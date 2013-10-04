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"Google, Gem akıllı saatini 31 Ekim'de lanse edecek"

5 yıl
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24
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı saat segmentine her geçen gün yeni firmaların katılmaya başladığı dikkatlerden kaçmazken, Microsoft, Apple, Nokia, Google gibi devlerin de hamleleri merakla bekleniyor.

Kaynaklardan edinilen yeni bilgilere göre Google, Gem adını verdiği yeni akıllı saatini 31 Ekim'deki Android 4.4 KitKat etkinliğinde resmen lanse edecek. 

Gem akıllı saati aslında Motorola'nın xWatch projesi iken, Google'ın Android dünyasına hitap edecek bir model olmasını istediği için Nexus programına dahil edildi. Google hakkında Gem Nexus olacağına dair başka bir iddia daha olan akıllı saatini Nexus 5 akıllı telefonu ve Nexus 10 2 tablet modeli ile birlikte görücüye çıkaracak.

Gem Nexus akıllı saatinin ne tür özellikler sunacağı şimdilik belirsiz. Ancak kullanıcı tecrübesi ve özellikle batarya konusunda cihazdan beklentiler oldukça yüksek. 

http://www.phonearena.com/news/Google-Gem-Nexus-smartwatch-might-get-unveiled-on-October-31st-alongside-Android-4.4_id47969 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
black_67 5 yıl en beğenilen
kolunda duvar saati taşımak isteyenlere

bu işin geleceği 4.7" 4 çekirdekli akıllı saat
1 Yanıt Yanıtla +29
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engurlu 5 yıl caglet
caglet
Tutarsa bi bu bide Apple saati tutar. Samsung sony falan .. şupheliyim onlardan

Evet Apple ın saati fiyatiyla herseyiyle tam KOL saati olur..
cagletTutarsa bi bu bide Apple saati tutar. Samsung sony falan .. şupheliyim onlardanEvet Apple ın saati fiyatiyla herseyiyle ...
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Kulak Misafiri 5 yıl
İşte bunlar hep Star Trek..
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Balawitz 5 yıl
Temsili tasarim sahaneymis keske gercekten boyle ciksa
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DH Misafiri 5 yıl
Tum dunya birseyler uretip kazanmanin pesinde. Biz ise sadece ve sadece tuketip harcamayi bilyoruz. Cari acik basini almis gidiyor. Millet olarak Haketmedigimiz bir luksu ve rahatligi yasiyoruz. Onun bunun urettikleriyle yasiyoruz. Gaflet icindeyiz. Allah gelecegimizi hayreylesin.
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Su EleMeNtaL 5 yıl
Telefonu olan adam saati ne yapsın
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gfbekir 5 yıl
Saatin amacı gösteriştir, akıllı olmasına pek gerek yok.
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umutaltdag 5 yıl
garanti veriyorum fotoğrafdaki olamaz,bildirim çubuğu var + saf android jelly bean + bildirim çubuğunda hat sinyal derecesi var
bismillaahhh
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DH Misafiri 5 yıl
samsung gear diyen arkadaş bu fikrinde ciddi ise diyecek birşeyim yok. ciddi değilse de diyecek birşeyim yok. anlayan anlar...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
googledan şarj konusunda ümidim var
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StyleSlayer 5 yıl
Battlelife
Google CEO ben olsam apple şu anda patates satıyordu. Google glass gibi bir projen var şu akıllı saati modern küçük ve yeni kullanışlı bir sistemle donat ve google glass ile tam uyumlu bir şekilde hazırla almayanı döverler yemin ediyorum.

hocam öyle olmicağini nerden biliyorsun
bunu sence ceolar mühendisler düsünemiyor mu
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Battlelife 5 yıl
Google CEO ben olsam apple şu anda patates satıyordu. Google glass gibi bir projen var şu akıllı saati modern küçük ve yeni kullanışlı bir sistemle donat ve google glass ile tam uyumlu bir şekilde hazırla almayanı döverler yemin ediyorum.
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Nelson Muntz 5 yıl
Akıllı olmayan bir saat kalmıştı.
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