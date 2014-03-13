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Google Drive 1TB alanda büyük indirim var

5 yıl
11,4b
1
47
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google Drive 1TB alanda büyük indirim var

Bulut depolama hizmetleri arasında rekabet devam ederken, Google Drive tarafında önemli bir hamle yaşandı. Firma tüketiciyi çekecek bir indirime gitti.

Daha önce aylık 4.99$ olan 100GB depolama alanı artık 1.99$. En büyük indirim ise 1TB alanda yaşanıyor. 1TB depolama alanı 49.99$ seviyesinden aylık 9.99$ seviyesine inmiş durumda. Bunlar haricinde 10TB depolama alanı aylık 99.99$, 20TB depolama alanı aylık 199.99$, 30TB depolama alanı aylık 299.99$ şeklinde sıralanıyor. 

Büyük depolama alanı isteyen ancak yüksek ücretler nedeniyle çekinen kullanıcılara yönelik yapılan indirim özellikle 1TB konusunda diğer hizmetlerden bir adım öne çıkmış olacak. Ancak rakiplerden de benzer ataklar gelebilir.

Google Drive üzerinde alan kiralayan kullanıcılar yeni fiyatlandırmaya ilk hesap kesiminde otomatik olarak geçirilecek. Yeni kullanıcılara yönelik ücretsiz 15GB kampanyası ise devam ediyor. Google Drive bilindiği gibi Gmail ve Google+ fotoğrafları tarafından da ortak kullanılıyor. 

drive.google.com Yorum Yaz
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HumbiGumbi 5 yıl en beğenilen StoryLine
bırak 40-50 mbit 4-5 mbit olsa öp başına koy :))
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StoryLine 5 yıl
Keşke Türkiyede upload hızları en az 40,50 mbit olsada böyle hizmetleri aktif kullanabilsek.
2 Yanıt Yanıtla +23
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swat882 5 yıl Guest_976545
1myst

Hocam diyelimki 20 TB'lık yer satın aldık 1 aylık, tüm kapasiteyide doldurduk bir dahaki ay parayı ödemeyince ne oluyor?

+1
1mystHocam diyelimki 20 TB'lık yer satın aldık 1 aylık, tüm kapasiteyide doldurduk bir dahaki ay parayı ödemeyince ne oluyor?...
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Yanıtla +12
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mahsun494 4 yıl
Arkadaşlar veri saklama süresi kaç yıl , misal bu ay aldım. 3 sene sonra tekrar aldım. Verilerim siliniyor mu ?
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trakonic 4 yıl
google drive a yüklediğimiz dosyaları remote upload ile filehosting (turbobit uploaded) sitelerine çekebiliyor muyuz? deneyen var mı
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Tom Hagen 5 yıl
Türkiyedeki upload hızıyla ancak fotoğraf yükleyebiliyorum. Onun içinde kendi free sürümü bile yeterli geliyor. Okulda upload 60mb/sn yi gördüğü zamanlar oluyormuş aslında..
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Srcn81 5 yıl
Düşük upload hızımız olduğu sürece bunlar hayal.
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blank42 5 yıl
Dün gece bitti 10$ verdim 1 TB disk için :) Bakalım acaba 3 ay sonra dosyaları indirebilecekmiyim.Eğer indirebileceksem çok kârlı oldu benim için

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AL[e]N 5 yıl
WebDAV direk desteklese firmalar içinde mantıklı olacak.
amacım şirketteki 120 Gb boyutu olan bir klasörü buluta atmak webdav ile dışarıdan baglantı yaptırmak.. ( şaun vpn ile devam ediyoruz)
tabii güvenlik kısmıda var bu işin ..
sagolsun upload böyle devam ederse bulut bizim için pek birşey ifade etmiyor..!
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Virtual Reality 5 yıl
Arkadaşlar, bu bulut sistemi dedikleri şeyde sistematik bir şey yok, fazla kafa yorarsan kafayı sıyırırsın. Kullanacaksın, nimetlerinden kullanıp, yararlanıp işini göreceksin. Kafayı taktınmı o zaman işin kötü, hikmetine fazla şey yapmamak lazım.
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DonjuanTR 5 yıl
Doğru düzgün internet hızımız olsa da kullansak. Kaplumbağa hızında internetle neyime 1 TB bulut
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DonjuanTR 5 yıl Virtual Reality


Bana çok tanıdık geliyor
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bingbang 5 yıl
Weiyun 10 TB ücretsiz verdiydi çöp
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01001101 5 yıl
ben yeni alan gerektiğinde yeni bi gmail hesabı açıyorum, sonra o hesabın drive'ında bi klasör oluşturup klasörü ana gmail hesabım ile paylaşıyorum. ve ana gmail hesabımda bu paylaşılmış klasörü: "drive'ım a ekle" yapıyorum. benim 15GB oluyo 30GB xDe, çi pet pet
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MamiZone 5 yıl
Bana yandex disk 200GB verdi sürekli 6aylık 1 yıllık falan değil ha sınırsız süre 46gb da 6 aylık vermişti önceden taplam 244Gb oldu.200GB vermesinin sebebide yandex disk uygulamasında sizi etkileyen bir hata oldu bu yüzden disk alanından size 200GB alan verdik diyede e mail göndermişler.
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