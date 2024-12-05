Uzamsal bilgi işlem çipine sahip dünyanın ilk AR gözlüğü tanıtıldı

Xreal One Pro artırılmış gerçeklik gözlüğü neler sunuyor?
Xreal One Pro, 5000 nit tepe parlaklığa sahip 0.55 inç Sony OLED mikro ekranları kullanıyor. Kullanıcılar, ön lenslerin elektrokromik karartma ile kontrol edilen üç şeffaflık moduna sahip olması sayesinde sanal ekranı içerde ve dışarda kolayca görebiliyor. Mikro ekranlar, normal modda 171 inç’e kadar veya 32:9 ultra geniş modda 310 inç’e kadar sanal ekranı 57 derecelik görüş açısıyla yansıtıyor.
Şakak noktalarına denk gelen hoparlörler, sürükleyici oyun deneyimi için Bose tarafından ayarlanmış. Stereo, gürültü önleyici mikrofonlar, isteğe bağlı 12MP Xreal Eye kamera modülüyle birleştirildiğinde uzamsal ses kaydını mümkün kılıyor. Kamera, yalnızca 1.5 gr ağırlığında. Gözlük, Android, iPhone, Mac, PC, herhangi bir USB-C bağlantılı cihazdan ekran oluşturabiliyor ve kontrol sunuyor.
|-
|Xreal One
|Xreal One Pro
|Ekran
|1920 x 1080 (her göz için)
|1920 x 1080 (her göz için)
|Ekran tipi
|OLED
|OLED
|Parlaklık
|600 nit
|700 nit
|Görüş açısı
|50 derece
|57 derece
|Serbestlik derecesi
|3 DoF
|3 DoF
|Ses
|Çift açık tasarım hoparlör (Bose ayarlı)
|Çift açık tasarım hoparlör (Bose ayarlı)
|Bağlantı
|USB-C
|USB-C
|Ağırlık
|84 gr
|87 gr
Xreal, Xreal One’ı 499 dolar, Xreal One Pro’yu 599 dolar fiyattan satışa sunacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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