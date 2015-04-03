Google Hangouts ile arama yapma süreci hızlanıyor

Google'ın anlık mesajlaşma platformlarını bir araya getirdiği Hangouts servisi önümüzdeki birkaç gün içerisinde yayınlanacak yeni sürümüyle arama sürecini ciddi seviyede arttıracak.

Hangouts'un masaüstü sürümleri için devreye sokulacak olan bu yeni sürüm ile direkt olarak Gmail ya da Inbox servisleri içerisinden hızlı telefon araması yapılabilecek ve gelen çağrılara da hızlı bir şekilde cevap verilebilecek. Benzer performans geliştirmeleri Hangouts Chrome uygulaması için de yapılacak.

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