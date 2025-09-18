Google Keşfet artık sosyal medya paylaşımlarını gösterecek

Keşfet’e yeni dokunuşlar
Şirketin açıklamasına göre yapılan araştırmalarda kullanıcılar, Keşfet’te makalelerin yanında videolar ve sosyal medya paylaşımlarını da görmekten hoşlandıklarını belirtmiş. Yeni içeriklerin önümüzdeki haftalarda platformda yerini alması bekleniyor.
Bununla birlikte, Google Keşfet’e gelen yenilikler yalnızca içerik türleriyle sınırlı değil. Bugünden itibaren kullanıcılar, akışlarını istedikleri şekilde özelleştirebilecek. Artık belirli içerik üreticilerini veya yayıncıları takip ederek onlardan daha fazla içerik görebilecekler. Ayrıca kullanıcılar, üreticilerin isimlerine dokunarak paylaşımları ve makaleleri önizleme imkanına sahip olacak. Bu özellik Google’ın kısa süre önce Arama için sunduğu ve kullanıcıların tercih ettikleri haber kaynaklarını belirlemelerine olanak tanıyan sistemle benzer bir işleyişe sahip.
Google Keşfet, son dönemlerde oldukça fazla yenilik aldı. Platform, yakın zamanda yapay zeka destekli içerik özetleri ve akışa dayalı otomatik podcast oluşturma özelliklerini de kullanıcılarla buluşturmuştu.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.