Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Keşfet artık sosyal medya paylaşımlarını gösterecek

    Google Discover artık sadece makalelerle sınırlı olmayacak. Google burada Instagram, X paylaşımları ve YouTube Shorts içeriklerini göstermeye başlayacağını açıkladı.

    Google Keşfet artık sosyal medya paylaşımlarını gösterecek Tam Boyutta Gör
    Google, popüler içerik akışı platformu Keşfet için yeni özelliklerini duyurdu. Artık kullanıcılar, sadece web üzerindeki makaleleri ve haberleri değil, aynı zamanda Instagram, X (eski adıyla Twitter) gibi sosyal medya platformlarından paylaşımlar ve YouTube Shorts videolarını da Keşfet üzerinden görebilecek.

    Keşfet’e yeni dokunuşlar

    Şirketin açıklamasına göre yapılan araştırmalarda kullanıcılar, Keşfet’te makalelerin yanında videolar ve sosyal medya paylaşımlarını da görmekten hoşlandıklarını belirtmiş. Yeni içeriklerin önümüzdeki haftalarda platformda yerini alması bekleniyor.

    Bununla birlikte, Google Keşfet’e gelen yenilikler yalnızca içerik türleriyle sınırlı değil. Bugünden itibaren kullanıcılar, akışlarını istedikleri şekilde özelleştirebilecek. Artık belirli içerik üreticilerini veya yayıncıları takip ederek onlardan daha fazla içerik görebilecekler. Ayrıca kullanıcılar, üreticilerin isimlerine dokunarak paylaşımları ve makaleleri önizleme imkanına sahip olacak. Bu özellik Google’ın kısa süre önce Arama için sunduğu ve kullanıcıların tercih ettikleri haber kaynaklarını belirlemelerine olanak tanıyan sistemle benzer bir işleyişe sahip.

    Google Keşfet, son dönemlerde oldukça fazla yenilik aldı. Platform, yakın zamanda yapay zeka destekli içerik özetleri ve akışa dayalı otomatik podcast oluşturma özelliklerini de kullanıcılarla buluşturmuştu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 23 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    whatsapp hesabını silince aynı numarayla tekrar açılır mi kredi kartı limit yükseltme taktikleri ruxim nedir dredge türkçe yama kalorisi yüksek abur cuburlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer Chromebook
    Acer Chromebook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum