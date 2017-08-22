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Google, Google Asistan destekli kulaklıklar üzerinde çalışıyor

Gelişen teknolojiyle birlikte hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştıran en önemli telefon asistanlarından olan Google asistana uyumlu kulaklıklar üzerinde çalışılıyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Geçen Nisan ayında Google, 7.0'da bulunan "Bistro" referansının, Google Asistan'ı yerel olarak çalıştıracak yeni bir kulaklık seti ile ilişkili olduğunu öğrenmiştik. Google Asistanlı bu kulaklıklara, en yeni Google uygulama APK'sında bahsedildi.
Google, Google Asistan destekli kulaklıklar üzerinde çalışıyor
Tam Boyutta Gör
 < string name=”bisto_magic_pairing_assistant_prop_text” >”Your headphones have the Google Assistant. Ask it questions. Tell it to do things. It’s your own personal Google, always ready to help.”
Yukarıdaki kodlamada: 'Kulaklıklarınızın Google Asistan'ı var. Ona sizin için bir şeyler yapmasını söyleyin. Bu sizin kendi kişisel asistanınız ve her zaman size yardım etmeye hazır.' gibi ibarelere yer veriliyor.
 
Kulaklığın yeteneklerine bakacak olursak; Google Asistan'ı çağırmak ve istediğiniz zaman etkileşimde bulunmak için Bistro kulaklıklar mikrofonuyla konuşabilirsiniz. Bildirim erişimini etkinleştirirseniz, gelen bildirimlerin okunabildiğini de duyarsınız. Aynı zamanda, uyarılara verilecek sözlü tepkiler kulaklıklarla yapılabilir..
Google'ın bu yıl Pixel telefonlarıyla birlikte yeni bir Chromebook ve mini bir ev cihazını tanıtabileceği ile ilgili söylentiler mevcut. Arama devi Google'nin donanım ürünleri portföyünü büyütmeyi amaçladığını söylemek hiç de yanlış olmaz. Sonuçta, Apple AirPods ile ılımlı bir başarı görmesiyle beraber üreticiler de sesli dinleyici ve konuşmacılara yönelmeye başladı. 
Google'nın Asistan kulaklıkları (Bistro), Pixel 2 ve Pixel 2 XL ile aynı zamanda duyurulması bekleniyor. Tanıtım için göze çarpan aylar ise Eylül ve Ekim ayları. 

http://www.androidauthority.com/google-assistant-powered-headphones-794940/ Yorum Yaz
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