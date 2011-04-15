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Google: Günde 350.000 aktivasyon yapıyoruz; 3 milyardan fazla uygulama indirildi

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
11,4b
1
14
Cep İşletim Sistemleri
knight
Haber Editörü
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IDC (International Data Center) ve Gartner gibi firmaların 2011 - 2015 yılları arasında mobil işletim sistemlerinin pazar paylarının nasıl şekilleneceğine dair yaptıkları analiz ve tahminlemelerde Android'in liderlik tahtına oturduğu görülüyordu.

Yayınlanan tahminlemelerin ardından Google, 2011 yılı birinci çeyrek finansal durum raporunu yayınladı ve günde 350.000 civarında Android'li cihaz aktivasyonu gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu da ayda 10.5 milyon'a, yılda 126 milyona yakın aktivasyon anlamına geliyor. 2010 yılının aralık ayına göre aktivasyon sayısındaki artışın %14 civarında olduğu bildiriliyor. Yetkililer ayrıca Android kullanıcılarının dünya çapında 3 milyardan fazla Android uygulamasını indirdiğini söylemekte.

Aralarında HTC, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, LG Mobile, Dell, Acer, Huawei, Packard Bell, Gigabyte'ın bulunduğu pek çok üretici tarafından benimsenen Android işletim sistemi tüm hızıyla yaygınlaşmaya devam ediyor.


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séquestre 8 yıl
Android daha da çok yaygınlaşacak gibi görünüyor .. Her yer android ..
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readermania 8 yıl
ben reedPAD'de Android Market'i kullanıyorum...ücretli uygulamalar için Market'e ne gerek var? APKTOR olayı çözüyor zaten...buradan bakabilirsiniz: www.reeder.com.tr/android.asp
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1312K 8 yıl
Bu market güncellemesi tüm androidlere mi geldi ? Motorola flipout var bende.eğer varsa nereden bulabilirmi market güncellemesi.
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_Max_ 8 yıl
Androidin arkası kesilmez artık ama ileride paralı olur diye düşünüyom

Öyle bir şey olursa indirmeler büyük bir oranda düşer Google öyle bir hata yapmaz.
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El Fuego 8 yıl
Milestone da da acildi diye okudum forumda bir yerlerde... update ile gelmis.
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BehramX 8 yıl
Android çok güzelde google Türkiyede vergi sorunu var ve android market kapalı eklentiler kullanamıyoruz ne olacak bu durum artık bekliyoruz.
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outside 8 yıl
o sorun aşıldı. htc market güncellemesini yayınladı. diğer markalarda durum ne bilmiyorum.
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yunuss.10 8 yıl

BehramX
Android çok güzelde google Türkiyede vergi sorunu var ve android market kapalı eklentiler kullanamıyoruz ne olacak bu durum artık bekliyoruz.

Market acik artk , applanet ile prali uygulamalari da indirebilirsiniz
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alpa07 8 yıl
gavur işi biliyor :D :D :D
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Miasmus 8 yıl
linux kernelini kullanıyor tam 20 yıllık, symbian'dan önce yok olur. fanatik veya müşteri gözünden bakmayı bırakıp, teknik olarak bakacak olursak, hea tabi yüzyıllar boyunca ayaktada kalabilir ancak pazarlama maliyetleri çok fazla olur.
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yunuss.10 8 yıl
Androidin arkası kesilmez artık ama ileride paralı olur diye düşünüyom
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Bl00dyHell 8 yıl
yunuss.10

Androidin arkası kesilmez artık ama ileride paralı olur diye düşünüyom



Android'i paralı yapmazlar. Android felsefesi zaten özgürlük. Bu kapsamda bedava olmaya devam eder.
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