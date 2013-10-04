"Google, Gem akıllı saatini 31 Ekim'de lanse edecek"





Akıllı saat segmentine her geçen gün yeni firmaların katılmaya başladığı dikkatlerden kaçmazken, Microsoft, Apple, Nokia, Google gibi devlerin de hamleleri merakla bekleniyor.





Kaynaklardan edinilen yeni bilgilere göre Google, Gem adını verdiği yeni akıllı saatini 31 Ekim'deki Android 4.4 KitKat etkinliğinde resmen lanse edecek.





Gem akıllı saati aslında Motorola'nın xWatch projesi iken, Google'ın Android dünyasına hitap edecek bir model olmasını istediği için Nexus programına dahil edildi. Google hakkında Gem Nexus olacağına dair başka bir iddia daha olan akıllı saatini Nexus 5 akıllı telefonu ve Nexus 10 2 tablet modeli ile birlikte görücüye çıkaracak.





Gem Nexus akıllı saatinin ne tür özellikler sunacağı şimdilik belirsiz. Ancak kullanıcı tecrübesi ve özellikle batarya konusunda cihazdan beklentiler oldukça yüksek.

http://www.phonearena.com/news/Google-Gem-Nexus-smartwatch-might-get-unveiled-on-October-31st-alongside-Android-4.4_id47969