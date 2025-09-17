Giriş
    Google, Windows için masaüstü arama uygulamasını duyurdu

    Google, Windows için yeni bir masaüstü uygulaması yayınladı. Google App, yerel dosyalar, Google Drive, uygulamalar ve web üzerinde tek noktadan arama yapma imkanı sunuyor.

    Google, Windows için masaüstü arama uygulamasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Google, alışılmışın dışında bir adım atarak Windows işletim sistemi için yeni bir masaüstü uygulaması duyurdu. "Google App" olarak adlandırılan bu uygulama, kullanıcıların bilgisayarlarında yerel dosyalardan Google Drive içeriğine, yüklü uygulamalardan internete kadar farklı kaynaklarda arama yapabilmesini sağlıyor. Ancak şimdilik belirli bölgelerde sunulacak. İşte detaylar...

    Windows için Google App geliyor

    Yapılan duyuruya göre Google Search Labs kapsamında geliştirilen Google uygulaması, şu an için yalnızca desteklenen ülkelerde ve belirli kullanıcılar tarafından denenebiliyor. Buna göre şimdilik sadece İngilizce dilinde ve Windows 10 veya daha yeni sürümlerde çalışıyor. İlerleyen dönemde ise diğer Google Labs destekli ülkelerde de erişime açılacak.

    Google, Windows için masaüstü arama uygulamasını duyurdu Tam Boyutta Gör
    Google uygulaması, Alt + Space klavye kısayolu ile hızlıca erişilebilir olacak. Bu kısayol ise kullanıcı tarafından ayarlardan değiştirilebiliyor ve mevcut tüm işlemlerin üzerinde bir katman gibi çalışarak örneğin bir oyun oynarken bile erişilebiliyor. Ayrıca Google Lens entegrasyonu ile ekran görüntüsüne dayalı aramalar yapmayı, hatta matematik ödevlerini çözmeyi mümkün kılıyor.

    Bunun Apple'ın macOS platformundaki Spotlight aracıyla benzer olduğunu söyleyelim. Spotlight gibi, Google Uygulaması da uygulamalar, dosyalar, e-postalar, kişiler, takvim etkinlikleri ve sistem ayarları dahil olmak üzere çok sayıda kaynağı tarayabiliyor. Böylece artık dosya ve web aramalarını ayrı ayrı yapmak yerine, tek bir arama motoru üzerinden tüm bu işlemleri gerçekleştirmek mümkün. 

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Profil resmi
