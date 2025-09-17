Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Google, alışılmışın dışında bir adım atarak Windows işletim sistemi için yeni bir masaüstü uygulaması duyurdu. "Google App" olarak adlandırılan bu uygulama, kullanıcıların bilgisayarlarında yerel dosyalardan Google Drive içeriğine, yüklü uygulamalardan internete kadar farklı kaynaklarda arama yapabilmesini sağlıyor. Ancak şimdilik belirli bölgelerde sunulacak. İşte detaylar...

Windows için Google App geliyor

Yapılan duyuruya göre Google Search Labs kapsamında geliştirilen Google uygulaması, şu an için yalnızca desteklenen ülkelerde ve belirli kullanıcılar tarafından denenebiliyor. Buna göre şimdilik sadece İngilizce dilinde ve Windows 10 veya daha yeni sürümlerde çalışıyor. İlerleyen dönemde ise diğer Google Labs destekli ülkelerde de erişime açılacak.

Tam Boyutta Gör Google uygulaması, Alt + Space klavye kısayolu ile hızlıca erişilebilir olacak. Bu kısayol ise kullanıcı tarafından ayarlardan değiştirilebiliyor ve mevcut tüm işlemlerin üzerinde bir katman gibi çalışarak örneğin bir oyun oynarken bile erişilebiliyor. Ayrıca Google Lens entegrasyonu ile ekran görüntüsüne dayalı aramalar yapmayı, hatta matematik ödevlerini çözmeyi mümkün kılıyor.

Google’dan gizlilik odaklı ilk büyük dil modeli: VaultGemma 9 sa. önce eklendi

Bunun Apple'ın macOS platformundaki Spotlight aracıyla benzer olduğunu söyleyelim. Spotlight gibi, Google Uygulaması da uygulamalar, dosyalar, e-postalar, kişiler, takvim etkinlikleri ve sistem ayarları dahil olmak üzere çok sayıda kaynağı tarayabiliyor. Böylece artık dosya ve web aramalarını ayrı ayrı yapmak yerine, tek bir arama motoru üzerinden tüm bu işlemleri gerçekleştirmek mümkün.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Windows Haberleri

Google, Windows için masaüstü arama uygulamasını duyurdu

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: