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    Huawei, yeni AR özellikli head-up display sistemini tanıttı

    AR özellikli head-up display teknolojisini ilk kez 2021'de tanıtan Çinli teknoloji devi, aradan geçen süreçte sistemi iyileştirerek sürücülere daha konforlu ve güvenli bir deneyim yaşatmayı hedefliyor
    Çinli teknoloji devi Huawei, yeni artırılmış gerçeklik (AR) destekli head-up display (XHUD-AR) teknolojisini tanıttı. Çevredeki araçları ve yayaları etkili bir şekilde tanımlayıp işaretleyebilen yeni sistem, AR simgelerindeki sapmayı %95 oranında filtreleyebiliyor.

    Huawei, artırılmış gerçeklik destekli head-up display teknolojisini ilk kez 2021 yılında Almanya'nın Münih kentinde tanıttı. O dönemki teknoloji 70 inç büyüklüğünde bir sanal ekran oluşturuyor ve bu görüntü sürücüye 7,5 metre ilerideymiş gibi görünüyordu. Bu da sürücünün bilgileri sanki yoldaymış gibi gerçek dünya ile uyumlu bir şekilde görmesini sağlıyordu.

    Aradan geçen dört yıllık süreçte teknoloji devi bu sistemi geliştirdi. XHUD-AR sistemindeki en büyük geliştirme, gerçek zamanlı render oluşturma, hedef takibi ve titreşim önleme algoritmalarında yapıldı. Ayrıca, sistemin sanal ve gerçek alanları birleştirerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğu ifade ediliyor. Böylece, artırılmış gerçeklik destekli navigasyon işaretleri, fiziksel dünyadaki hedef yönü her zaman doğru şekilde gösteriyor.

    Yeni sistem ayrıca tümseklerden kaynaklı işaret kaymalarının da %95'inden fazlasını filtreleyebiliyor. Kullanılan yörünge tahmin algoritması sayesinde AR simgeleri konumlarını anlık olarak ayarlıyor ve görüntü pürüzsüz, stabil bir şekilde kalıyor. XHUD-AR’nin sunduğu diğer yenilikler arasında gece görüş senaryolarına uyum, kör noktalardaki araç uyarıları, yaya işaretleme, engel aşma yönlendirmeleri, şerit birleştirme, yavaşlama ve frenleme uyarıları yer alıyor.

    Şu anda Huawei, artırılmış gerçeklik destekli head-up display sistemini SAIC, BAIC, Seres, Changan, Chery, BYD ve JAC gibi birçok otomobil üreticisine tedarik ediyor. Yeni XHUD-AR teknolojisinin benimsenmesi, bu araçların konforunu ve güvenliğini daha da artıracak. Aynı zamanda, Huawei’nin baş üstü ekran pazarındaki lider konumunu pekiştirmesine yardımcı olacak.

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