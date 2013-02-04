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Google, Fransız medya şirketlerine internet faaliyetleri için 60 milyon Avro hibe verecek

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Google, Fransız medya şirketlerine internet faaliyetleri için 60 milyon Avro hibe verecek

Google'ın Fransa'da arama sonuçlarında Fransız medyasının içeriklerine de yer verdiği için telif ücreti talep edildiğine dair bilgileri sizlerle paylaşmıştık. Google bu talep karşısında Fransız medyasının içeriklerini arama sonuçlarından çıkaracağı uyarısında bulunmuştu. Ancak Google nihayet bir anlaşmaya razı oldu.

Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt tarafından yapılan açıklamada, Fransa devlet başkanı Hollande ile Fransız yayıncıların yenilik yapmasına ve daha fazla gelir elde etmesine yardımcı olacak iki yeni girişim başlatıldığı vurgulandı. 

İlk girişim Dijital Yayın Yenilik Fonu olacak ve Google bu fona 60 milyon Avro aktaracak. İkinci girişim ise Google'ın reklamcılık teknolojisi ile yayıncı kuruluşların gelirlerini artırmak olacak. 

2011 yılında Paris'te Kültür Enstitüsü'ne yatırım yapan Google, dijital yeniliklerin hayata geçirilmesinde ortaklarını daima destekleyeceklerini de ifade etti.

Bu kararın diğer ülkelerdeki yayıncıları da harekete geçireceği düşünülüyor. Çünkü bu kararla Google artık dijital yayıncıların telif hakkı içeren içeriklerine yer verdiğinde belirli bir bedel ödemeyi kabul etmiş oluyor. AB özellikle haksız rekabet konusunda katı bir tutum sergiliyor ve Google'a kapalı bir ifade ile telif hakkı olan içeriklere yer verdiğinde bedelini de ödemesi gerektiğini bildirmiş oldu. Bu kararın ülkemize nasıl yansıyacağı ise merak konusu. 

http://googleblog.blogspot.co.uk/2013/02/google-creates-60m-digital-publishing.html Yorum Yaz
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