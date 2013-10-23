Google Glass alternatifi ORA gözlük modelinin satışına Ocak ayında başlanıyor

Google'ın gözlük formunda hazırladığı giyilebilir bilgisayarı Glass sonrası ortaya çıkan benzer yapılı ürünlerden ORA, gelen bilgilere göre Ocak ayı itibariyle satışa çıkıyor.

Glass ile benzer bir tasarım yapısıyla gözlük şekilde hazırlanan ORA, birçok benzer modelden hareketli ekran yapısıyla ayrılıyor ve bu sayede AR ve DB olmak üzere iki farklı kullanım modu ortaya çıkarıyor. AR modunda kişilerin tam karşısına gelen görüntü, DB modunda ise 20 derece aşağıya yerleşiyor ve böylece yerine göre daha rahat bir kullanım elde edilebiliyor. Teknik olarak ortam ışık sensörü, 3000 nit parlaklık, 4.5 metre ileride 85-inç ekran boyutu, derece başına 33 piksel çözünürlük, ön VGA kamera, 70 gram ağırlık, mikrofon, hoparlör, 4:3 en-boy oranı, 9 eksenli hareket sensörü ve akıllı cihazlar ile bağlantı noktasında Bluetooth ve Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojileri gibi detaylarla donatılan ORA, Android işletim sistemi üzerine kurulmuş durumda ve dahili li-on bataryası ile tam yük altında 4 saat, genel kullanımda ise 8 saat aktif kullanım ömrü sunabiliyor.

Daha ince yapıya sahip yeni bir versiyonu üzerinde de çalışılmaya başlandığı belirtilen ORA giyilebilir bilgisayar modeli, firmanın resmi sitesi üzerinden 949$ fiyat etiketiyle ön sipari yapılarak satın alınabiliyor. Ürünün dağıtımına ise 2014 Ocak ayında başlanıyor.

http://www.slashgear.com/ora-true-augmented-reality-glasses-to-ship-in-january-22302688/