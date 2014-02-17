Google Glass'a Kore Gelişmiş Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden yeni bir rakip: K-Glass

Google'ın gözlük formunda giyilebilir bilgisayar modeli Glass, daha piyasaya tam anlamıyla çıkmadan birçok farklı rakibe sahip oldu. Bunun en son örneklerinden artırılmış gerçeklik temelli gözlük modeli K-Glass ise, özellikle enerji tasarrufu noktasında öne çıkıyor.

Kore Gelişmiş Bilim ve Teknoloji Enstitüsü merkezinde Profesör Hoi-Jun Yoo'nun başında olduğu bir proje kapsamında geliştirilen K-Glass, yapı itibariyle Google Glass benzer şekilde gözlük formunda hazırlanmış durumda. Bünyesinde yer alan 65nm'lik artırılmış gerçeklik çipi ile piyasada yer alan diğer ürünlerden %76 oranında daha iyi enerji verimi ortaya koyabildiği belirtilen K-Glass, 1.2V güç kaynağı üzerinde 778mW güç kullanarak, 250 MHz'de 1.22 TOPS (tera-operations per second / saniyede tera-işlemi) tepe performansı ortaya koyabiliyor. Paralel veri işleme kapasitesi sayesinde genel güç tüketiminin ciddi oranda azaldığı belirtilen ürünün, sonuç olarak bütün gün yetecek bir kullanım süresi sağlayabildiği üzerine vurgu yapılıyor. Aynı zamanda gözlüğün "Görsel Dikkat Modeli" ile beyin aktivitelerini taklit ederek gereksiz verileri göz ardı edebildiği ve bu sayede de sadece gözlerin önüne gelen önemli verilere odaklama sağladığı verilen bilgiler arasında yer alıyor.

Şimdilik prototip aşamasında bulunan ve ilerleyen dönem için akıllı telefonların yerini alması hedeflenen K-Glass, artırılmış gerçeklik sayesinde, eğitim, iş, sanat, kültür ve eğlence hayatımızın her alanında daha zengin, daha derin ve daha güçlü bir gerçeklik sağlayabilme potansiyeli açısından büyük bir gelecek vaat ediyor.

http://www.theregister.co.uk/2014/02/17/korean_boffins_launch_kglass_for_handsfree_google_glassery/