamanda Drive'ı güncelledi. Şirketin paylaştığı blog gönderisi ile ortaya çıkan güncellemeye göre üç yeni özellik kullanıma sunuldu. İşte detaylar:
    Google Drive güncellendi: Videolar artık daha hızlı yüklenecek
    Google'a ait popüler bulut depolama hizmeti Drive, güncellendi. Güncelleme ile gelen bazı özellikler geçtiğimiz Ekim ayından beri geliştirilmekteydi. Ancak artık tüm özellikler geniş çapta kullanıma sunuldu.

    İşte yeni Google Drive güncellemesi ile gelen özellikler:

    Yeni Google Drive güncellemesi ile 3 özellik kullanıma sunuldu. Bunlardan ilki ve en dikkat çekeni Google Drive'a yüklenen videoların oynatma iyileştirilmeleri. Bu yeni özellik ile Google Drive'a yüklenen tüm yeni videolar için HTTP üzerinden Dinamik Uyarlanabilir Akış (DASH) video kod dönüştürmelerinin oluşturulması ve oynatılması sağlandı. Yani artık videolar, kullanıcıların yerel ağ kalitesi gibi unsurlara bağlı olarak daha yüksek veya daha düşük çözünürlükte oynatılabilecek. Ancak bu özellik Drive'a yüklenen tüm yeni videolar için geçerli olsa da Drive'daki mevcut videolar yıl sonuna kadar güncelleneceğin de altı çizildi.

    Google Drive güncellendi: Videolar artık daha hızlı yüklenecek Tam Boyutta Gör
    Yeni gelen özelliklerden bir diğeri ise uygulamadaki aramalarla ilgil. Şimdilik iOS'a sunulan özellik ile uygulamaya, doğrudan arama çubuğunun altından erişilebilen ve Dosya Türü, Sahipler ve Son değiştirilme filtrelerini içeren filtre kategorileri eklendi. Bu yeni filtreler ile bir dosya aradığınız zaman kolaylıkla bulmanız amaçlanıyor.

    Güncelleme ile gelen son özellik ise Bağlı Sayfalar'da uzun süren sorguların kapsamı ile ilgili. Geçtiğimiz yıl şirket, BigQuery ve Looker için zaman aşımı süresini 5 dakikadan 10 dakikaya çıkarmıştı. Yeni güncelleme ile artık zaman aşımı süresi 20-30 dakikaya çıktı ve bu haftadan itibaren Bağlantılı Sayfa kullanıcıları, bir sorgunun durumunu Google E-Tablolar'da görüntüleyip kolayca iptal edebilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 3 saat önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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