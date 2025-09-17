Google, Windows için masaüstü arama uygulamasını duyurdu

Windows için Google App geliyor
Yapılan duyuruya göre Google Search Labs kapsamında geliştirilen Google uygulaması, şu an için yalnızca desteklenen ülkelerde ve belirli kullanıcılar tarafından denenebiliyor. Buna göre şimdilik sadece İngilizce dilinde ve Windows 10 veya daha yeni sürümlerde çalışıyor. İlerleyen dönemde ise diğer Google Labs destekli ülkelerde de erişime açılacak.
Bunun Apple'ın macOS platformundaki Spotlight aracıyla benzer olduğunu söyleyelim. Spotlight gibi, Google Uygulaması da uygulamalar, dosyalar, e-postalar, kişiler, takvim etkinlikleri ve sistem ayarları dahil olmak üzere çok sayıda kaynağı tarayabiliyor. Böylece artık dosya ve web aramalarını ayrı ayrı yapmak yerine, tek bir arama motoru üzerinden tüm bu işlemleri gerçekleştirmek mümkün.
hayret vagbotlar çamur atmamış...