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Google Gboard incelemesi "Siz Türkçe yazın, o istediğiniz dile çevirsin"

1 yıl
25,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Google Search ve Google Çeviri entegrasyonlu klavye uygulaması Gboard'ın özelliklerini deniyor, anında arama ve çeviri yaparak sınıyoruz.
G-Board Android ve iOS’ta kullanabileceğiniz, Gif’leriyle, emojileriyle, kaydırarak yazma stiliyle mesela Swiftkey’den çok mu farklı, bu açıdan değil ama entegre gelen, kullanışlı Google Search ve Google çeviri gibi araçlar aradaki kayda değer farkı oluşturuyor.

Kurulumunda sıradışı bir şey yok, dil ve giriş ayarlarından G-Board’u belirliyor, varsayılan klavyeyi G-board olarak seçiyor ve izinler kısmına geliyoruz.

Kişiler için izin istemesi tabiri caizse işkillendirmiyor değil lakin G-Board sadece Google’da yaptığınız aramaları, hangi özelliklerin daha çok kullanıldığına dair istatistikleri ve G-Board’un mikrofonuyla sesli girişlerinizin deşifrajı hakkında Google sunucularına veri gönderiyor. Rehberiniz, yazışmalarınız, şifreleriniz bunlar sizde kalıyor, paylaşılmıyor, kelime tahmini için gerekli veriler de aynı şekilde sunucularla paylaşılmıyor. Güvenlik anlamında, protokoller dahilinde akıl karıştıran bir durum yok diye düşünüyorum.

Teması, renkleri ve klavyenin arka planını düzenleyebilmek, klavyenin enini boyunu bir yere kadar ayarlayabilmek veya tek elle kullanım için konumlandırabilmek mümkün, dil seçeneklerinde de Türkçe Q olunca dil ve giriş kısmında herhangi bir pürüz yok diyebilirim.

Otomatik düzeltme bir süre kullandıktan, yazı üslubunuza alıştıktan sonra düzgün çalışıyor, bazı kalıp şeyleri de yine bir süre sonra tahminlerden tamamlayabiliyorsunuz.
Emojiler, evet zaten her klavye uygulamasında var ama GIF, işte bu hepsinde yok. GIF sekmesinde çak bir beşlik, alkış, beğeni, evet, hayır gibi başlıklar altında, dizilerden-filmlerden kesit halinde gerçekten eğlenceli GIF’ler var.

Google arama, hızlı menü erişimi, çok dilli yazma yeteneği ve belki de hepsinden önemlisi Google çeviri. Google aramayla başlayalım, en nihayetinde bir tarayıcı bir Whatsapp arası gezmekten kurtaran bir çözüm diyebilirim, üst bardaki Google logosuna basıp aramayı yapıyorum, çıkan linki de paylaşa basıp paylaşıyorum, yalnız arama yaparken biraz spesifik olmak gerekiyor, yoksa sadece ilgili siteyi paylaşmış oluyorsunuz.

En kritik özelliği de entegre Google Çeviri hizmeti. Google Çeviri’yi artık hafife almamak lazım, nöral makine çevirisi altyapısına geçtikten sonra Türkçe’den İngilizce’ye o kadar değil belki ama İngilizce’den Türkçe’ye kullanılabilir, anlaşılabilir ve anlık çeviriler yapıyor, veyahut mesela İngilizce-Almanca dil çiftinde de gayet kullanılabilir çeviriler alabiliyorsunuz.
Karşınızdakinin dilini bilmiyorsanız eğer bir iş görüşmesi olur, muhabbet olur, kurtarıcı olabiliyor, hele ki bir tarayıcı bir mesajlaşma uygulaması arasında gezdirmemesi başlı başına bu klavye için bir tercih sebebi bence.

Bu arada, belki merak ettiniz, G-Board’u test ettiğimiz telefon Android One programı dahilindeki General Mobile’ın GM 6 D yani çift hatlı versiyonu, G-Board telefona yüklü olarak geliyor, telefonu yine sitemizde inceliyor olacağız. G-Board klavyeyle beraber tamamen Google’ın hazırladığı bir yazılımsal altyapınız oluyor diyebiliriz belki de.

Böylelikle G-Board’u incelemiş olduk, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşçakalın.
 

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derepaca 1 yıl tugares
tugares
Belki de ben inanmıyorum ama şu uygulamalara izin verme olayı bana saçma geliyor. Telefonun yazılım altyapısı direkt google a ait izin versen nolur vermesen nolur diye düşünüyorum.

E o zaman izin verme niye var?
tugaresBelki de ben inanmıyorum ama şu uygulamalara izin verme olayı bana saçma geliyor. Telefonun yazılım altyapısı direkt google a ait izin ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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___Lawyer___ 1 yıl en beğenilen
Google'ın işetim sistemi Android'i kullanıp Google'ın klavyesinden güvenlik nedeniyle çekinmek


inanılmaz. Arkadaşlar zaten Android yeteri kadar bilginizi topluyor ondan daha fazlasını toplamayacak bu klavye merak etmeyin.
Google'ın işetim sistemi Android'i kullanıp Google'ın klavyesinden güvenlik nedeniyle çekinmekinanılmaz. Arkadaşlar zaten Andr...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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9unkarekoku 1 yıl
Şimdi yeri gelmişken bir kere daha yazalım, klavyedeki lanet olası kullandığımız karakterleri ya kaldırın ya da izin verin biz kaldıralım bu nedir arkadaş Türkçe de iiìíïîeêëé?è gibi harfler yok mesela ama bunu kaldırmaya da izin vermiyor?
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___Lawyer___ 1 yıl en beğenilen
Google'ın işetim sistemi Android'i kullanıp Google'ın klavyesinden güvenlik nedeniyle çekinmek


inanılmaz. Arkadaşlar zaten Android yeteri kadar bilginizi topluyor ondan daha fazlasını toplamayacak bu klavye merak etmeyin.
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HıraX 1 yıl ___Lawyer___
Üstüme alınarak söylüyorum, iPhone kullanıcısıyım.
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tugares 1 yıl ___Lawyer___
___Lawyer___
Google'ın işetim sistemi Android'i kullanıp Google'ın klavyesinden güvenlik nedeniyle çekinmek


inanılmaz. Arkadaşlar zaten Android yeteri kadar bilginizi topluyor ondan daha fazlasını toplamayacak bu klavye merak etmeyin.

Benim demek istediğimi sen daha güzel dile getirmişsin
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HıraX 1 yıl
Tam erişim istediğinde alabileceği bilgiler tedirgin edici, o yüzden kaldırdım.
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Angel of the Lord 1 yıl
Xperia klavyeye alıştıktan sonra bunu kullanamamaya başladım. Yanlış kelimeyi sildiğimde saçma salak tepkiler veriyor. Xperia bu konuda daha başarılı.
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tugares 1 yıl
Belki de ben inanmıyorum ama şu uygulamalara izin verme olayı bana saçma geliyor. Telefonun yazılım altyapısı direkt google a ait izin versen nolur vermesen nolur diye düşünüyorum.
2 Yanıt Yanıtla +2
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derepaca 1 yıl tugares
tugares
Belki de ben inanmıyorum ama şu uygulamalara izin verme olayı bana saçma geliyor. Telefonun yazılım altyapısı direkt google a ait izin versen nolur vermesen nolur diye düşünüyorum.

E o zaman izin verme niye var?
1 Yanıt Yanıtla +4
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ardicli2000 1 yıl tugares
tugares
Belki de ben inanmıyorum ama şu uygulamalara izin verme olayı bana saçma geliyor. Telefonun yazılım altyapısı direkt google a ait izin versen nolur vermesen nolur diye düşünüyorum.

Açık kaynak kodlu olduğundsn ne olup olmadığını kodlara bakarak anlayabilirsin.
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