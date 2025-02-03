Huawei, yeni AR özellikli head-up display sistemini tanıttı

Huawei, artırılmış gerçeklik destekli head-up display teknolojisini ilk kez 2021 yılında Almanya'nın Münih kentinde tanıttı. O dönemki teknoloji 70 inç büyüklüğünde bir sanal ekran oluşturuyor ve bu görüntü sürücüye 7,5 metre ilerideymiş gibi görünüyordu. Bu da sürücünün bilgileri sanki yoldaymış gibi gerçek dünya ile uyumlu bir şekilde görmesini sağlıyordu.
Aradan geçen dört yıllık süreçte teknoloji devi bu sistemi geliştirdi. XHUD-AR sistemindeki en büyük geliştirme, gerçek zamanlı render oluşturma, hedef takibi ve titreşim önleme algoritmalarında yapıldı. Ayrıca, sistemin sanal ve gerçek alanları birleştirerek daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunduğu ifade ediliyor. Böylece, artırılmış gerçeklik destekli navigasyon işaretleri, fiziksel dünyadaki hedef yönü her zaman doğru şekilde gösteriyor.
Şu anda Huawei, artırılmış gerçeklik destekli head-up display sistemini SAIC, BAIC, Seres, Changan, Chery, BYD ve JAC gibi birçok otomobil üreticisine tedarik ediyor. Yeni XHUD-AR teknolojisinin benimsenmesi, bu araçların konforunu ve güvenliğini daha da artıracak. Aynı zamanda, Huawei’nin baş üstü ekran pazarındaki lider konumunu pekiştirmesine yardımcı olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P