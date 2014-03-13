Google Drive 1TB alanda büyük indirim var





Bulut depolama hizmetleri arasında rekabet devam ederken, Google Drive tarafında önemli bir hamle yaşandı. Firma tüketiciyi çekecek bir indirime gitti.





Daha önce aylık 4.99$ olan 100GB depolama alanı artık 1.99$. En büyük indirim ise 1TB alanda yaşanıyor. 1TB depolama alanı 49.99$ seviyesinden aylık 9.99$ seviyesine inmiş durumda. Bunlar haricinde 10TB depolama alanı aylık 99.99$, 20TB depolama alanı aylık 199.99$, 30TB depolama alanı aylık 299.99$ şeklinde sıralanıyor.





Büyük depolama alanı isteyen ancak yüksek ücretler nedeniyle çekinen kullanıcılara yönelik yapılan indirim özellikle 1TB konusunda diğer hizmetlerden bir adım öne çıkmış olacak. Ancak rakiplerden de benzer ataklar gelebilir.





Google Drive üzerinde alan kiralayan kullanıcılar yeni fiyatlandırmaya ilk hesap kesiminde otomatik olarak geçirilecek. Yeni kullanıcılara yönelik ücretsiz 15GB kampanyası ise devam ediyor. Google Drive bilindiği gibi Gmail ve Google+ fotoğrafları tarafından da ortak kullanılıyor.

drive.google.com