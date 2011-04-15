Google: Günde 350.000 aktivasyon yapıyoruz; 3 milyardan fazla uygulama indirildi

IDC (International Data Center) ve Gartner gibi firmaların 2011 - 2015 yılları arasında mobil işletim sistemlerinin pazar paylarının nasıl şekilleneceğine dair yaptıkları analiz ve tahminlemelerde Android'in liderlik tahtına oturduğu görülüyordu.

Yayınlanan tahminlemelerin ardından Google, 2011 yılı birinci çeyrek finansal durum raporunu yayınladı ve günde 350.000 civarında Android'li cihaz aktivasyonu gerçekleştirdiklerini açıkladı. Bu da ayda 10.5 milyon'a, yılda 126 milyona yakın aktivasyon anlamına geliyor. 2010 yılının aralık ayına göre aktivasyon sayısındaki artışın %14 civarında olduğu bildiriliyor. Yetkililer ayrıca Android kullanıcılarının dünya çapında 3 milyardan fazla Android uygulamasını indirdiğini söylemekte.

Aralarında HTC, Samsung, Sony Ericsson, Motorola, LG Mobile, Dell, Acer, Huawei, Packard Bell, Gigabyte'ın bulunduğu pek çok üretici tarafından benimsenen Android işletim sistemi tüm hızıyla yaygınlaşmaya devam ediyor.