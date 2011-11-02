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Google GoMo platformu, sitelerin mobil uyumluluğunu test etmek amacıyla hizmete girdi

7 yıl
4,1b
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4
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Google işletmelere yönelik sunduğu hizmetlere bir yenisini daha ekliyor. Standart masaüstü versiyonda sunduğu internet sitesini mobil platforma uyarlamak isteyen işletme sahiplerine yardımcı olmayı amaçlayan Google, GoMo platformunu devreye aldığını açıkladı.

HowToGoMo.com adresinde faaliyete geçen hizmete işletmeler kendi web adreslerini girerek bir önizleme elde ediyorlar. Önizlemeye göre sorulan soruları cevaplayan kullanıcılara Google, sitenin nasıl mobil uyumlu hale gelebileceğine dair öneriler ve tavsiyeler sunuyor. Ayrıca örnek olması açısından en iyi mobil sürüme sahip sitelerin de listesi sunuluyor.

Sitelerini mobil uyumlu hale getirmek isteyenler veya yeniden tasarlamak isteyenler için ise Atmio, DudaMobile gibi site geliştiricilerine yönlendirme yapılıyor. Geliştiriciler fiyat, yapım süresi gibi bilgilerle listelenmiş durumda.

Google bu hizmetle işletme sahiplerini mobil platforma çekmeyi ve reklam ağını daha da genişletmeyi amaçlıyor.

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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
htc desire S
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T3RR1BL3WH1SP3R 7 yıl
htc desire S
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sahoron 7 yıl
resimdeki telefon gerçek mi? sanki böyle bir tasarımı htc de görmüştüm gibi?
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atmaca57 7 yıl
telefon güzelmiş
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