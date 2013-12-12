Google E-Tablo artık çevrimiçi erişime açık





Google'ın çapını giderek büyüttüğü belge düzenleme platformu Docs, uzun süredir Döküman uygulamasını çevrimiçi olarak sunmaktaydı. E-Tablo üzerindeki çalışmalar devam etmekteydi.





Google yeni E-Tablo uygulamasıyla artık çevrimiçi erişimi açık hale getirirken, pek çok yeni ve önemli özellik de ekliyor.





Bu yenilikler ortak düzenleyicilere görünecek olan çalışma kitabının görünümünü özelleştirebilme, satır içerisinde yazı yazdıkça birleştirmeye gerek kalmadan satırın uzaması, sekmelere farklı renkler atayabilme, daha hızlı fonksiyonellik şeklinde sıralanıyor.





Yeni E-Tablo uygulamasını denemek isteyen kullanıcılar aşağıdaki linkten etkinleştirebilirler.

https://drive.google.com/settings?id=docs