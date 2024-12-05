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    Uzamsal bilgi işlem çipine sahip dünyanın ilk AR gözlüğü tanıtıldı

    Xreal, oyuncular ve uzamsal bilgi işlem meraklıları için yeni AR gözlüklerini tanıttı. Xreal One serisi, 171 inç sanal ekran, Bose audio, 12MP kamera ve fazlasını sunuyor.
    xreal one pro ar gözlük Tam Boyutta Gör
    Xreal, artırılmış gerçeklik gözlükleriyle geri döndü. Xreal One ve Xreal One Pro, markanın AR alanında bugüne kadarki en iddialı çalışması.

    Xreal One Pro artırılmış gerçeklik gözlüğü neler sunuyor?

    Xreal One Pro AR gözlük Tam Boyutta Gör
    Xreal One Serisinin kalbinde, şirketin kendi geliştirdiği yepyeni uzamsal bilgi işleme yardımcı işlemcisi olan X1 yer alıyor. Şirkete göre yeni çip, gözlükler 120 Hz'de çalıştığında 3 ms'lik düşük hareket-foton (M2P) gecikmesi sayesinde daha akıcı oynatma sağlıyor. Şirket ayrıca, 12 ms M2P'ye sahip 3.500 dolarlık Apple Vision Pro'ya göre üstünlüğünü de dikkat çekiyor. Çip, baş hareketlerini sürekli olarak izleyerek ve iptal ederek sanal ekranı boşlukta bir noktaya kilitleyebiliyor.

    Xreal One Pro, 5000 nit tepe parlaklığa sahip 0.55 inç Sony OLED mikro ekranları kullanıyor. Kullanıcılar, ön lenslerin elektrokromik karartma ile kontrol edilen üç şeffaflık moduna sahip olması sayesinde sanal ekranı içerde ve dışarda kolayca görebiliyor. Mikro ekranlar, normal modda 171 inç’e kadar veya 32:9 ultra geniş modda 310 inç’e kadar sanal ekranı 57 derecelik görüş açısıyla yansıtıyor.

    Şakak noktalarına denk gelen hoparlörler, sürükleyici oyun deneyimi için Bose tarafından ayarlanmış. Stereo, gürültü önleyici mikrofonlar, isteğe bağlı 12MP Xreal Eye kamera modülüyle birleştirildiğinde uzamsal ses kaydını mümkün kılıyor. Kamera, yalnızca 1.5 gr ağırlığında. Gözlük, Android, iPhone, Mac, PC, herhangi bir USB-C bağlantılı cihazdan ekran oluşturabiliyor ve kontrol sunuyor.

    Xreal One AR gözlük özellikleri
    - Xreal One Xreal One Pro
    Ekran 1920 x 1080 (her göz için) 1920 x 1080 (her göz için)
    Ekran tipi OLED OLED
    Parlaklık 600 nit 700 nit
    Görüş açısı 50 derece 57 derece
    Serbestlik derecesi 3 DoF 3 DoF
    Ses Çift açık tasarım hoparlör (Bose ayarlı) Çift açık tasarım hoparlör (Bose ayarlı)
    Bağlantı USB-C USB-C
    Ağırlık 84 gr 87 gr

    Xreal, Xreal One’ı 499 dolar, Xreal One Pro’yu 599 dolar fiyattan satışa sunacak.

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