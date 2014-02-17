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Google Glass'a Kore Gelişmiş Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden yeni bir rakip: K-Glass

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Google Glass'a Kore Gelişmiş Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden yeni bir rakip: K-Glass
Google'ın gözlük formunda giyilebilir bilgisayar modeli Glass, daha piyasaya tam anlamıyla çıkmadan birçok farklı rakibe sahip oldu. Bunun en son örneklerinden artırılmış gerçeklik temelli gözlük modeli K-Glass ise, özellikle enerji tasarrufu noktasında öne çıkıyor.
Kore Gelişmiş Bilim ve Teknoloji Enstitüsü merkezinde Profesör Hoi-Jun Yoo'nun başında olduğu bir proje kapsamında geliştirilen K-Glass, yapı itibariyle Google Glass benzer şekilde gözlük formunda hazırlanmış durumda. Bünyesinde yer alan 65nm'lik artırılmış gerçeklik çipi ile piyasada yer alan diğer ürünlerden %76 oranında daha iyi enerji verimi ortaya koyabildiği belirtilen K-Glass, 1.2V güç kaynağı üzerinde 778mW güç kullanarak, 250 MHz'de 1.22 TOPS (tera-operations per second / saniyede tera-işlemi) tepe performansı ortaya koyabiliyor. Paralel veri işleme kapasitesi sayesinde genel güç tüketiminin ciddi oranda azaldığı belirtilen ürünün, sonuç olarak bütün gün yetecek bir kullanım süresi sağlayabildiği üzerine vurgu yapılıyor. Aynı zamanda gözlüğün "Görsel Dikkat Modeli" ile beyin aktivitelerini taklit ederek gereksiz verileri göz ardı edebildiği ve bu sayede de sadece gözlerin önüne gelen önemli verilere odaklama sağladığı verilen bilgiler arasında yer alıyor.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan ve ilerleyen dönem için akıllı telefonların yerini alması hedeflenen K-Glass, artırılmış gerçeklik sayesinde, eğitim, iş, sanat, kültür ve eğlence hayatımızın her alanında daha zengin, daha derin ve daha güçlü bir gerçeklik sağlayabilme potansiyeli açısından büyük bir gelecek vaat ediyor.
(TRG) / (GG)

http://www.theregister.co.uk/2014/02/17/korean_boffins_launch_kglass_for_handsfree_google_glassery/ Yorum Yaz
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kymelria 5 yıl en beğenilen
bir koreli bilge demiş ki:

Büyük olan gözlük değil, küçük olan korelinin kafasıdır.


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aziz77 5 yıl
Verin samsunga 2 gün sonra kopyasını üretir.kopya çekmekte üstüne yok samsungun...
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furkant1 5 yıl
Zamanla büyüyüp kafamızı kaplayacaktır
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kymelria 5 yıl
seneye de kullanırız diye mi acaba biraz büyük yapmışlar
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maladam77 5 yıl
çok şık
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icais 5 yıl
Adamlarin herseyleri kucuk, gozluge gelince kocaman yapmislar.
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tazev123 5 yıl
bune böyle bunu takan olurmu hiç, hadi takdı yakında size pil takacaz deseler onuda taktırır
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alito 5 yıl
Daha Prototip'in anlamını bilmeyip, teknoloji sitesine takılan insan var güzel ülkemde
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Valve Corporation 5 yıl
Sis atma
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viper17 5 yıl
mini rpg
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CertificatedStaff 5 yıl
Görünüş olarak pek güzelmiş.
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simbilli 5 yıl
Kulaklara yazık nasıl taşıyacak o kasar şeyi
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kymelria 5 yıl en beğenilen
bir koreli bilge demiş ki:

Büyük olan gözlük değil, küçük olan korelinin kafasıdır.


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1 Yanıt Yanıtla +22
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seven44 5 yıl kymelria
kymelria

bir koreli bilge demiş ki:

Büyük olan gözlük değil, küçük olan korelinin kafasıdır.


zamanla küçülecektir




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