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Google Drive, sunum özelliğini geniş ekranlara özel olarak yeniledi

5 yıl
437
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Drive, sunum özelliğini geniş ekranlara özel olarak yeniledi
Google'ın tarayıcı tabanlı doküman düzenleme, görüntüleme ve toplu çalışma servisi Drive, geçtiğimiz günlerde yapılan güncelleme sonrası dokümanların sol üst köşesine Drive ana sayfasına hızlı yönlendirme butonuna kavuşmuş ve içeriklere daha iyi odaklanabilmek amacıyla daha kompakt ve modüler bir yapıya geçiş yapmıştı. Servis son güncellemesiyle ise geniş ekranlara özel olarak değişiklikler ile çağın gereklerine ayak uyduruyor.
Günümüzde kullanılan ekran modellerinin artık "16:9" ve "16:10" gibi en-boy oranları ile geldiğini belirten ve bu nedenle sunum oluşturma aşamasında geniş ekran modunu standart (İsteğe bağlı olarak menüden 4:3 seçilebiliyor) hale getiren Google Drive, ayrıca artık "Ana" sunum üzerinde yapılan font, font boyutu, renk ve arka fon gibi değişiklikleri direkt olarak alt sunumlara yansıtarak kullanıcılarına büyük kolaylık sağlayabiliyor.
Gün geçtikçe ofis yazılımlarına olan ihtiyacı ortadan kaldıran Google Drive’ın son güncellemesi hakkında hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://googledrive.blogspot.com/2013/10/more-magic-in-slides-editable-themes.html Yorum Yaz
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